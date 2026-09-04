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Žena iz Engleske koju su roditelji ostavili kad je bila beba doživela je neverovatno otkriće dok je pokušavala da pronađe svog biološkog oca. Umesto njega, saznala je da ima trojicu polubraće, a jedan od njih godinama je svakodnevno viđao, potpuno nesvestan da su u srodstvu.

Foto: stv.tv

Odrasla kod bake i deke

Mari radi kao kondukterka u vozovima, a ispričala je da su je baka i deka odgajili od rođenja jer je njena majka imala samo 17 godina kada ju je rodila i nije mogla da brine o njoj.

Iako je povremeno viđala majku tokom odrastanja, ona uglavnom nije bila prisutna u njenom životu. Njeni baka i deka već su imali šestoro dece kod kuće kada su preuzeli brigu o njoj.

Sa 16 godina odlučila je da potraži istinu

Kada je napunila 16 godina, više nije mogla da potiskuje pitanja o svom ocu.

"Samo sam odjednom izgovorila: 'Gde je moj tata? Želim da znam ko je moj otac.'"

Majka joj je tada ispričala da je njen otac Džejms izabrao njeno ime i da ju je posetio u bolnici nakon rođenja.

"To me je baš dirnulo. Mora da mu je bilo stalo do mene."

Godinama je verovala da će ga jednog dana pronaći.

Umesto oca pronašli su trojicu braće

Iako tim emisije nije uspeo da pronađe Džejmsa, otkrio je da je pre veze sa Marinom majkom bio u braku iz kojeg ima tri sina.

Jedan od braće, Entoni, nije želeo da se pojavljuje pred kamerama, ali je poručio da jedva čeka da upozna svoju novootkrivenu sestru. Mari se potom upoznala sa drugom dvojicom braće – Polom i Ijanom. Najveći šok tek je usledio, piše People.

Godinama joj je brat bio pred očima

Voditeljka Dejvina Mekol otkrila joj je da je Pol odmah prepoznao njeno lice kada mu je pokazala njenu fotografiju.

Ispostavilo se da je svakog jutra putovao vozom na liniji Greater Anglia na kojoj je Mari radila kao kondukterka.

"Pre nekoliko nedelja čak sam malo duže razgovarao s njom", rekao je Pol.

Dodao je i da je oduvek želeo da ima sestru.

Voditeljka joj je tada rekla:

"Video je tvoju fotografiju i rekao: 'Ja nju poznajem.' Ti si već upoznala svog brata."

Mari nije mogla da veruje.

"O, vau! Nisam imala pojma."

Kao da to nije bilo dovoljno neverovatno, saznala je i da njen drugi brat Ijan živi u istom gradu – Vajmondamu, gde i ona živi.

I braća su priznala da su godinama pokušavala da pronađu svog oca, ali bez uspeha.

Pol je imao samo dve godine kada ih je otac napustio.

"Nemam gotovo nikakva sećanja na njega."

Pismo koje ju je rasplakalo

Pre susreta sa braćom, Mari je dobila pismo koje su joj napisali.

Od uzbuđenja nije mogla da ga pročita, pa je zamolila voditeljku da ga pročita naglas.

"Veoma je hrabro od tebe što si odlučila da pronađeš svoju porodicu. To sigurno nije bilo lako i presrećni smo što si to uradila."

Braća su napisala da jedva čekaju da je upoznaju i nadoknade izgubljene godine.

Emotivan susret održan je u jednom seoskom hotelu u njihovom kraju.

Posle zagrljaja sa braćom, Mari je rekla da se oseća kao da joj je skinut ogroman teret.

"Kao da mi je pao kamen sa srca. Sada znam da uvek imam velikog brata kome mogu da se obratim."

Dirljiva priča Mari iz Norfolka prikazana je u premijeri 16. sezone britanske emisije Long Lost Family.