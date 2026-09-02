Slušaj vest

Indijska influenserka Manjit Kaur (28), koju je na Instagramu pratilo više od 146.000 ljudi, preminula je gotovo dva meseca nakon što je, prema navodima njene porodice, brutalno napadnuta i zapaljena.

Prema pisanju indijskih medija, umrla je 26. avgusta u državnoj bolnici Postdiplomskog instituta za medicinsko obrazovanje i istraživanje u Čandigaru, gde je nedeljama bila na lečenju.

Majka tvrdi da su je dvojica poznanika otela

Prema prijavi koju je njena majka podnela policiji, Manjit je 3. jula navodno otela dvojica poznanika, nakon čega su je pretukli, vezali za drvo i zapalili.

Nakon što je primljena u lokalnu bolnicu, influenserka je 5. avgusta, prema navodima lista The Hindu, nakratko povratila svest. Međutim, uprkos naporima lekara, preminula je tri nedelje kasnije.

Foto: Instagram

Bolnica navela teške opekotine

Portparol bolnice izjavio je za The Indian Express da je Manjit bila smeštena na odeljenju intenzivne nege za pacijente sa opekotinama.

Prema medicinskoj dokumentaciji, zadobila je opekotine na 40 do 45 odsto tela, a kao uzrok povreda navodi se curenje gasa iz plinske boce.

Istovremeno, policija istražuje navode porodice da je u pitanju namerni napad.

Pokrenuta istraga zbog otmice i ubistva

Viša policijska službenica iz Čandigara Kanvardip Kaur potvrdila je da je, nakon prijave koju je podnela majka preminule, registrovan slučaj otmice i ubistva.

Istraga je u toku, a nadležni ispituju sve okolnosti koje su dovele do smrti 28-godišnje influenserke.

Trudnoća otkrivena obdukcijom

Dodatni potresan detalj otkriven je nakon obdukcije.