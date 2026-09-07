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Životna priča Trese Midlton (30) iz škotskog grada Batgejta obeležena je nezamislivom traumom iz ranog detinjstva, kada ju je sa svega 11 godina silovao pet godina stariji brat Džejson. Dve godine nakon zločina usledio je novi šok, kada je zvanično otkriven identitet oca njenog deteta. Odluka da prizna strašnu istinu i naknadno oduzimanje ćerke gurnuli su je u tešku depresiju i višegodišnju zavisnost od heroina.

Preokret u njenom životu dogodio se u oktobru 2017. godine, kada je sa verenikom Darenom Jangom (31) dobila ćerku Arijanu. Ipak, sreću ponovnog majčinstva neprestano pomračuje bol zbog odvojenosti od prvorođene ćerke, nastale kao posledica incesta.

Pogledajte fotografije u galeriji:

1/5 Vidi galeriju Tresa Midlton - starijem bratu koji je zlostavljao rodila dete sa 11 godina Foto: Printscreen YouTube, Printscreen Facebook, Printscreen/Youtube

"U trenutku kad je rođena Arijana osećala sam čistu radost jer je u mom životu bilo previše trenutaka kad sam bila sigurna da više nikad neću imati dece. Zbog toga mi je njen plač nakon porođaja doneo toliko sreće. Ali osećam krivicu jer Arijana je sa mnom, a moja starija ćerka nije. To je i dalje prva misao sa kojom se ujutro budim i zadnja sa kojom uveče ležem, o tome razmišljam tokom noći. Volim je neizmerno i uvek ću biti njena mama. Ne mogu biti srećna bez nje. Srce mi se kida pri pomisli da će Arijana odrastati i da nikad neće upoznati svoju stariju sestru," ispričala je Tresa za medije.

I dalje čuva uspomene

Uprkos godinama razdvojenosti, Tresa i dalje čuva otiske dlanova, odeću i pramen kose svoje prve ćerke, dok njene fotografije i dalje stoje na zidovima porodičnog doma. Njena velika želja jeste da pruži Arijani stabilnost koju sama nikada nije imala uz majku koja se borila sa zavisnošću od alkohola i narkotika.

Tresa Midlton - starijem bratu koji je zlostavljao rodila dete sa 11 godina Foto: Printscreen/Youtube

"Nisam imala srećno detinjstvo. Arijana će uvek znati da ima veliku sestru. I sad s njom razgovaram o tome, iako je još mala i ne može ništa da razume. Ali to nikad neće biti tajna. One su potpune suprotnosti. Arijana je nasmejano i mirno dete, dok je moja starija ćerka bila glasna i živahna, ali znam da će dobro slagati. Govorim Arijani da kad bi i tu bila i njena sestra zajedno bi se igrale. U šali kažem da bi je Arijana sigurno pratila u stopu i da bi jedna drugoj išle na živce, ali stvarno se nadam da će se jednog dana sresti," navela je Tresa.

Zlostavljanje u porodici i trajno oduzimanje deteta

Kontinuirano zlostavljanje od strane brata Džejsona počelo je kada je imala svega sedam godina, a kulminiralo je trudnoćom u njenoj 11. godini. Tresa je dve godine ćutala o svemu, da bi sa 14 godina poverila strašnu tajnu socijalnoj radnici. Nakon sprovedene istrage i DNK analize koja je potvrdila očinstvo, njen brat je osuđen i zatvoren 2009. godine.

"Jedino što želim je da Arijana ima normalno detinjstvo i da zna da je voljena i sigurna. Volela sam svoju majku, trudila se da nam pruži najbolje što je mogla, ali to je bila njena teška borba. Ponekad jedino što sam želela bila je samo rutina - da pogledam TV i odem na vreme u krevet kao i većina dece. Ali nisam sa svojom majkom mogla da razgovaram o svim problemima jer je ona imala dovoljno svojih problema. Želim Arijani da bude u stanju da samnom razgovara o bilo čemu," rekla je ona.

Tresa Midlton - starijem bratu koji je zlostavljao rodila dete sa 11 godina Foto: Printscreen/Youtube

Međutim, socijalne službe su donela odluku da joj oduzmu dete i daju ga na usvajanje, uz strogu zabranu daljeg kontakta. Poslednji susret sa devojčicom, kada je dete imalo samo tri godine, ostao je urezan kao najteži momenat u njenom životu.

"Tad nisam shvatila da je to poslednji put da je vidim. Nije me prepoznala i bila je prestrašena. Nisam čak mogla ni da je zagrlim, a kad sam pričala sa njom morala sam da biudem na određenoj udaljenosti. Najgore mi je bilo kad je viknula "mama", a nije pozvala mene već svoju usvojiteljku," prisetila se Tresa, kojoj je kasnije bilo zabranjeno čak i da se u pismima potpisuje kao majka.

Pakao zavisnosti i porodične tragedije

Gubitak starateljstva gurnuo ju je u potpunu beznađe, pa je 2011. godine stigla do samog dna trošeći ogromne sume novca na heroin. Uz pomoć stručnjaka uspela je da se otrgne od zavisnosti i započne vezu sa Darenom. Tokom 2012. godine doživela je spontani pobačaj, a samo tri dana kasnije ostala je i bez majke koja je preminula u 41. godini.

"Gubitak još jedne bebe i moje mame u istoj nedelji bila je za mene nepodnošljiva bol. Često mislim na nju i mnogo je trenutaka kad želim da je uz mene, a naročito kad je Arijana prvi put mahnula," rekla je ona.

Njena starija ćerka danas je tinejdžerka od 17 godina. Iako godinama ne dobija povratne informacije od usvojitelja, Tresa redovno šalje poklone za rođendane i praznike, sa nadom da će joj jednog dana sama objasniti čitavu istinu.

"Nadam se samo da joj njeni usvojitelji nisu otkrili da me je Džejson silovao. I ne želim da o tome pročita u novinama. Htela bih da joj to lično objasnim. Želim da joj sve objasnim kad bude dovoljno stara da sve to može da razume. Što se tiče Arijane, volela bih da ne sazna sve detalje moje prošlosti, jer ima pravo na svoj život. Ona je moj novi početak," zaključuje Tresa.

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