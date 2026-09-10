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Trideset pet godina razlike? Za Danijelu Šird (38) i njenog partnera Boba (73) iz britanskog Zapadnog Jorkšira to uopšte nije problem. Zajedno su više od četiri godine, planiraju da se uskoro usele zajedno i kažu da ih najviše povezuju humor i prijateljstvo. Ipak, ljudi ih na prvi pogled često doživljavaju drugačije. „To joj je sigurno otac!“, pomisle mnogi.

Upoznali su se preko zajedničkog poznanika s posla, dok je Danijela radila u jednom baru. Između njih je odmah zaiskrilo, a prijateljstvo je vremenom preraslo u ljubavnu vezu. Sve se definitivno promenilo kada ju je Bob poljubio dok su zajedno gledali film.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Međutim, njihova ljubav često nailazi na osude nepoznatih ljudi. „Govorili su mi da traćim život ili da Bob sigurno ima mnogo novca“, priča Danijela, koja radi u oblasti poslovnog razvoja. Jednom su je na aerodromu čak zamenili za njegovu ćerku dok su zajedno kupovali iste parfeme. Prilično neprijatna situacija.

„To boli, jer time umanjuju pravu vezu koju imamo. S druge strane, ponekad je i smešno, jer ljudi sude samo po onome što vide, umesto da razumeju kakvi smo kao par“, dodaje ona.

Prema Danijelinim rečima, razlika u godinama nikada nije predstavljala prepreku.

„Moj prvi utisak bio je da je duhovit, da se s njim lako razgovara i da ima sjajan smisao za humor. Oboje volimo suv humor i imamo sličan osećaj za sarkazam“, kaže ona o životu sa znatno starijim partnerom.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Naravno, ponekad se pojave i generacijske razlike – i to prilično velike. Bob ne podnosi društvene mreže, obožava svoje Skechers patike i u svakoj prodavnici traži odštampani račun. Danijela je potpuno drugačija.

„Ja njemu pošaljem poruku na WhatsApp, a on mene pozove telefonom“, smeje se.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Par takođe ne želi decu i otvoreno razgovara o budućnosti.

„Naša razlika u godinama je naša snaga. Imamo različita životna iskustva, ali se savršeno dopunjujemo“, kaže Danijela. A zatim dodaje ono najvažnije: „On je moj najbolji prijatelj, a ja njegova.“