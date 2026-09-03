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Ema Koronel Aispuro, supruga ozloglašenog narko-bosa Hoakina "El Čapa" Gusmana, ponovo se našla u centru pažnje nakon što je, posle izlaska iz zatvora, progovorila o njihovom braku, životu u senci kartela i odnosu koji, kako kaže, i dalje nosi u sebi.

Njihova priča počela je kada je ona imala svega 17 godina, a on skoro 50. Danas tvrdi da više nisu u kontaktu, ali priznaje da "ljubav će uvek ostati".

Hapšenje El Čapa Foto: Daniel Cardenas / AFP / Profimedia

Upoznali su se dok je bila tinejdžerka

Koronel Aispuro rođena je 2. jula 1989. godine u Kaliforniji, ali je odrasla na ranču u meksičkoj državi Durango, gde su njeni roditelji uzgajali marihuanu.

Sa El Čapom se upoznala 2006. godine na zabavi, dok je prikupljala glasove za lokalni izbor lepote. Kasnije je ispričala da tada nije znala ko je on. Predstavio joj se jednostavno kao Hoakin.

"Znala sam samo da je na zabavi neka važna osoba koja želi da pleše sa mnom."

Pobedila je na izboru lepote, a na svoj 18. rođendan održali su simbolično venčanje na porodičnom ranču. Brak nikada nije bio zakonski registrovan, delom i zato što je Gusman tada još bio u braku sa svojom prvom suprugom Alehandrinom Salazar.

Ema Koronel Aiquei Foto: AP Seth Wenig

Život u tajnosti i poruke umesto zajedničkog života

Njihova veza godinama je bila na daljinu. Najčešće su komunicirali putem poruka, a ona ga je povremeno posećivala koristeći tajne letove. Kada bi bili zajedno, pripremala mu je domaću hranu, dok je on, prema njenim rečima, izbegavao razgovore o poslovima u svetu droge.

"Nije sedeo sa mnom i pričao o svom poslu. Nisam ga ni pitala."

Ćerke su dobili bez očevog imena u dokumentima

Bliznakinje su rođene 15. avgusta 2012. godine u Kaliforniji, dok je za Gusmanom bila raspisana nagrada od pet miliona dolara.

Na izvodima iz matične knjige rođenih nije bilo upisano ime njihovog oca.

Foto: AP Mark Lennihan

Hapšenje porodice

Već naredne godine, njen otac Ines Koronel Bareras i brat Ines Omar Koronel Aispuro uhapšeni su zbog trgovine drogom u Sonori.

Američke vlasti tvrdile su da je njen otac bio važan saradnik Sinaloa kartela, a obojica su kasnije osuđena na dugogodišnje zatvorske kazne.

Kada je El Čapo uhapšen u februaru 2014. godine u hotelu u Mazatlanu, porodica je bila zajedno.

"To je bio trenutak kada sam najviše osetila strah. Naše ćerke bile su u susednoj sobi. Plašila sam se smrti."

Kasnije ga je redovno posećivala u zatvoru Altiplano, iz kog je 2015. godine pobegao kroz tunel prokopan ispod tuša.

Prisustvovala je svakom danu suđenja

Tokom njegovog velikog suđenja u Njujorku 2018. godine nije svedočila, ali nije propustila nijedno ročište. Kako kaže, mnoge stvari koje je tada čula i danas pokušava da obradi.

Američke vlasti uhapsile su je u februaru 2021. godine pod optužbom da je pomagala u organizovanju Gusmanovog spektakularnog bekstva iz zatvora 2015. godine.

Tužioci su tvrdili da je:

pomagala u izgradnji tunela za bekstvo,

kupila zemljište u blizini zatvora,

nabavila oružje i oklopno vozilo,

prokrijumčarila GPS sat u zatvor kako bi pomogla koordinaciju bekstva.

U junu iste godine priznala je krivicu za međunarodnu trgovinu drogom, pranje novca i kršenje američkog Zakona o narko-bosovima.

U novembru 2021. osuđena je na tri godine zatvora.

Foto: Alexandria Sheriff's Office/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Zatvor ju je slomio

Na slobodu je izašla u septembru 2023. godine. Pored četvorogodišnje uslovne slobode, morala je da plati i 1,5 miliona dolara oduzete imovine.

Najteže joj je, kaže, palo razdvajanje od ćerki.

"To je bilo najgore. Imate vremena samo da razmišljate i plačete. Padala sam u depresiju."

Novi život posle zatvora

Od izlaska iz zatvora pokušava da izgradi potpuno drugačiji život. Radila je kao model, pojavila se na Milanskoj nedelji mode 2024. godine, glumila u spotu pesme inspirisane njenim životom, a u avgustu 2026. postala je zvanični partner platforme Kick za striming.

U dokumentarcu Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks kaže da danas živi mnogo povučenije i pažljivije bira šta govori u javnosti.

Foto: Profimedia

Više nisu u kontaktu

Iako sa El Čapom više ne komunicira, tvrdi da osećanja nisu potpuno nestala.

"Život je isti, ja sam ista, ali razmišljam drugačije. Mnogo sam opreznija nego ranije."

Na pitanje o njihovom odnosu danas dala je odgovor koji je privukao najviše pažnje:

"Ljubav će uvek nastaviti da postoji."