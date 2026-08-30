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Kada je Amber Karter u Noći veštica 2020. godine, gotovo nepromišljeno, pozvala bivšeg partnera Džeremija Harisa, nije ni slutila da će taj poziv prethoditi nizu stravičnih događaja. Samo nekoliko sati kasnije, Haris je ubio 19-godišnjeg studenta Roberta Urea, a tokom narednih 18 dana usmrtio je još tri osobe. Poslednja žrtva bio je Amberin otac.

Džeremi Haris, iz Dalasa u Teksasu, 2023. godine priznao je krivicu za četiri ubistva i osuđen je na doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta.

Džeremi Haris ubio je tasta i još nekoliko osoba Foto: Collin County Jail

Amber (34) bila je sa Harisom šest godina i sa njim je dobila dete. Iako je njihov odnos bio buran, tvrdi da nikada nije mogla da zamisli za šta je sposoban.

"Nikada nisam zamišljala da bi Džeremi mogao da uradi nešto ovako ekstremno."

Amber, koja radi u marketingu u zdravstvenom sektoru, kaže da je teško prihvatila saznanje da je čovek kog je nekada toliko volela postao višestruki ubica.

"Bila sam užasnuta i slomljena jer je neko koga sam toliko volela u jednom periodu svog života mogao da uradi nešto tako strašno."

Smatra da se Haris borio sa ozbiljnim psihičkim problemima i kaže da joj je lakše što se sada nalazi iza rešetaka i ne može da povredi druge ljude ili da pronađe nju i njenu decu.

"Mislila sam da će mu se nešto neizbežno dogoditi, možda da će ući u ozbiljnu tuču sa pogrešnim ljudima ili da će doživeti saobraćajnu nesreću zbog alkohola."

Dodala je da je šokirana i tužna zbog ostalih žrtava i njihovih porodica.

"Mislim da je doživotni zatvor najgora kazna za njega."

Ispovest Amber Hart Foto: investigationDiscovery/youtube

Upoznali se preko prijatelja

Amber je Harisa upoznala 2013. godine preko zajedničkih prijatelja. U početku joj je bio "duhovit, šarmantan i odličan sagovornik".

Ubrzo su počeli da se zabavljaju, a 2015. godine dobili su prvo zajedničko dete. Ipak, njihov šestogodišnji odnos bio je veoma turbulentan. Amber tvrdi da je Haris bio nasilan prema njoj i da se borio sa problemima mentalnog zdravlja i zavisnošću. Vezu je konačno prekinula 2018. godine, a kasnije se sa svoje četvoro dece preselila kod oca, gde je imala dodatnu podršku.

Amber svog oca Blejra Kartera opisuje kao jednu od najvažnijih osoba u svom životu.

"Bio je najbolji tata ikada. Odrasla sam kao jedinica, tako da sam ja bila njegov ceo svet, a on je bio moj najbolji prijatelj."

Kaže da su joj mnogi govorili da je bila "tatina ćerka".

Sa ocem je živela sve do njegove smrti 18. novembra 2020. godine.

Sve je počelo pozivom bivšem partneru

U noći 31. oktobra Amber je, gotovo spontano, odlučila da pozove Harisa. On je nedavno bio pušten iz zatvora, gde je služio kaznu zbog napada povezanog sa nasiljem u porodici.

Kada je od nje zahtevao da mu kaže gde se nalazi, odbila je. U danima koji su usledili nije znala gde je on.

Nije mogla ni da pretpostavi da će upravo on nekoliko dana kasnije postati osumnjičeni za ubistvo njenog oca.

Poslednje jutro sa ocem

Poslednji dan koji su Amber i njen otac proveli zajedno počeo je sasvim uobičajeno. Amber se vratila sa noćne smene kako bi odvela decu u školu.

Prisustvo oca tog jutra delovalo joj je potpuno normalno. Pre nego što su ona i deca izašli iz kuće, Blejr je svakom detetu ponaosob poželeo lep dan i rekao im koliko su sjajni.

"Dok smo deca i ja izlazili kroz ulazna vrata, oprostili smo se i rekli jedno drugom: 'Volim te'."

Nije mogla ni da pretpostavi da ga vidi poslednji put.

Otac Amber Karter Foto: Investigation Discovery/youtube

Policijska vozila ispred kuće

Kada se oko 11 sati vratila kući, zatekla je prizor koji ju je odmah zabrinuo. Policijska vozila blokirala su ulicu, a nekoliko njih bilo je parkirano direktno ispred kuće njenog oca. Pokušavala je da pozove i kontaktira oca, ali se nije javljao. Njegov automobil, međutim, i dalje je bio u dvorištu.

"To mi je bio prvi veliki znak da mu se možda nešto dogodilo, ali nisam želela ni da pomislim na to. Počela sam ozbiljno da brinem."

Kada je policajcima rekla da živi u toj kući, saopštili su joj da je unutra pronađeno telo, ali da identitet žrtve još nije potvrđen.

Amber kaže da u tom trenutku nije mogla da shvati šta joj policajac govori. Pitali su je ko bi trebalo da bude u kući.

"Rekla sam im da u tom trenutku, osim mog tate, tamo nije trebalo da bude niko."

Tada su joj naredili da ugasi automobil, izađe iz njega i sedne na ivičnjak. Policija ju je zatim pitala da li postoji neko sa kim je imala problematičan ili narušen odnos, odnosno neko ko bi mogao da želi da povredi nju ili njenog oca.

"Pitali su me da li mogu da pomislim na nekoga ko bi želeo da povredi mog tatu ili mene."

Tada joj je kroz glavu prošao Haris.

"Rekla sam im."

Sledećeg dana, dok je još pokušavala da shvati da je izgubila oca i privremeno živela sa decom u hotelu, Amber je dobila poziv policije. Imali su osumnjičenog. Bio je to njen bivši partner.

"Nisam želela da verujem da je on to uradio i pokušavala sam da shvatim zašto."

Ubrzo je saznala da je bilo još žrtava

Samo nekoliko dana kasnije stigla je još strašnija informacija. Haris je bio povezan sa još tri smrtonosne pucnjave koje su se dogodile na tom području u prethodnim nedeljama. Prva žrtva bio je 19-godišnji student Džejden Urea, kojeg je Haris ubio krajem oktobra 2020. godine. Dve nedelje kasnije ubio je 36-godišnjeg Adama Gotroa, a samo 30 minuta kasnije i 57-godišnjeg Keneta Džeroma Hamiltona.

Nekoliko dana nakon toga ubio je Amberinog oca Blejra, a zatim zapalio njegovu kuću. Policija je tada upozoravala stanovnike da je na slobodi serijski ubica.

Život bez oca i dede

Haris je 2023. godine priznao krivicu za sva četiri ubistva i služi doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta.

Amber i njena deca od tada pokušavaju da izgrade novi život, suočeni sa činjenicom da više nemaju oca i dedu, ali i sa saznanjem o svemu što je Haris učinio. Amber i danas ne zna kako je uspeo da je pronađe.

"Bilo je stresno i potpuno me je preplavilo. Postoji osećaj da kroz život prolazim sama."

Tragedija je dodatno uticala na njeno poverenje u druge ljude.

"Postala sam mnogo pažljivija u vezi sa tim koga puštam u svoj život i kome dozvoljavam da bude u blizini moje dece."

Najviše joj nedostaje otac, njegov smisao za humor i svakodnevni "koncerti" koje je priređivao kod kuće.

"Bio je brižan, znao je mnogo toga i bio je neverovatno duhovit. Nikada sebe nije shvatao previše ozbiljno."

Dve nedelje nakon tragedije saznala da je trudna

U vreme ubistva Amber je već bila u novoj vezi.

Samo dve nedelje nakon smrti svog oca saznala je da je trudna sa sinom. Kasnije je utvrđeno da je verovatno zatrudnela samo dan ili dva pre stravičnog događaja.

Od tada je svoj život posvetila oporavku i porodici.

"Bilo je potrebno mnogo truda i vremena da moja deca i ja ponovo izgradimo život i prilagodimo se, ali mislim da sada radimo najbolje što možemo."

Njena najveća želja je da njena deca odrastaju zdravo i bezbedno, uz jasne granice koje će im pomoći da nauče kako da zaštite sebe i svoja osećanja.

"Nadam se da će moja deca nastaviti da odrastaju u zdravom pravcu, uz jasne granice i svest o tome kako da zaštite sebe i svoja srca."

(Kurir.rs/TheSun)