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Venčanja su poznata po šokantnim trenucima koji se pamte celog života, ali teško da bi bilo koje moglo da nadmaši ono što se dogodilo u Sudžou, na istoku Kine.

Dok je svadbeno slavlje tek počinjalo, majka mladoženje primetila je nešto što je delovalo kao neverovatna slučajnost. Mlada je na ruci imala beleg koji joj je bio neobično poznat. Prema navodima više kineskih medija, beleg je izgledao gotovo identično onom koji je imala njena ćerka, koju je izgubila kao bebu pre nekoliko decenija.

Jedno pitanje otkrilo je porodičnu tajnu

Buduća svekrva pažljivo je pogledala mladu, a zatim njenim roditeljima postavila neprijatno pitanje:

„Da li ste usvojili svoju ćerku?“

Usvojenje je godinama bilo porodična tajna, pa je činjenica da je žena znala za tu poverljivu informaciju predstavljala veliki trag.

Kada su joj roditelji potvrdili da je odgovor potvrdan, majka mladoženje se slomila od emocija i zaplakala. Tvrdila je da je mlada zapravo njena davno izgubljena ćerka, za kojom je tragala punih 20 godina.

I mlada je godinama tragala za biološkom majkom

Ni mlada nije uspela da zadrži emocije. Takođe je zaplakala i otkrila da je godinama pokušavala da pronađe svoju biološku majku.

Prema pisanju medija, rekla je da je pronalazak majke za nju bio srećniji trenutak čak i od samog venčanja.

Međutim, tu iznenađenjima nije bio kraj.

Svekrva je nakon potrage usvojila sina

Hongkonški list „Oriental Daily“ objavio je da je majka, nakon što nije uspela da pronađe svoju ćerku, odlučila da usvoji dečaka.

To je značilo da mlada i mladoženja nisu u krvnom srodstvu. Zbog toga su, uprkos neverovatnom porodičnom obrtu, mogli da nastave sa venčanjem.

Priča je ubrzo izazvala brojne reakcije na internetu, a pojedini korisnici su se šalili na račun neverovatnog zapleta.

Na Baiduu, najpopularnijem kineskom pretraživaču, jedan korisnik predložio je da se o ovom događaju snimi televizijska drama. Drugi se našalio pitanjem da li je mladoženja sada istovremeno postao i sin i zet.

Pokrenuta i rasprava o tome da li smeju da se venčaju

Na internetu se povela i ozbiljnija rasprava o tome da li je brak para pravno dozvoljen.

Jedan korisnik upitao je:

„Da li ovaj brak može da bude sklopljen? Iako među njima nema krvnog srodstva, oni sada imaju status ’brata i sestre’.“

Uprkos neverovatnom spletu okolnosti, činjenica da mlada i mladoženja nisu biološki povezani omogućila im je da nastave sa svojim planom da se venčaju.