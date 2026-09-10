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Predstavnik slavnog frizera Frederika Fekaija negirao je optužbe da su on i njegovi saloni pomagali Džefriju Epstajnu da vrbuje i kontroliše žene, nakon što je sedam žena podnelo tužbu u kojoj ga optužuju da je omogućavao navodno zlostavljanje koje je sprovodio osuđeni seksualni prestupnik.

"Te tvrdnje su lažne. Gospodin Fekai nije učinio ništa nezakonito", rekao je njegov predstavnik Mark Her u saopštenju dostavljenom magazinu People.

Dodao je da Fekai "nema predstavu da li je među desetinama hiljada ljudi kojima su svake godine kosu šišale stotine zaposlenih u njegovim salonima bila ijedna Epstajnova žrtva".

"Nikada nije učestvovao ni u kakvom nezakonitom ponašanju. Nije znao ništa o Epstajnovoj odvratnoj izopačenosti niti o trgovini ljudima", poručio je Her.

Federiko Fekai Foto: Lev Radin / Zuma Press / Profimedia

Sedam žena podnelo tužbu u Njujorku

Saopštenje je usledilo nakon što su žene označene kao Džejn Dou 1 do Džejn Dou 5, zajedno sa Kersti Ferguson i Odrom Kristijansen, 1. septembra podnele tužbu Vrhovnom sudu države Njujork protiv Fekaija, njegove kompanije i bivšeg zaposlenog salona Patrika Kumbsa.

One tvrde da je Fekai omogućio Epstajnovo "rodno motivisano nasilje" tako što je, prema njegovim instrukcijama, pružao frizerske usluge ženama koje je kontrolisao.

Prema navodima tužbe, Epstajn ih je slao u Fekaijeve salone, gde je njihov izgled oblikovan prema njegovim željama.

"Pretvarao ih je u lutke po Epstajnovom ukusu"

U tužbi se navodi da je Fekai, po Epstajnovim instrukcijama, uređivao izgled žrtava kako bi izgledale što mlađe.

"Fekai je, po Epstajnovim instrukcijama, sređivao žrtve da izgledaju što mlađe. Epstajn mu je naređivao da im izbeljuje kosu u plavo i oblikuje ih kao lutke prema njegovom i tuđem ukusu", stoji u tužbi.

Tužiteljke tvrde i da su Fekaijevi saloni služili kao mesta na kojima su Epstajn i njegovi saradnici sprovodili aktivnosti povezane sa njegovom navodnom mrežom trgovine ljudima.

Posebno se pominje salon u ulici Fift Avenju 712 na Menhetnu, koji se nalazio u robnoj kući Henri Bendel.

Džefri Epstajn Foto: Palm Beach Sheriff's office / Zuma Press / Profimedia

Tvrdnje da je Epstajn pomagao stvaranje kompanije

Žene u tužbi navode i da je Epstajn pomogao u osnivanju Fekaijeve kompanije, kao i da su Fekai i Patrik Kumbs koristili svoje položaje kako bi mu pomagali da kontroliše i manipuliše ženama.

Takođe tvrde da su optuženi ostvarivali finansijsku i društvenu korist zahvaljujući odnosu sa Epstajnom.

Žrtve traže odštetu

Tužiteljke od suda traže novčanu odštetu, pokrivanje sudskih troškova i druge pravne mere.

Dve tužiteljke govorile su i za CNN, iznoseći detalje koji nisu navedeni u tužbi.

Jedna žena ispričala je da ju je Epstajn, kada je imala oko 19 godina, poslao u Fekaijev salon na Menhetnu.

Kada je frizeru rekla kako želi da joj ošiša kosu, tvrdi da joj je odgovorio:

"To nisu uputstva koja sam dobio."

Kasnije joj je, kako kaže, Epstajn pohvalio novu frizuru rekavši da je "veoma blizu" onome što je želeo.

Druga tužiteljka izjavila je da je prilikom kasnije posete jednom Fekaijevom salonu u Njujorku stekla utisak da je frizer unapred znao kako njena kosa treba da izgleda.

"Imao je uputstva i to je bilo sve. Ušli biste unutra i to je to. Nije vas pitao: 'Šta danas radimo s vašom kosom?'", rekla je za CNN.