Da li ste znali

Da li ste znali

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Nekadašnji lider Al Kaide Osama Bin Laden je imao pet poznatih žena sa kojima je bio u braku, ali se u nekim izvorima navodi i šesta, neimenovana žena čiji je brak sa njim poništen samo nekoliko dana nakon venčanja. Sa suprugama je imao 24 deteta.

Ko su žene Osame Bin Ladena

Nadžva Ghanem

Sa prvom suprugom Nadžvom oženio se 1974. godine, kada je imao oko 17 godina. Bila je njegova rođaka iz Sirije. Sa njom je imao 11 dece. Razdvojili su se neposredno pre terorističkih napada 11. septembra 2001. godine.

Među njihovom decom bili su Abdulah, Abdur Rahman, Saad, Omar, Osman, Muhamed, Fatima, Iman, Ladin „Bakir“, Rukaja i Nur.

Hadidža Šarif

Oženio se njome 1983. godine. Imali su troje dece, a razveli su se početkom devedesetih. Njihova deca bili su Ali, Amer i Aiša.

Hairija Sabar

Sa njom se oženio 1985. godine. Imali su jednog sina – Hamzu bin Ladena. Hairija je ostala njegova supruga sve do njegove smrti 2011. godine.

Hamza je kasnije postao jedan od poznatijih članova Al Kaide i smatran je mogućim naslednikom očevog uticaja.

Siham Sabar

Venčali su se 1987. godine i imali četvoro dece – Kadidžu, Halida, Merjem i Sumaju. Siham je bila veoma obrazovana; prema jednom izveštaju, imala je doktorat iz kur'anske gramatike i povremeno je uređivala Bin Ladenove tekstove.

Amal al-Sadah

Najmlađa Bin Ladenova supruga bila je Jemenska Amal al-Sadah, sa kojom se venčao 2000. godine. Imala je oko 17 godina u vreme venčanja. Sa njom je imao petoro dece – Safiju, Asiju, Ibrahima, Zejneb i Huseina.

Ovako danas izgleda mesto gde se Bin Laden skrivao:

1/7 Vidi galeriju Na mestu gde se skrivao Osama bin Laden danas se igraju deca Foto: youtube/ Luke On The Move

Živele pod istim krovom, ali odvojene jedna od druge

Snimak iz unutrašnjosti Bin Ladenovog kompleksa, do kojeg je ekskluzivno došao ABC News, pokazao je da su on i njegove supruge živeli na gornja dva sprata trospratne kuće, ali je imao mogućnost da se potpuno izoluje od njih.

Kuća je bila projektovana tako da u njoj može da živi više porodica potpuno nezavisno.

Svaka spavaća soba imala je sopstvenu kuhinju i kupatilo, pa su se supruge možda viđale veoma retko. Dodatno, dva metalna vrata mogla su da zatvore prolaz ka gornjim spratovima.

Pet brakova, ali samo tri žene ostale uz njega

Osama bin Laden bio je ženjen pet puta, ali se razveo od dve supruge.

Njegova prva žena, Sirijka, napustila ga je neposredno pre terorističkih napada 11. septembra 2001. godine, dok se od četvrte supruge takođe razveo, navodi se u knjizi The Looming Tower Lorensa Rajta.

Pakistanski obaveštajni zvaničnik rekao je da su preostale tri žene dobile dozvolu da napuste zemlju još mesec dana ranije.

Saudijska Arabija je u međuvremenu vratila državljanstvo Hajriji Sabar i Siham Sabar, dok će Amal Ahmed Abdul Fatah iz Jemena najverovatnije otići u Katar.

Zapadni zvaničnici nisu bili iznenađeni ovom odlukom, ali su upozorili da njihov povratak u inostranstvo možda neće biti brz.

Američke vlasti su, nakon neuspešnih ispitivanja, uglavnom zaključile da žene nisu bile od presudnog značaja za dalju istragu o Bin Ladenu.

Dramatični trenuci nakon upada specijalaca

Upravo su njegove supruge prve identifikovale Bin Ladena među mrtvima nakon što su američki specijalci napustili kompleks.

Pakistanski vojnici stigli su u kuću oko 15 minuta kasnije i zatekli tri žene vezane lisicama kako vrište na arapskom jeziku, dok su njihova deca trčala oko njih.

Jedan pakistanski oficir uspeo je da ostvari kontakt sa jednom od Saudijki na polomljenom engleskom jeziku.

„Ubili su ga! Ubili su Abu Hamzu!“, vikala je žena.

Oficir nije razumeo na koga misli.

„Šta govorite? Ko je Abu Hamza?“, upitao ju je.

Iznenađena njegovim neznanjem, odgovorila je kratko:

„Osama bin Laden.“