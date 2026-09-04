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Noć 3. septembra 1975. godine zauvek je promenila život porodice Lin Vidon. Šesnaestogodišnja devojka krenula je kući kroz Hanzlo, na zapadu Londona, nakon druženja sa prijateljima, ali nikada nije stigla do svog doma. Godinama se verovalo da je njeno ubistvo izolovan slučaj. Tek skoro tri decenije kasnije, napredak DNK analize otkrio je da je isti muškarac šest meseci ranije ubio još jednu mladu ženu na drugom kraju Londona – 22-godišnju manekenku i Plejboj zečicu Iv Stratford.

Foto: Metropolitan Police Service

Napad u mračnoj uličici

Prema navodima britanskih medija, Lin je neko pratio sa Velikog zapadnog puta do zabačene uličice poznate kao Šort Hedžis, nedaleko od njene kuće i škole.

Tamo je napadnuta teškim tupim predmetom, prebačena preko ograde koja je okruživala električnu trafostanicu i silovana.

Sledećeg jutra pronađena je jedva živa i prevezena u bolnicu Vest Midlseks, gde je preminula sedam dana kasnije. Obdukcija je pokazala da je uzrok smrti bio jedan snažan udarac u glavu teškim tupim predmetom, koji nikada nije pronađen.

Šest meseci ranije ubijena Plejboj zečica

Druga žrtva bila je Iv Stratford, 22-godišnja manekenka koja je radila u čuvenom Plejboj klubu u Park Lejnu.

Poslednji put je viđena 18. marta 1975. godine dok se vraćala kući u Lejtonu, na istoku Londona, posle sastanka sa svojim agentom.

Komšije su oko 16.30 čule muškarca i ženu kako mirno razgovaraju u stanu, a zatim i snažan udarac.

Njen dečko vratio se manje od sat vremena kasnije i pronašao jeziv prizor.

Iv je ležala mrtva u spavaćoj sobi, ruke su joj bile vezane šalom, a vrat joj je bio posečen gotovo deset puta. Nije bilo tragova provale, a ni u ovom slučaju oružje nikada nije pronađeno.

Bila je deo bliskog kruga devojaka iz Plejboj kluba

Pre smrti, Iv je gradila karijeru modela, dok je u Plejboj klubu radila kao jedna od čuvenih "zečica". Mnoge zaposlene tamo sanjale su karijeru pevačice, glumice ili manekenke.

Njena prijateljica i bivša koleginica Šin Doran prisetila se da su devojke bile veoma povezane.

"Bila je to dobra zarada, ali veoma težak posao. Stajale smo po deset sati u štiklama, ali smo se osećale bezbedno. Bile smo divna grupa devojaka i čuvale smo jedna drugu."

Nedugo pre ubistva Iv se pojavila na naslovnici časopisa Mejfer kao "Devojka meseca", a policija je kasnije posumnjala da je upravo ta naslovnica možda privukla pažnju njenog ubice.

DNK otkrio da je isti čovek ubio obe žene

U početku niko nije povezivao ova dva slučaja.

Lin i Iv živele su na suprotnim stranama Londona i nije bilo dokaza da su se ikada upoznale.

Međutim, kada su istražitelji godinama kasnije ponovo analizirali dokaze, DNK pronađen na obe žrtve pokazao je da je reč o istom, do danas neidentifikovanom ubici.

Porodice čekaju pravdu pola veka

Četrdeset godina nakon zločina policija je 2015. godine ponovo apelovala na javnost za informacije i ponudila nagradu od 40.000 funti.

Istražitelji veruju da je napadač dobro poznavao područje Hanzloa, jer je uličica u kojoj je Lin napadnuta bila dovoljno udaljena od prometnih ulica da njeni krici verovatno nisu mogli da se čuju.

Linina majka Margaret Vidon godinama je razmišljala o svemu što je njena ćerka izgubila.

"Propustila je život, nije imala priliku za ljubav, brak, karijeru, decu ili čak da putuje svetom. Sve joj je oduzeto. Mi već 40 godina živimo pitajući se kakav bi joj život bio. To je prava doživotna kazna."

Oplakivala je i Iv Stratford, čija je porodica umrla, a da nikada nije saznala ko ju je ubio.

Cveće na grobu posle 50 godina

Na 50. godišnjicu Ivinog ubistva, u martu 2025. godine, Šin Doran i još tri bivše radnice Plejboj kluba položile su cveće na njen grob.

Doran kaže da je posle smrti prijateljice napustila klub jer joj je sve to bilo previše.

"Posle 50 godina i dalje jeste."

Metropolitenska policija potvrdila je da su oba ubistva i dalje aktivne istrage i da se nerešeni istorijski slučajevi redovno preispituju kako bi se utvrdilo da li nove metode mogu dovesti do identifikacije počinioca.

Ubica do danas nije pronađen.