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Nigerijski pevač Emanuel „Ejblek” Makuočukvu otvorio se o tome kako se oženio 68-godišnjom Amerikankom Kej, godinama nakon što je dobio proročanstvo da će se jednog dana oženiti bjelkinjom. Ovaj 25-godišnjak je ovo otkrio tokom intervjua u podkastu „Love Don’t Judge”. Rekao je da nije imao pojma da će žena na koju se prorok odnosi biti 43 godine starija od njega.

Ejblek, koji se u podkastu pojavio sa svojom suprugom, otkrio je da su se venčali 16. oktobra 2024. godine.

Pevač hita „Pain” rekao je da je Kej, 43 godine stariju od sebe, upoznao na Fejsbuku. Dodao je da se njihova veza suočila sa značajnim kritikama Nigerijaca, posebno korisnika interneta. Nijedan prošli brak nije bio ovakav.

Kej je 63 godine starija od Emanuela Foto: Printscreen/Youtube/LoveDontJudge

U međuvremenu, Kej je priznala da je bila skeptična i da nikada nije verovala da bi Ejblek mogao biti iskren dok ga nije upoznala.

Kej je takođe navela da se ne oseća staro, već veoma mlado kad god je sa Ejblekom, dodajući da nikada nije zamišljala da će biti sa drugim čovjekom, a kamoli sa nekim mlađim od sebe.

„On je 43 godine mlađi od mene. Bila sam veoma oprezna da ne budem prevarena. Ja sam gospođa Ej-Blek. Svidelo mu se nešto što sam objavila, što je u to vreme bilo beznačajno. Ne sećam se ni šta je bilo to što je želeo. Od nekoga kome se svidela moja objava postao je moj najbolji prijatelj. Mogla sam da osjetim da je sve između nas postajalo sve jače i jače. Jednog dana sam se probudila sa željom da odem u Nigeriju. Probudila sam se iz sna i sve što sam želela bilo je da odem u Nigeriju. Pa sam rekla svojoj sestri. Rekla je: 'Kej, luda si. Zašto želiš da ideš tamo?' Rekla sam: 'Ne znam.' Ispričala sam to svojoj maćehi. Rekla mi je da sam luda. Rekla je mojoj deci. Svi su rekli: 'Mama, luda si.' Tako da to više nikome nisam pominjala osim njemu. Imala sam problema sa dobijanjem vize, a on se ponudio da mi to uredi. Kada je stigao na aerodrom da me sačeka, bilo je kao: 'O moj Bože, stvaran si. Tu si. Ovo nije prevara.' Bila sam veoma oprezna zbog prevara. Uzeli smo motelsku sobu. Tri dana kasnije me je zaprosio. Ali njega su oslovljavali kao vatrenog dečka, a mene kao nepoznatu belkinju u osamdesetim godinama.”

Kej i Emanuel tvrde da se ludo vole:

1/7 Vidi galeriju Kej i Emanuel su u mešovitom braku Foto: Printscreen/Youtube/LoveDontJudge

Govoreći o svojim prošlim brakovima, Kej je navela: „Moj treći muž, bila sam devet godina starija od njega, moj drugi muž je bio 10 godina stariji od mene, a sa prvim sam bila istih godina, i nijedan brak nije uspeo. Ovde (u Nigeriji), muškarci se mnogo bolje ophode prema ženama. Ne znam kako je u svakom braku, ali on se prema meni odnosi kao prema kraljici. Ja sam mu prioritet. Ako nešto želim, on mi to kupi a da ja to i ne znam. Vidi to i kupi jer mu se svidelo što se meni svidelo. A u SAD to ne dobijate. On moj stil naziva stilom stare dame. Ja njegov stil nazivam mangupskim .Ljudi govore svašta, kao da sam mu ja sponzor. 'Čovek je izvukao loto.' 'Čoveče, ona sve plaća. Čak i taj zlatni lanac koji nosi oko vrata.' Ovo je izuzetno nezrelo. Proći će godine pre nego što on ikada bude mogao da dođe u Ameriku. 'Hemija tela ovde sve pokazuje. Ovo nije ništa drugo do prilika.' 'Ovoj ženi hitno treba medicinska pomoć, ozbiljno.' Oni zaista tako misle.”

Rekla je da su joj svi negativni komentari na račun njihovih fotografija sa venčanja na internetu naneli emotivnu bol.

„Ovde sam po nekoliko meseci. A onda se vratim na nekoliko meseci. I onda sam ponovo ovde za nekoliko meseci. I na kraju bih volela da ovde budem 24/7. A ova žena pričа o tome kako nemam snage. I 'u tvojim godinama za trudnoću, hoćeš li mu roditi dete?' To bi me dotuklo. To će me dotući. Čak sam mislila da mu pravim previše problema.Nisam to želela jer je on poznata ličnost. On je zabavljač. Ja živim svoj život. Spremna sam na sve za svoju strast i radost. To je kao jin i jang. On je jak tamo gde sam ja slaba. A ja sam jaka tamo gde je on slab. I zajedno čine jednu jedinstvenu silu. Nikada ranije nisam osetila ovakvu ljubav. Ovo je onaj sa kojim treba da se ugasim. Samo sam morala dugo da čekam da se on rodi. On je moj zaštitnik, moj anđeo čuvar”, rekla je ona.