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Kada je Sijan Vilijams dobila poruku od žene po imenu Sindi, pomislila je da je konačno došao kraj njenoj višegodišnjoj potrazi za ćerkom Tili.

Do tog trenutka od svoje nestale ćerke imala je samo fotografiju. Međutim, Sindi je tvrdila da je upravo ona njena krvna ćerka. Tili je smeštena u hraniteljsku porodicu kada je imala samo šest meseci, ali to nije bila posledica postupaka njene majke.

Tragedija koja je promenila njen život

Sijanin bivši partnerk Timoti Dženkins, koji je u vreme tragedije imao 19 godina, osuđen je na deset godina zatvora nakon što je proglašen krivim za ubistvo iz nehata u slučaju smrti Sijanine petogodišnje ćerke Džesike u oktobru 1996. godine.

Dok je Tili bila smeštena na drugom mestu, Sijan je kao majka koja je brinula o domu mogla da viđa svoju malu ćerku tokom nadziranih poseta. To je trajalo do njene druge godine, kada je Tili usvojena.

Sijan je nakon toga dobijala fotografije i informacije o ćerki, ali je sve prestalo kada je Tili napunila 18 godina. Kontakt je potpuno prekinut.

Ilustracija Foto: Tinnakorn Jorruang / Alamy / Alamy / Profimedia

Poruka na Fejsbuku probudila joj nadu

Godinama kasnije, Sijan je odlučila da pokušа da pronađe ćerku preko Fejsbuka. Objavljivala je poruke u grupama posvećenim usvajanju i navela Tiliino ime po rođenju i datum rođenja, nadajući se da će informacija stići do prave osobe.

"Bez ikakvog uspeha, prihvatila sam da je više nikada neću videti. A onda mi je zazvonio telefon."

Osoba koja joj se javila navela je tačan datum Tiliinog rođenja i Sijan je poverovala da je konačno pronašla svoju ćerku.

Sijan je tokom godina dobila još dve ćerke, a 2024. godine registrovala je svoje podatke i u registru za ponovno uspostavljanje kontakta između usvojene dece i članova biološke porodice.

Od njene prve objave na Fejsbuku prošlo je čak sedam godina pre nego što je dobila ono što je izgledalo kao tračak nade.

Sindi je tvrdila da ima četvoro dece

Žena koja se predstavila kao Sindi delovala je kao osoba koju je Sijan godinama tražila.

U želji da obnovi odnos sa ćerkom, Sijan joj je poslala sve fotografije Tili koje je sačuvala, kako bi mogla da potvrdi da je zaista ona.

"Poslala mi je svoje selfije i upoređivala ih sa fotografijama iz vremena kada je bila beba. Mislila sam da mogu da vidim sličnost."

Sindi je čak ponudila da urade DNK test, zbog čega je Sijan bila uverena da nema razloga za sumnju.

Međutim, Sindi se ubrzo predomislila.

"Nisam želela da je odgurnem od sebe, pa sam odustala."

Njih dve su potom počele da razgovaraju putem video-poziva, a Sindi je Sijan upoznala i sa svojom decom. Tvrdila je da ima četvoro dece.

Poslala joj 150 funti da pobegne od navodnog nasilnog partnera

Prema Sijaninim rečima, Sindi joj je u jednom trenutku rekla da ima nasilnog partnera. U strahu da se istorija ne ponovi, Sijan joj je poslala 150 funti kako bi mogla da ga napusti.

U oktobru 2025. godine sela je u automobil i vozila četiri sata kako bi se prvi put uživo sastala sa Sindi, više od dve decenije nakon što je njena ćerka data na usvajanje.

Kako su postajale sve bliskije, Sijan se čak preselila u njihovu blizinu kako bi mogla da bude uz svoju porodicu. Uverena da je konačno pronašla pravu Tili, povukla se i iz registra za ponovno uspostavljanje kontakta. Sve je izgledalo kao da se konačno složilo. A onda joj je stigla poruka od druge žene.

"Sindi nije moja prava ćerka"

Nepoznata žena joj je napisala da Sindi nije njena prava ćerka i da je navodno isto uradila i ranije.

"Stomak mi se okrenuo."

Sijan u početku nije mogla da poveruje. Kada je suočila Sindi sa tim tvrdnjama, ona joj je navodno rekla da blokira tu ženu. Međutim, ubrzo su se javile još dve osobe sa sličnim informacijama. Sijan je tada poslala Sindi poslednju poruku i zamolila je da prizna istinu. Odgovor je stigao brzo.

"Zaista mi je žao. Želela sam da imam mamu, nekoga ko bi mene stavio na prvo mesto. Nikada to nisam imala."

Sijan kaže da joj je od te poruke pozlilo. Shvatila je da je Sindi znala samo ono što je pročitala na internetu. Kada je počela da sklapa sve delove priče, Sijan je shvatila kako je navodna prevara možda izvedena.

"Sindi je znala Tiliin datum rođenja samo zato što sam ga objavila."

Takođe veruje da je žena znala da Sijan neće insistirati na DNK testu jer se plašila da bi time mogla da ugrozi njihov odnos.

Sumnja i da priča o nasilnom partneru možda nikada nije bila istinita.

Sada ponovo kreće u potragu za pravom ćerkom

Nakon svega što se dogodilo, Sijan sada ponovo pokušava da se upiše u registar za kontakt sa usvojenom decom. Njena potraga za Tili se nastavlja, ali priznaje da ju je iskustvo sa Sindi duboko promenilo.

"Naježim se kada pomislim da sam Sindi ispričala sve o svom životu."

Najviše je plaši pomisao da će, ukoliko se prava Tili jednog dana javi, možda posumnjati i u nju.

"Užasava me pomisao da, ako se prava Tili pojavi, neću verovati da je zaista ona."

Kako kaže, iskustvo je potpuno uništilo njeno poverenje u ljude.

"Kada pokušam da zamislim Tiliino lice, sve što mogu da vidim jeste Sindi kako mi se okrutno smeši."

(Kurir.rs/TheSun)