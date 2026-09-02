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Kada je Eli Holcman prvi put ugledala Lukasa Berda, nije ni pomislila da će jednog dana postati njen partner. Ona je visoka gotovo 190 centimetara, dok Lukas ima oko 168, pa je razlika u visini između njih odmah bila primetna.

Upoznali su se početkom 2020. godine u studentskom baru u blizini kampusa Univerziteta u Ilinoisu. Eli mu je prišla i u šali rekla da je podseća na Harija Potera, a njihov razgovor ubrzo je prerastao u nešto više.

Ipak, Eli je u početku želela da ostanu samo prijatelji. Smatrala je da bi velika razlika u visini mogla da predstavlja problem i nije bila sigurna da bi njihova veza funkcionisala.

Pandemija ih je, međutim, zbližila. Nakon što su se studenti vratili kućama, počeli su da provode sate razgovarajući putem video-poziva. Kroz te razgovore Eli je shvatila da joj je Lukas mnogo važniji od bilo kakvih fizičkih "pravila" o tome kako partneri treba da izgledaju.

Zvanično su počeli da se zabavljaju dve godine nakon upoznavanja, a njihova priča kasnije je privukla pažnju javnosti. Posebno je postala viralna nakon snimka sa Lukasovog rvačkog takmičenja, kada je nakon pobede potrčao do tribina i skočio Eli u zagrljaj.

Danas njih dvoje imaju više od pola miliona pratilaca na društvenim mrežama, gde objavljuju humoristične snimke o svakodnevnim situacijama sa kojima se suočavaju zbog razlike u visini.

Par je često na meti negativnih komentara, ali Eli i Lukas ne dozvoljavaju da tuđe mišljenje utiče na njihov odnos. Verili su se u junu 2026. godine, a iako su nedavno fotografije sa njihovog romantičnog snimanja izazvale glasine da su se venčali, njihovo pravo venčanje još nije održano.

Njihova priča danas je podsetnik da se privlačnost i ljubav ne mogu svesti na fizičke kriterijume. Uprkos razlici od oko 20 centimetara, Eli i Lukas uspeli su da izgrade vezu koju rado dele sa svojim pratiocima.

(Kurir.rs/Žena)

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