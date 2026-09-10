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Julija Molčanova prvi put je javno progovorila o godinama koje je provela u okruženju Džefrija Epstajna, tvrdeći da je milijarder godinama kontrolisao svaki aspekt života mladih žena koje su radile za njega i da je naziv "asistentkinja" koristio kako bi prikrio ono što se zaista dešavalo iza zatvorenih vrata njegovih kuća.

U intervjuu za The Wall Street Journal ispričala je da je tek 2019. godine počela da otkriva razmere kontrole koju je imao nad njom, kada je u aplikaciji za praćenje kreditnog rejtinga pronašla kreditne kartice i kupovine koje su bile registrovane na njeno ime, a za koje tvrdi da nije znala da postoje.

"Asistentkinja" je bila samo paravan

Molčanova kaže da je Epstajn svima predstavljao žene koje su bile uz njega kao svoje asistentkinje, iako je stvarnost bila potpuno drugačija.

"To je pravni paravan i nema nikakve veze sa stvarnošću", rekla je ona.

Dana 4. aprila 2019. poslala mu je poruku u kojoj mu je napisala da želi da živi "normalnim životom". U istoj poruci navela je da nije ni znala da je osnovao određeni entitet na njeno ime.

"Ne osećam se prijatno da razgovaram o budućnosti", napisala mu je tada.

Ovako sada izgleda Julija Molčanova:

1/6 Vidi galeriju Julija Molčanova prvi put je javno progovorila o godinama koje je provela u okruženju Džefrija Epstajna Foto: Youtube/ The Wall Street Journal

Sve je počelo na ulici u Njujorku

Molčanova je ispričala da je Epstajna upoznala kada je imala 22 godine, tokom posete Njujorku iz Rusije. Tada nije govorila engleski, a kaže da joj je prišao na ulici, delovao ljubazno i nije odmah posumnjala da nešto nije u redu.

Razmenili su brojeve telefona, a već narednog dana pozvao ju je na doručak.

Tokom razgovora saznao je da je bila u nasilnoj vezi i da je zanima moda i dizajn. Rekao joj je da ima kontakte u modnoj industriji i obećao da može da joj pomogne da upiše njujorški Institut za modnu tehnologiju (FIT).

Nakon doručka vratila se u Rusiju, ali ju je Epstajn kasnije ponovo pozvao u Njujork, tvrdeći da će njegova sekretarica organizovati posetu fakultetu kako bi se upoznala sa programima.

Fotografije iz Epstajnovih fajlova:

1/19 Vidi galeriju Džefri Epstajn Foto: Profimedia / US Attorney Office, Butterworth / Splash / Profimedia, SDNY / Zuma Press / Profimedia

Posle svađe sa dečkom završila je u Epstajnovom stanu

Kasnije su se ponovo sreli u Parizu, gde je Molčanova bila sa tadašnjim dečkom.

Posle njihove svađe u jednoj prodavnici otišla je sama i kontaktirala Epstajna, koji joj je ponudio da preko svojih ljudi organizuje kartu za povratak u Rusiju. Umesto toga, kako tvrdi, prebacio ju je u stan u Njujorku u kojem su boravile i druge mlade žene.

"Tada je počelo zlostavljanje", rekla je ona.

"U tom trenutku ste zbunjeni i izgubljeni. Tek kasnije shvatite šta vam se zapravo dogodilo."

Molčanova tvrdi da je Epstajn bio izuzetno manipulativan i da je umeo da zadobije poverenje ljudi pre nego što bi postao nasilan.

Prema njenim rečima, ženama je davao kreditne kartice, ali su morale da objašnjavaju svaku potrošnju i čuvaju fotografije svih računa. Takođe im je obezbeđivao telefone i laptopove povezane sa njegovim nalozima, a određivao im je:

šta će obući,

kako će stilizovati kosu,

koliko smeju da imaju kilograma.

Foto: Youtube/ The Wall Street Journal

Morao je da dobije poruku zahvalnosti za sve

Jedno od pravila bilo je da mu žene šalju poruke zahvalnosti čak i za sitnice. Navodi da su morale da pišu poruke poput:

"Hvala na predstavi na Brodveju."

Ako bi to odbile, kaže da je vikao na njih.

Ponekad je, prema njenim tvrdnjama, naređivao da ostanu zaključane u sobi i da ne izlaze.

Jednom prilikom, tvrdi, bila je zatvorena oko 24 sata. Molčanova se prisetila i da je provela dva ili tri dana na ostrvu koje je bilo pod Epstajnovom kontrolom.

Kaže da je sistematski izolovao žene od porodice i prijatelja, zabranjivao im da govore o zlostavljanju i podsticao ljude iz svog okruženja da mu dovode nove devojke.

Ističe da ona nikada nikoga nije dovela Epstajnu.

"Bila sam kažnjena zato što sam odbila. Plašila sam se da bi me prijava koštala života"

Molčanova kaže da je u tom periodu često bila depresivna.

Kada ga je jednom zamolila da ode kod psihoterapeuta, tvrdi da joj nije dozvolio. Dodaje da joj je upravo njegova moć ulivala strah da potraži pomoć policije ili drugih institucija.

"Bio je moćan čovek."

Podsetila je da je imao veze sa političarima i drugim uticajnim ljudima i priznala da nikada nije razmišljala da ga prijavi vlastima.

"Verovala sam da bi me to moglo koštati života."