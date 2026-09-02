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Japanska doktorka Šigeko Kagava provela je gotovo čitav život pomažući drugima, a svojim primerom pokazala je koliko svakodnevno kretanje može biti važno i u dubokoj starosti. Čuvena lekarka, koja je preminula 27. avgusta 2026. godine u 116. godini, verovala je da za njenu izuzetnu vitalnost nije zaslužan nikakav skup preparat ili komplikovan režim, već najjednostavnija fizička aktivnost – hodanje.

Kagava je imala 115 godina i 91 dan kada je preminula, a u tom trenutku bila je najstarija osoba u Japanu. Tokom karijere radila je kao ginekolog-akušer i lekar interne medicine, a pacijente je lečila sve do 86. godine. Japanski TBS objavio je da je, osim dugogodišnjeg lekarskog rada, ostala upamćena i po učešću u štafeti olimpijske baklje.

Pacijente je obilazila peške

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Japanska doktorka Šigeko Kagava Foto: youtube/ The Daily Guardian

Njena svakodnevica decenijama je bila ispunjena kretanjem. U vreme kada automobili nisu bili dostupni kao danas, Kagava je oblačila tradicionalne japanske drvene klompe i prelazila velike udaljenosti kako bi stigla do pacijenata.

– Kada sam bila lekar, nije bilo automobila kao danas. Nosila bih tradicionalne drvene klompe i prelazila ogromne razdaljine peške kako bih pregledala pacijente. Mislim da me je upravo to učinilo snažnom i zdravom – rekla je u jednom od poslednjih intervjua.

Za nju pešačenje nije predstavljalo poseban trening koji je trebalo uklopiti u dnevni raspored. Ono je bilo sastavni deo života i posla, navika koju je održavala godinama.

Kada su je pitali čemu duguje dug život, njen odgovor bio je jednostavan.

– Moja dugovečnost je ukorenjena u mojoj navici da pešačim toliko mnogo i to dugi niz godina.

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