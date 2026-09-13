Guming Martens se sa 3 godine izgubio na železničkoj stanici

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Guming Martens imao je samo tri godine kada se na železničkoj stanici u Kini odvojio od roditelja. Ono što je trebalo da bude porodično putovanje završilo se razdvajanjem koje je trajalo gotovo tri decenije. Dečak je odrastao u Holandiji, hiljadama kilometara od mesta na kojem je nestao, ne znajući da ga porodica nije napustila i da je pokušavala da ga pronađe.

Kada je konačno ponovo zagrlio majku, pred njom je stajao odrastao čovek. U međuvremenu je završio studije, preselio se u Kanadu i izgradio karijeru. Sve te godine njihovih života prošle su odvojeno, a njegov otac nije dočekao vest da je sin pronađen.

Iz doma u Kini otišao je u novu porodicu

Guming Martens se sa 3 godine izgubio na železničkoj stanici Foto: Printscreen/ 第五情報站

Posle nestanka, Guming je dospeo do policije. Pokušaji da se utvrdi gde su njegovi roditelji nisu uspeli, pa je smešten u dom za nezbrinutu decu. Odatle je 1996. godine otišao sa holandskim supružnicima Jozefom i Marijom Martens, koji su ga usvojili.

Pružili su mu dom i odgajali ga ne skrivajući istinu o njegovom poreklu. Kada je poželeo da sazna odakle dolazi i šta se dogodilo njegovoj biološkoj porodici, stali su uz njega. Ljudi koji su ga podigli pomagali su mu da pronađe one od kojih se kao trogodišnjak izgubio.

Zajedno su 2007. godine otputovali u Kinu. Prvi trag tražili su u domu u kojem je boravio pre usvajanja, ali ih je tamo sačekalo razočaranje: ustanova je bila zatvorena. Vratili su se bez odgovora zbog kojeg su prešli toliki put.

Učio je jezik zemlje u kojoj je izgubio roditelje

Guming je narednih pet godina ponovo učio kineski. Želeo je da nastavi potragu, da može da razgovara sa ljudima i lakše dođe do podataka o svom ranom detinjstvu. Tokom studija još tri puta putovao je u Kinu.

Godine 2012. prijavio se udruženju „Bebi huiđa“, koje pomaže razdvojenim porodicama da ponovo pronađu svoje članove. Potraga je postala deo njegovog života, uporedo sa školovanjem, poslom i preseljenjem iz Holandije u Kanadu.

Završio je studije u Lajdenu, nastavio obrazovanje iz lingvistike na Univerzitetu Makgil i počeo da radi u oblasti prepoznavanja govora pomoću veštačke inteligencije. Ipak, iza svih tih novih početaka ostajalo je isto pitanje: gde su ljudi sa kojima je krenuo na put kao mali dečak?

Foto: Printscreen/ 第五情報站

Majčin DNK doneo je odgovor

Dok je Guming pokušavao da pronađe porodicu, mogućnost za susret otvorila se i sa druge strane. Njegov brat je 2017. godine predložio majci da policiji ostavi DNK uzorak. Kasnije je upravo genetičko poklapanje potvrdilo njihovo srodstvo.

Guming je tada saznao da njegov odlazak iz Kine nije počeo odlukom roditelja da ga se odreknu. Bio je izgubljeno dete koje nisu uspeli da vrate kući.

Usledio je susret sa majkom, ali i upoznavanje polubraće, polusestara, tetaka i ujaka. Porodica koju je godinama pokušavao da pronađe konačno je dobila lica, imena i mesto u njegovom životu.

Otac je umro pre nego što je pronašao sina

Jedan susret više nije bio moguć. Gumingov otac preminuo je 2009. godine, dok je njegov sin još tragao za svojim poreklom.

Po povratku u Kinu, Guming je otišao na očev grob u provinciji Đangsu. Umesto razgovora koji su mogli da vode, ostali su mu priče rođaka i ono što je otac sačuvao za njega.

Guming Martens sa biološkom majkom, koju je pronašao gotovo tri decenije nakon nestanka Foto: Printscreen/ 第五情報站

Ujak mu je predao novac dobijen kao naknadu za rušenje očeve kuće. Bio je namenjen Gumingu i čuvan više od jedne decenije. Otac nije saznao kakav je čovek postao njegov sin, ali je deo onoga što je imao ostavio upravo njemu.

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