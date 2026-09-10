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Pre godinu dana svet je šokirala priča o traumatičnom iskustvu koje je jedna žena doživela nakon što je popila tabletu protiv bolova. Usledile su godine borbe, a strašne posledice po njeno zdravlje ostale su trajne.

Žaklin Gmak je 2011. godine uzela ibuprofen kako bi ublažila menstrualne grčeve, ali su se ubrzo pojavili alarmantni simptomi. Na koži su počeli da joj se stvaraju plikovi, zbog čega je hitno otišla u bolnicu.

Lekari su utvrdili da je lek izazvao retko stanje poznato kao Stivens-Džonsonov sindrom, nakon čega su je stavili u indukovanu komu na 17 dana.

Žaklin Gmak Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Godine borbe za vid

Tokom narednih godina Žaklin je prošla kroz čak 26 operacija kako bi joj lekari spasili vid. Ipak, uprkos brojnim intervencijama, potvrđeno je da je vid na njenom desnom oku trajno izgubljen.

Na levom oku ima izuzetno ograničen vid, koji joj omogućava da razlikuje oblike i registruje malo svetlosti. Kod nje je došlo i do perforacije rožnjače, odnosno pucanja prozirnog prednjeg dela oka. Nedavno je podvrgnuta dvema transplantacijama rožnjače kako bi se sprečilo dalje propadanje oka. Međutim, zbog obimnog oštećenja koje je izazvao sindrom, ni ove operacije nisu bile dovoljne da joj se vid vrati.

"Kao da sam iznutra izgorela"

Žaklin je opisala trenutak kada je shvatila koliko je njeno stanje ozbiljno.

"Bilo je kao da sam iznutra izgorela. Nisam znala šta mi se dogodilo. Primetila sam da mi je celo telo zamotano, vid mi je bio potpuno zamagljen i imala sam cev u grlu, ali nisam osećala bol."

Kako je ispričala, tek tada je shvatila koliko je slaba i da joj se dogodilo nešto veoma ozbiljno.

"Potekle su suze, zajedno sa ljutnjom i pitanjem na koje nisam imala odgovor: zašto baš ja?"

Žaklin Gmak Foto: Jam Press/Jaqueline Gmack / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Retka, ali opasna reakcija na lek

Stivens-Džonsonov sindrom je retka, ali veoma ozbiljna reakcija kože koja se najčešće javlja nakon uzimanja određenih lekova.

Ovo stanje zahteva hitno bolničko lečenje, jer može biti opasno po život. Posebno je važno to što se ovakva reakcija može dogoditi čak i osobi koja je neki lek, uključujući ibuprofen, ranije koristila bez ikakvih problema.

Foto: Jam Press/Jaqueline Gmack / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

U slučaju Žaklin Gmak, naizgled obična tableta koju je uzela zbog menstrualnih bolova pokrenula je niz zdravstvenih komplikacija sa kojima se i godinama kasnije suočava.

(Kurir.rs/SlobodnaDalmacija)