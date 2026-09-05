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Kada je Soni Grejem 1995. godine dobio novo srce, verovao je da je najteži deo života ostavio iza sebe. Imao je 57 godina, bolovao je od teške srčane insuficijencije i transplantacija mu je praktično predstavljala jedinu šansu da preživi. Organ koji mu je spasao život pripadao je 33-godišnjem Teriju Kotlu, muškarcu koji je sebi oduzeo život, a čija je porodica nakon tragedije pristala da donira organe.

Operacija je uspešno obavljena i Grejem se oporavio bolje nego što su mnogi očekivali. Ponovo je mogao normalno da se kreće, putuje i vrati aktivnostima koje su mu do tada bile gotovo nemoguće. Ipak, činjenica da u njegovim grudima kuca srce čoveka kojeg nikada nije upoznao nije mu davala mira. Poželeo je da stupi u kontakt sa porodicom svog donora i da im zahvali što su mu omogućili drugu šansu.

Tako je upoznao Šeril Kotl, Terijevu udovicu.

Zaljubio se u ženu čijeg je muža srce dobio

Teri Kotl i Šeril Foto: Printscreen/Youtube

Njihov prvi susret dogodio se početkom 1997. godine. Soni je tada još bio u dugogodišnjem braku, ali je kasnije priznao da je susret sa Šeril na njega ostavio snažan utisak.

- Zaljubio sam se u Šeril čim smo se prvi put sreli - napisao je kasnije.

Njihov odnos nije odmah prerastao u romansu. Šeril se nekoliko meseci kasnije udala za drugog muškarca, a Soni je sa tadašnjom suprugom čak prisustvovao njenom venčanju. Vremenom su, međutim, počeli sve više da se zbližavaju. Grejemov brak se završio, a njihovo prijateljstvo preraslo je u ljubavnu vezu.

Godine 2004. Soni i Šeril su se venčali. Tako je žena koja je izgubila supruga postala supruga čoveka u čijim je grudima kucalo srce njenog pokojnog muža. Već sama ta činjenica bila je dovoljno neobična da njihova životna priča privuče veliku pažnju.

Ono što će se dogoditi nekoliko godina kasnije učinilo ju je još mračnijom.

Soni Grejem i Šeril Foto: Printscreen/Youtube

Posle transplantacije pojavile su se neobične priče

Kada je priča o Soniju i Šeril dospela u javnost, počele su da se pojavljuju tvrdnje da je Grejem nakon transplantacije promenio pojedine navike. Ljudi iz njegovog okruženja govorili su da je počeo da uživa u pivu i brzoj hrani koju je navodno voleo i Teri, kao i da su kod njega primećivali neke promene u ponašanju.

Takvi detalji ubrzo su povezani sa takozvanom „ćelijskom memorijom“, teorijom prema kojoj bi presađeni organ navodno mogao da prenese deo donorovih ukusa, navika ili osobina primaocu. Za takvu ideju, međutim, ne postoje pouzdani naučni dokazi. Srce ne čuva ličnost, sećanja ili emocionalne sklonosti, pa sličnosti između Grejema i njegovog donora ne mogu da se tumače kao dokaz da ih je transplantacija izazvala.

Ipak, kada je 2008. godine stigla vest o Grejemovoj smrti, upravo je ta teorija ponovo dospela u centar pažnje.

Trinaest godina posle transplantacije usledila je tragedija

Soni Grejem pronađen je mrtav 1. aprila 2008. godine, u 69. godini života, u pomoćnom objektu pored svoje kuće u Džordžiji. Utvrđeno je da je izvršio samoubistvo.

Vest je odmah izazvala nevericu zbog gotovo jezive podudarnosti. Teri Kotl, čovek čije je srce Grejem dobio 13 godina ranije, takođe je sebi oduzeo život. Soni je nakon njegove smrti dobio srce, upoznao njegovu udovicu, zaljubio se u nju i oženio je, a zatim i sam završio život na isti način.

Soni Grejem i Šeril Foto: Printscreen/Youtjub

Šeril je tako drugi put ostala bez supruga u tragično sličnim okolnostima.

Upravo zbog tog niza događaja slučaj je godinama opisivan kao jedna od najneobičnijih priča povezanih sa transplantacijom organa. Pojedini su čak pokušavali da je predstave kao dokaz da je Grejem zajedno sa donorovim srcem nasledio i neku vrstu njegove „sudbine“.

Stvarnost je bila manje mistična, ali podjednako tragična

Nakon Grejemove smrti pojavili su se i podaci koji su pokazivali da se iza tragedije verovatno nalazila mnogo konkretnija životna kriza. Imao je ozbiljne finansijske probleme, a ljudi koji su ga poznavali govorili su da se pred kraj života njegovo raspoloženje promenilo.

Nema dokaza da je transplantirano srce imalo bilo kakvu ulogu u njegovoj odluci da sebi oduzme život, kao što nema dokaza ni da ga je donorov organ na bilo koji način „naveo“ da se zaljubi u Šeril.

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