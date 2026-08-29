Slušaj vest

Pre nego što su postojale organizacije koje su pomagale ljudima u borbi protiv narkomanije, oni koji su se suočavali sa zavisnošću često nisu imali gotovo nikakvu podršku. Krajem pedesetih godina prošlog veka Čarls "Čak" Dederik želeo je to da promeni.

Dederik, koji je otvoreno govorio da je član Anonimnih alkoholičara, želeo je da napravi sličan program namenjen ljudima koji se bore sa zavisnošću od droge. Tako je 1958. godine u Santa Moniki u Kaliforniji osnovao organizaciju Sinanon.

Ono što je počelo kao rehabilitacioni program vremenom se pretvorilo u verski pokret poznat kao "Crkva Sinanona" – zajednicu koja je u pojedinim aspektima bila daleko ispred svog vremena, ali je kasnije postala sinonim za manipulaciju, nasilje i kontrolu.

Foto: hbo/youtube

Ideja koja je obećavala novi početak

U svojim ranim godinama Sinanon je promovisao rasnu i klasnu jednakost, kao i integrisano društvo među članovima. Dederik je verovao da zajednica može da pomogne ljudima da pobede zavisnost i izgrade novi život. Međutim, kako je organizacija rasla, tako je rasla i njegova moć.

Sa više od hiljadu sledbenika, Dederik je postepeno počeo da kontroliše gotovo svaki aspekt života svojih članova. Nametao je razvode, vazektomije i abortuse, podsticao žene da obriju glavu, a fizičko kažnjavanje i nasilje postali su deo svakodnevice.

"Igra" – terapija koja se pretvorila u sredstvo kontrole

Jedan od najkontroverznijih elemenata Sinanona bio je metod poznat kao "Igra".

U početku je zamišljen kao terapijska tehnika u kojoj su članovi otvoreno suočavali jedni druge sa problemima kroz verbalne rasprave. U to vreme brojni psihijatri smatrali su da je reč o izuzetno efikasnom alatu i čak su ga opisivali kao Dederikovu najveću inovaciju.

Ali, kao i mnoge druge stvari u Sinanonu, "Igra" se vremenom izmenila.

Umesto terapije, pretvorila se u mehanizam političke kontrole, zastrašivanja i manipulacije članovima zajednice.

Foto: hbo/youtube

Uticaj koji se oseća i danas

Mnogi danas veruju da su upravo Sinanon i "Igra" postavili temelje takozvane "industrije problematičnih tinejdžera" – mreže kampova, centara i programa za mlade koji su, prema kritičarima, preuzeli metode razvijene upravo u ovoj organizaciji.

Nakon niza pravnih problema i optužbi za kriminalne aktivnosti, uključujući i optužbe protiv Dederika za zaveru radi izvršenja ubistva, Sinanon je ugašen 1991. godine.

Dederik je preminuo 1997, ali mnogi smatraju da njegovo nasleđe i dalje živi kroz pojedine savremene programe koji koriste slične metode.

Da li je Sinanon zaista bio kult?

BO dokumentarna serija The Synanon Fix donosi arhivske snimke iz unutrašnjosti Sinanona, kao i ispovesti više od deset bivših članova, među kojima je i Dederikova ćerka. Izvršni producenti serije, Rori Kenedi i Mark Bejli, smatraju da je Dederik u početku bio iskreno posvećen svojoj misiji.

"Bio je apsolutno iskren na početku. Otkrio je revolucionaran način lečenja zavisnika i oko te ideje izgradio organizaciju koja je ubrzo postala zajednica", kažu autori.

Dodaju da se Sinanon vremenom potpuno promenio.

"To je, na mnogo načina, bio put od izlečenja do užasa."

Autori dokumentarca smatraju da odgovor nije jednostavan.

"Teško je dati konačan odgovor, jer je mnogim članovima Sinanon zaista promenio život nabolje."

Upravo zbog toga, ističu, serija ne pokušava da publici nametne zaključak.

"Naš cilj je bio da prikažemo šta se dogodilo, ko je bio pogođen i da omogućimo gledaocima da sami donesu svoj sud."