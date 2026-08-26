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Priča Amal Jasmin Fin i njena ćerkice Zarin obišla je svet kada se saznalo da su bile zarobljene u Egiptu nakon što je Zarinin otac, Egipćanin Mazen Hasan Bajumi, 2013. godine pokrenuo postupak kojim im je onemogućeno da napuste zemlju.

Fin je ranije ispričala da ju je Bajumi prevario da potpiše dokumenta na arapskom jeziku, koji nije mogla da pročita. Verovala je da se radi o papirima koji će joj omogućiti da dobije boravišnu dozvolu u Egiptu.

Međutim, ispostavilo se da je njenoj ćerki izrečena zabrana putovanja, a njeno ime upisano na zvaničnu imigracionu listu. Zbog toga Zarin nije mogla da napusti Egipat sa majkom, iako je Fin dobila dozvolu da otputuje.

Foto: Prinscreen/YouTube/60MinutesAustralia

Posle gotovo tri godine borbe stigla odluka suda

Nakon skoro tri godine pravne borbe, egipatski apelacioni sud doneo je 24. februara 2016. godine odluku kojom je otvoren put da Zarin napusti zemlju.

Ipak, bilo je potrebno još mesec dana da se sudska odluka sprovede, pa su majka i ćerka tek krajem uspele da otputuju i vrate se u Melburn.

1/7 Vidi galeriju Amal Jasmin Fin živela u paklu sa mužem Egipćaninom Foto: Prinscreen/YouTube/60MinutesAustralia

Fin je rekla da joj je odluka suda, koju joj je saopštio njen egipatski advokat, bila potpuno neočekivana nakon brojnih razočaranja.

"U najmanju ruku očekivala sam još jedno ročište nakon mesec dana, ali mi je advokat rekao: 'To je to – zabrana je ukinuta', i nisam mogla da verujem. Bilo je to ogromno olakšanje", rekla je ona.

Foto: Prinscreen/YouTube/60MinutesAustralia

Živela u strahu da će joj oteti ćerku

Fin je godinama živela u stalnom strahu za svoj život, ali i u bojazni da bi članovi porodice njenog bivšeg supruga mogli da pokušaju da otmu Zarin.

Bajumi, koji je u međuvremenu živeo u Australiji, preko svog brata pokušao je da nakon sudske odluke ponovo uvede zabranu putovanja za devojčicu. Međutim, njegov zahtev je odbijen.

Sudija Porodičnog suda je još 2013. godine dozvolio da Bajumijevo ime bude javno objavljeno, kao i njegova fotografija, u nadi da će to pomoći australijskoj federalnoj policiji (AFP) da ga pronađe.

Više od 47.000 ljudi potpisalo peticiju

Slučaj je privukao veliku pažnju javnosti u Australiji. Više od 47.000 ljudi potpisalo je peticiju kojom su pozvali tadašnjeg premijera Malkolma Turnbula da interveniše i pomogne majci i njenoj ćerki da se vrate kući.

Posle višegodišnje pravne borbe, Fin i Zarin konačno su uspele da napuste Egipat i vrate se u Australiju.