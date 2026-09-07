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Razvod retko izvuče najbolje iz ljudi, ali jedan muškarac je odlučio da svojoj bivšoj supruzi prilikom razvoda predoči kompletan "račun" za godine provedene zajedno. Napravio je spisak od čak 17 stvari za koje tvrdi da ih je žrtvovao zbog braka, a kada je žena godinama kasnije odlučila da ih objavi na TikToku, reakcije su bile prilično jednoglasne.

Riley Madison, koja se u međuvremenu ponovo udala, ispričala je da joj je bivši suprug tokom razvoda poslao dugačku listu svega čega je, prema njegovom mišljenju, morao da se odrekne dok su bili zajedno. Spisak je sačuvala, a sada ga je pročitala svojim pratiocima.

Bivši muž joj poslao spisak od 17 stvari kojih se odrekao zbog nje Foto: Shutterstock

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Na prvom mestu - druge žene

Već prva stavka bila je dovoljna da izazove lavinu komentara. Među "žrtvama" koje je naveo bile su sve žene sa kojima je mogao da ima seksualne odnose tokom perioda u kojem je bio sa suprugom. Ali spisak je tek tada postao zanimljiviji.

Bivši muž joj poslao spisak od 17 stvari kojih se odrekao zbog nje Foto: Shutterstock

Kao žrtvu je naveo i svoje slobodno vreme tokom radne nedelje, jer je radio posao od devet do pet kako bi njih dvoje finansijski napredovali. Zatim je pomenuo automobil koji mu se jednom pokvario dok se vraćao od nje, kao i novac koji je, da nije bio u braku, mogao da potroši na sebe. Na listi se našla i činjenica da se odrekao "tajni", odnosno da joj je govorio sve, kao i tvrdnja da joj je na dan venčanja dao "ceo svoj život".

Drugim rečima, među žrtvama su završile neke stvari koje većina ljudi smatra sasvim uobičajenim delom partnerskog odnosa - vernost, zajedničke finansije, iskrenost i činjenica da odrasla osoba ima posao.

Internet je brzo primetio jednu stvar

Korisnici TikToka posebno su se uhvatili za stavke koje praktično nemaju nikakve veze sa Riley - poput odlaska na posao ili kvara automobila. Mnogima je bilo teško da shvate kako bi supruga mogla da bude odgovorna za činjenicu da je njen tadašnji muž morao da radi ili da mu se automobil pokvario.

Međutim, kroz veliki deo liste provlačila se ista tema. Bivši suprug je kao ono čega se odrekao navodio mogućnost da flertuje i provodi vreme sa drugim ženama, ostaje napolju koliko želi, ima seksualne odnose sa drugim osobama ili zadržava stvari za sebe.

Bivši muž joj poslao spisak od 17 stvari kojih se odrekao zbog nje Foto: Profimedia

Zbog toga su mnogi komentatori zaključili da lista mnogo više govori o tome kako je on doživljavao brak nego o bilo kakvim stvarnim žrtvama koje je zbog supruge morao da podnese. Riley je, s druge strane, od tog braka odavno nastavila dalje i danas je ponovo udata. A spisak koji je nekada verovatno trebalo da joj pokaže koliko je bivši muž "dao" za njihov odnos završio je kao viralna priča zbog koje se internet pitao nešto sasvim drugo - ako je vernost sopstvenoj supruzi žrtva, šta je onda za njega uopšte značio brak?

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