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Majka iz Gisena u Nemačkoj optužena je da je godinama predstavljala svog zdravog sina kao teško bolesno dete kako bi prikupljala novac od ljudi koji su verovali da mu je potrebna hitna pomoć. Na osnovu te priče prikupila je čak 358.000 evradonacija.

Prema optužnici, 42-godišnja žena je tvrdila da dečak boluje od raka kože i da mu je potrebno skupo i retko lečenje u Sjedinjenim Američkim Državama.

Tužilaštvo u Gisenu tereti je za prevaru iz koristoljublja u 13 slučajeva, kao i za falsifikovanje isprava u dva slučaja. Dela su se, prema navodima optužnice, događala od septembra 2021. do oktobra 2024. godine, kada je njen sin imao između pet i osam godina.

ilustracija Foto: Gay Bumgarner / Alamy / Profimedia

Sve je počelo nakon pregleda kod dermatologa

Sve je, kako se navodi, počelo nakon pregleda kod dermatologa. Kod dečaka je tada utvrđen određeni nalaz, ali se on kasnije ispostavio kao uredan i nije zahtevao nikakvo lečenje. Majka je sa sinom otišla i u jednu kliniku u Švajcarskoj, gde su lekari došli do istog zaključka.

Klikom na link pročitajte priču tiktokerke koja je osuđena jer je lagala da ima rak.

Uprkos tome, prema optužnici, počela je da izmišlja čitavu priču o njegovoj bolesti.

Tvrdila je da njen sin ima rak kože i da mu je hitno potrebno skupo i retko lečenje u Americi. Sa tom pričom obraćala se porodici, ali je navode o njegovom navodnom zdravstvenom stanju iznosila i u medijima i na internet platformama.

I sam dečak verovao da je bolestan

Njeni apeli za pomoć izazvali su veliko saosećanje i pažnju javnosti. Privatne osobe i humanitarne organizacije poverovale su u priču i donirale, u pojedinim slučajevima, po nekoliko desetina hiljada evra kako bi pomogle dečaku.

Posebno potresan detalj ovog slučaja jeste to što je i sam dečak verovao da je bolestan. Prema rečima tužioca, dete je verovalo da zaista ima rak.

Prevara je otkrivena nakon što je dečakova doktorka preko društvenih mreža saznala za apele kojima se prikuplja novac za njegovo lečenje. Ona je potom obavestila nadležni centar za socijalni rad.

"Tada je čitava konstrukcija laži razotkrivena", rekao je tužilac.

Dečak je nakon toga preuzet na staranje nadležnih službi.

Na početku suđenja 42-godišnja žena priznala je dela koja joj se stavljaju na teret. Ipak, postupak će biti nastavljen izvođenjem dokaza. Planirano je saslušanje više od 20 svedoka, a sud će kroz nastavak postupka utvrđivati sve okolnosti slučaja.

(Kurir.rs/ Blic/ Der Spiegel)

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