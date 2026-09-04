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Post koji je podelio korisnik na Redditu u okviru tematske grupe r/Brak bio je posvećen iskustvima ljudi koji su se venčali, a zatim se razveli u veoma kratkom roku, često zbog nepredviđenih okolnosti. Originalna autorka posta je napisala da je mislila da se ovakve stvari dešavaju samo u "realiti šouovima", ali je promenila mišljenje nakon što je prijateljica, koja je bila u braku samo nekoliko meseci, najavila razvod.

Jedan korisnik, koji se smatra da je iz Sjedinjenih Američkih Država, podelio je priču o kćerki najboljeg prijatelja svojih roditelja koja se našla u istoj situaciji. U pitanju je bila mlada žena koja je podnela zahtev za razvod samo nekoliko nedelja nakon svog luksuznog venčanja na egzotičnoj destinaciji.

Ova žena je saznala da je njen partner varao, i to "više puta" tokom njegovog momačkog partyja, uprkos činjenici da su već imali zajedničko dete staro samo godinu dana.

Venčanje Foto: Antoni Zolnierkiewicz / Panthermedia / Profimedia

"Kakav loš otac"

I šta je još gore, saznala je za prevaru pre nego što je venčanje uopšte i počelo. Iako je želela da otkaže ceremoniju, njen otac, koji je platio za celu svadbu, insistirao je da venčanje mora da se održi. Zbog velikih troškova i već kupljenih avionskih karata, nije imala izbora, pa je ipak otišla do oltara.

Iako su svi mislili da je brak pun ljubavi, samo dve nedelje nakon venčanja, mlada žena je podnela zahtev za razvod.

"Imali su venčanje u inostranstvu, jako skupo, a on je bio čovek sa kojim je već imala problematičan odnos. Zajedno su imali dete, verovatno staro oko godinu dana", počinje priču korisnik. "On ju je varao više puta na momačkoj večeri. Pokušala je da otkaže venčanje tri dana pre nego što su krenuli, ali njen otac je rekao: 'Ne, sve je već plaćeno.' (Podsetimo, svadba je bila u inostranstvu, pa su svi gosti već kupili karte i rezervisali smeštaj)."

Iako je žena bila duboko povređena prevarom, svi su mislili da je brak stvaran, verovatno pod velikim društvenim pritiskom. Nekoliko korisnika na Redditu je kritikovalo njenog oca zbog toga što je naterao svoju ćerku da nastavi sa venčanjem iako je ona bila u velikom emotivnom previranju.

Iako je žena bila duboko povređena prevarom, svi su mislili da je brak stvaran Foto: Shutterstock

"Ah, kakav loš otac", napisao je jedan korisnik. "Nemam dobar odnos sa svojim, ali ako bih ikada izrazila sumnju, nijedna količina novca ne bi ga naterala da me natera da se venčam."

Neki su čak predložili da je trebalo da otkažu svadbeni obred i umesto toga organizuju zajednički odmor. Jedan korisnik je podelio sopstveno iskustvo, rekavši: "Kada me otac vodio do oltara, okrenuo se ka meni i rekao: 'Znaš, nije kasno da se povučeš ako želiš.' Tako divan čovek. Ja sam se ipak udala – sada sam srećno u braku već 39 godina."

Korisnici Reddita nisu samo kritikovali ženinog oca, već i partnera, koji je svojim ponašanjem uništio brak samo nekoliko dana nakon venčanja. Mnogi su istakli da su socijalni pritisci često ti koji nateraju ljude da idu u brak sa nekim s kim zapravo nisu srećni.

(Kurir.rs/Žena)

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