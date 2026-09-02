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Brus Patrik (79) iz Majamija na Floridi danas živi sa muškarcem koji je 41 godinu mlađi i tvrdi da je konačno pronašao ljubav svog života. Sa dizajnerom enterijera Travisom Londonom (37) je pet godina i venčali su se 2023. godine.

Brus je odrastao u Teksasu 50-ih godina, kada se o homoseksualnosti nije govorilo tako otvoreno kao danas.

„Većinu života sam deo sebe zakopavao zbog vremena i mesta u kojem sam odrastao,“ priznaje Brus tužan aspekt svog života. Njegov prvi brak trajao je četiri godine, drugi čak trideset godina. Tek nakon njegovog kraja Bruce je dozvolio sebi da živi po svom.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Na Tinderu je upoznao Travisa. „Posle našeg prvog sastanka rekao sam sebi: 'Ovo je muškarac sa kojim ću provesti svoj život.' Znao sam to te večeri,“ priseća se. I očigledno nije pogrešio.

Prema njima, razlika u godinama ne komplikuje njihovu vezu, ali ljudi oko njih vole da brzo donose zaključke bez da znaju išta dublje o paru.

„Mislе da znaju našu priču samo gledajući jednu fotografiju,“ kaže Travis. Bruce naglašava da su ga na mužu najviše privukle njegove osobine. „Video sam talentovanog, ambicioznog, ljubaznog i kreativnog čoveka. Zaljubio sam se u te osobine,“ kaže.

1/6 Vidi galeriju Brus Patrik i Travis London Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Travis takođe tvrdi da mu je Brus pomogao da pronađe stabilnost, dok je Bruce zahvaljujući njemu počeo više da vežba i brine o zdravlju. Sada žele da svoju vezu podignu na viši nivo. Travis je oduvek želeo decu, pa je zamrznuo spermu i planiraju surogat majčinstvo sa darivateljkom jajnih ćelija.