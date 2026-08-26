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Jedan od najozloglašenijih britanskih serijskih ubica Džon Svini preminuo je u zatvoru u 69. godini, a do poslednjeg dana nije otkrio šta je uradio sa glavama svojih žrtava.

Svini je osuđen za ubistva svojih bivših partnerki, Melise Halsted i Pole Filds, a zbog jezivog načina na koji je skrivao tela dobio je nadimak "ubica iz kanala".

Džon Svini Foto: RealCrime/youtube

Sam sebe nazivao "Lovcem na skalpove"

Nakon ubistava raskomadao je tela žena, a njihove ostatke bez glava, šaka i stopala bacio u kanale. Zbog toga je sebi dao nadimak "Lovac na skalpove", dok sudbina nestalih delova tela nikada nije razjašnjena.

Razotkriven nakon napada sekirom

Iako u početku nije bio povezan sa ovim ubistvima, istraga je dobila novi pravac kada je kasnije osuđen zbog brutalnog napada sekirom na još jednu svoju devojku. Taj slučaj doveo je istražitelje do dokaza koji su ga povezali sa ubistvima Melise Halsted i Pole Filds.

Džon Svini je pravosnažno osuđen za ubistva dve žene

Melisa Halsted Foto: TruCrimeUnuct/youtube

Melisa Halsted američka fotografkinja i bivši model iz Ohaja. Nestala je tokom putovanja Evropom sa Svinijem, a njeno raskomadano telo pronađeno je 1990. godine u kanalu u Roterdamu. Njeni posmrtni ostaci identifikovani su tek 2008. godine putem DNK analize. Glava i šake nikada nisu pronađene.

Pola Filds – majka troje dece iz Liverpula. Nestala je 2001. godine u Londonu, a njeno telo pronađeno je isečeno na delove i bačeno u Regentov kanal. Kao i u slučaju Melise Halsted, nedostajali su glava, šake i stopala.

Pored njih, Svini je brutalno napao još jednu partnerku, Deliju Balmer, medicinsku sestru, koju je pokušao da ubije sekirom. Ona je preživela i njeno svedočenje kasnije je bilo ključno u rasvetljavanju njegovih zločina.

Istražitelji su godinama sumnjali da bi broj njegovih žrtava mogao biti veći. Policija je nakon presude pokušavala da pronađe još nekoliko žena koje su bile u vezi sa njim, a postojale su i sumnje da bi mogao biti umešan u druga ubistva širom Evrope, ali za to nikada nije optužen.

Koban suset glumice Dominik Dan sa serijskim ubicom

Dominik Dan bila je rođena 23. novembra 1959. godine u Santa Moniki u porodici Elen, naslednice rančerskog imanja i Dominika, pisca, glumca i holivudskog producenta.

Svoju karijeru je započela u filmu "Dnevnik tinejdžerske autostoperke" 1979. godine, a potom je nastavila da glumi u popularnim serijama 1980-ih godina, kao što su "Lu Grant", "Porodica", "Heart to heart" i "Slava".

Uloga u horor filmu "Poltergajst" ju je učinilo glumicom u usponu, a trebalo je da glumi i u nastavku pomenutog filma. Međutim, sudbina je želela drugačije, njena životna priča prekinuta je nasilno.

Dominik Dan je imala samo 22 godine kada je ubijena ispred svoje kuće u zapadnom Holivudu, a njen život je prekinuo njen bivši partner.

Džona Svinija Dominik je upoznala na zabavi 1981. godine. Imali su burnu romansu i već u roku od nekoliko nedelja su počeli da žive zajedno.

Međutim, on je bio dosta agresivan i fizički ju je zlostavljao. U incidentu koji se dogodio u avgustu 1982. godine, Džon Svini ju je navodno zgrabio za kosu i bukvalno iščupao dlake iz korena. Nakon toga, glumica je otišla kod svoje majke, a Džon ju je pratio i lupao po vratima i prozorima kako bi ga pustila unutra.

Međutim, Dominik se vratila u njihov zajednički dom nekoliko dana kasnije. Mesec dana kasnije, došlo je do još jednog incidentan kada je Džon pokušao da je zadavi, ali je Dominik uspela da pobegne kroz prozor. Tada je definitivno stavila tačku na njihovu vezu.

Međutim, mesec dana kasnije, 30. oktobra, Svini se pojavio u glumičinoj kući dok je ona vežbala replike sa glumcem, Dejvidom Pakerom.

Insistirao je da razgovara sa njom, pa su započeli razgovor ispred kuće. Međutim, iz razgovora je usledio fizički obračun, pa je Parker pozvao policiju, ali je bilo prekasno.

Džon Svini je dotad zadavio Dominik u dvorištu ispred njene kuće.

- Ubio sam svoju devojku i pokušao sam da ubijem sebe- rekao je Svini policajcima kada su došli.

Iako je glumica prebačena živa u bolnicu, njene moždane funkcije su bile mrtve. Pet dana kasnije, njeni roditelji su pristali da je isključe sa aparata za održavanje života.

Godinu dana kasnije nakon ubistva, Džon Svini je oslobođen optužbi za ubistvo drugog stepena, ali je proglašen krivim za blaže optužbe za namerno ubistvo iz nehata i dodatno za prekršaj napada zbog septembarske svađe sa Danom. Osuđen je na šest godina zatvora sa dodatnih šest meseci za optužbu za napad.