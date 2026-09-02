Umrla najstarija doktorka na svetu: Imala 115 godina i 91 dan, a za njenu dugovečnost bila je zaslužna ova navika
Japanska doktorka Šigeko Kagava provela je gotovo čitav život pomažući drugima, a svojim primerom pokazala je koliko svakodnevno kretanje može biti važno i u dubokoj starosti. Čuvena lekarka, koja je preminula 27. avgusta 2026. godine u 116. godini, verovala je da za njenu izuzetnu vitalnost nije zaslužan nikakav skup preparat ili komplikovan režim, već najjednostavnija fizička aktivnost – hodanje.
Kagava je imala 115 godina i 91 dan kada je preminula, a u tom trenutku bila je najstarija osoba u Japanu. Tokom karijere radila je kao ginekolog-akušer i lekar interne medicine, a pacijente je lečila sve do 86. godine. Japanski TBS objavio je da je, osim dugogodišnjeg lekarskog rada, ostala upamćena i po učešću u štafeti olimpijske baklje.
Pacijente je obilazila peške
Njena svakodnevica decenijama je bila ispunjena kretanjem. U vreme kada automobili nisu bili dostupni kao danas, Kagava je oblačila tradicionalne japanske drvene klompe i prelazila velike udaljenosti kako bi stigla do pacijenata.
– Kada sam bila lekar, nije bilo automobila kao danas. Nosila bih tradicionalne drvene klompe i prelazila ogromne razdaljine peške kako bih pregledala pacijente. Mislim da me je upravo to učinilo snažnom i zdravom – rekla je u jednom od poslednjih intervjua.
Za nju pešačenje nije predstavljalo poseban trening koji je trebalo uklopiti u dnevni raspored. Ono je bilo sastavni deo života i posla, navika koju je održavala godinama.
Kada su je pitali čemu duguje dug život, njen odgovor bio je jednostavan.
– Moja dugovečnost je ukorenjena u mojoj navici da pešačim toliko mnogo i to dugi niz godina.
Video: In memoriam David Albahari
Medicinsko odricanje od odgovornosti
Za sva pitanja u vezi sa zdravstvenim stanjem, simptomima ili terapijom obratite se svom lekaru ili drugom kvalifikovanom zdravstvenom radniku. Nemojte zanemarivati stručni medicinski savet niti odlagati traženje medicinske pomoći zbog informacija pročitanih na ovom sajtu.