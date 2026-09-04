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Mati Ekaterina Komnenić, monahinja manastira Oreškovica, imala je samo 23 godine kada je donela odluku koja joj je zauvek promenila život. Do tada je živela u Beogradu, radila u zdravstvu, trenirala, izlazila sa prijateljima, ali je, kako kaže, tek posle hodočašća u Jerusalim shvatila da želi da se u potpunosti posveti veri.

Foto: Printscreen/K1

Iz Beograda u manastir

U manastir Oreškovica prvi put je došla 2007. godine, kada se prijavila na hodočasničko putovanje u Svetu zemlju koje je organizovao otac Dušan.

"Otac Dušan je bio veoma aktivan u organizaciji hodočasničkih putovanja i ja sam se jednostavno prijavila kao civilno lice", ispričala je gostujući na K1 televiziji.

Pre toga živela je u Beogradu i radila u zdravstvu, baveći se problemima kože i fizioterapijom.

"Imala sam jako mnogo posla i bila sam preopterećena. Tokom jednog dana bilo je mnogo pregleda i pacijenata. Jednostavno sam doživela prezasićenje. Bio mi je potreban psihički odmor", rekla je.

Planirala je da se vrati na posao

U početku nije ni pomišljala da će ostati u manastiru. Želela je samo da obiđe sveta mesta, pomoli se za svoje pacijente i vrati se svakodnevnom životu.

"Čula sam za manastir u Homolju, kod Petrovca na Mlavi, u selu Ždrelo, i rekla sam sebi da ću da radim, zaradim novac i odem na petnaestak dana na hodočašće. Planirala sam da obiđem sveta mesta, pomolim se za svoje pacijente i vratim se na posao."

Međutim, putovanje je potpuno promenilo njene planove.

Foto: Printscreen/K1

Jerusalim joj je promenio život

Kako kaže, posebno ju je osvojio ritam bogosluženja i način života u manastirima koje je obilazila.

"Na tom putovanju sam bila oduševljena. Dopao mi se ritam bogosluženja, način života u manastirima i život Jerusalima, grada koji je bio ispunjen i noću."

Poseban utisak ostavile su na nju ponoćne liturgije u Hramu Vaskrsenja.

"Pošto sam noćna ptica, meni su prijale noćne liturgije u Hramu Vaskrsenja u Jerusalimu. Imala sam potrebu da se pomolim za sve ljude sa kojima sam tog dana dolazila u kontakt. Osećala sam ogromno zadovoljstvo."

Već na polovini hodočašća donela je odluku da će se zamonašiti.

"Svaki naredni dan me je sve više ispunjavao i već na polovini putovanja odlučila sam da ću se zamonašiti."

Aktivan život nije donosio ispunjenje

Prisećajući se života u Beogradu, kaže da je vodila veoma aktivan život, ali da joj je ipak nešto nedostajalo.

"Volela sam da idem na liturgiju u Nikolajevsku crkvu u Zemunu, pa da pretrčim ceo kej, od crkve do Brankovog mosta i nazad. Posle toga sam odlazila na posao, zatim na Tašmajdan da plivam, a uveče izlazila sa društvom."

Iako je stalno bila u pokretu, osećala je da joj to nije dovoljno.

"Nisam bila ispunjena iznutra. Imala sam mnogo energije i trebalo mi je nešto više."

"Da sam ranije spoznala svoj put, otišla bih kao dete"

Posle povratka iz Jerusalima, otac Dušan pozvao ju je u manastir, gde je započela novi način života.

"Kada sam videla da postoje manastiri u kojima ljudi mogu da se mole celu noć, to me je potpuno privuklo. Posle toga smo tako počeli da živimo."

U tom trenutku imala je 23 godine.

"Da sam ranije spoznala svoj životni put, otišla bih u manastir još kao dete", rekla je Mati Ekaterina Komnenić.

Gde se nalazi manastir Oreškovica

Manastir Oreškovica nalazi se u Braničevskoj eparhiji, u petrovačko-mlavskom kraju, u Homoljskim planinama, pored rečice Oreškovice, između planinskih vrhova Sumrovca i Vukana.

Prema narodnom predanju i istorijskim zapisima, manastir je podigao knez Lazar, a kroz vekove je više puta rušen i obnavljan.

U blizini manastira nalazi se i lekoviti izvor za koji predanje kaže da ga je sagradio knez Lazar. Izvor se nalazi oko sedamdeset metara severno od stare manastirske crkve.