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Lekari svakodnevno upozoravaju pacijente da ne zanemaruju signale koje im telo šalje, ali ni veliko medicinsko iskustvo ne znači da će čovek uvek na vreme prepoznati upozorenje kod sebe. To je na sopstvenoj koži naučio doktor Džeremi London, kardiovaskularni hirurg sa više od 25 godina iskustva, koji je doživeo srčani udar nakon što je danima potcenjivao simptome koje je dobro poznavao iz ordinacije.

Njegovo iskustvo danas je postalo deo poruke koju redovno šalje pacijentima i pratiocima – srčani problemi ne moraju uvek da počnu dramatično. Ponekad se najpre jave umor, pad energije ili tegobe koje lako pripišemo varenju, napornom danu ili nedostatku sna.

Upravo je tako bilo i kod njega.

Mislio je da su umor i gorušica bezazleni

Pre odlaska u lov sa sinom, London je primetio da ima manje energije nego inače. Bio je umorniji, a povremeno ga je mučila i gorušica. Ništa od toga nije mu izgledalo dovoljno ozbiljno da promeni planove.

Situacija se naglo promenila tokom lova, kada je osetio snažan bol u grudima. Bio je toliko intenzivan da ga je, kako je kasnije opisao, oborio na kolena.

Uprkos tome, nije odmah potražio pomoć. Sam se odvezao kući, gotovo sat vremena, a tegobe su se posle odmora i terapije privremeno smirile.

Već sledećeg jutra, međutim, bilo je jasno da problem nije nestao. Čim je počeo da se penje stepenicama, isti snažan bol ponovo se pojavio.

Tada je pozvao prijatelja kardiologa. Pregledi su pokazali koliko je situacija zapravo bila ozbiljna – jedna koronarna arterija bila mu je začepljena čak 99 odsto.

Prvi znak: bol ili pritisak u grudima pri naporu

Nakon sopstvenog iskustva London je izdvojio nekoliko simptoma koje ljudi, po njegovom mišljenju, ne bi trebalo olako da pripisuju godinama, stresu ili umoru.

Kod muškaraca koji su pili pivo infarkt se, u proseku, javljao nešto ranije: procenjeno vreme do događaja bilo je 28,5 godina, naspram 29,1 godine kod onih koji nisu pili pivo Foto: Shutterstock

Na prvom mestu nalazi se bol ili pritisak u grudima, posebno kada se javlja tokom fizičke aktivnosti, uz nedostatak vazduha, a smanjuje kada se osoba odmori.

– Prvi i najvažniji znak je bol ili pritisak u grudima i nedostatak vazduha koji se pojavljuju tokom napora i prestaju kada se odmorite. To može ukazivati na moguće začepljenje jedne od srčanih arterija – objasnio je.

Takve tegobe mogu biti znak nedovoljnog protoka krvi do srčanog mišića i zahtevaju lekarsku procenu.

Nesvestica nije uvek „samo trenutna slabost“

Kao drugi signal izdvaja nesvesticu ili osećaj da ćete izgubiti svest, naročito ako se takva epizoda ranije nije događala.

– Posebno obratite pažnju ako vam se to nikada pre nije događalo. To može biti povezano s problemima električnog sistema srca ili srčanim zaliscima – rekao je London.

Uzroci nesvestice mogu biti brojni i nisu svi povezani sa srcem, ali nova i neobjašnjiva epizoda svakako nije nešto što bi trebalo ignorisati.

Umor koji se pojavi „niotkuda“

Treći znak mnogo je lakše prevideti, upravo zato što gotovo svi povremeno osećamo umor.

London, međutim, pravi jasnu razliku između iscrpljenosti posle napornog dana i naglog pada fizičke sposobnosti koji nema očigledno objašnjenje.

– Ako ste pre mogli da hodate pet kilometara bez problema, a sada morate da stanete jer ne možete da dođete do daha, to je nešto što treba proveriti. Ili ako se vratite iz prodavnice toliko iscrpljeni da morate odmah da legnete – objasnio je.

Promena u odnosu na ono što je za čoveka ranije bilo normalno može biti važnija od samog intenziteta simptoma.

Oticanje nogu može biti još jedan signal

Kod zdravih odraslih osoba normalne vrednosti pulsa su od 60 do 100 otkucaja u minuti Foto: Terelyuk/Shutterstock

Na listi se nalazi i oticanje nogu. Kada srce ne uspeva dovoljno efikasno da pumpa krv, tečnost može da se zadržava u organizmu, a otoci se često primećuju oko članaka i u donjem delu nogu.

Ni oticanje nogu samo po sebi ne znači da osoba ima srčano oboljenje – može imati brojne druge uzroke – ali ako se pojavi iznenada, traje ili se pogoršava, posebno uz nedostatak vazduha ili druge tegobe, potrebno je utvrditi zbog čega se javlja.

Ne čekati da telo počne da „viče“

London danas svoju priču koristi upravo zato što je i kao iskusan kardiohirurg uspeo da pronađe objašnjenje za simptome koji su prethodili ozbiljnom srčanom problemu.

Njegova poruka nije da svaki umor ili neprijatan osećaj u grudima znači bolest srca, već da novi, neuobičajeni i sve izraženiji simptomi zaslužuju proveru.

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