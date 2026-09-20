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Kada je policija u grčkom selu Kostaleksi 1978. godine primila tajanstvenu dojavu, niko nije mogao da pretpostavi kakvom će stravičnom prizoru prisustvovati. U informaciji je stajalo da se u podrumu porodice Kariotis nalazi zarobljena osoba. Nadležni su izašli na teren, a ispred prostrane vile opasane visokim zidovima zatekli su brata i dve sestre. Oni nisu pružali nikakav otpor niti su zapitkivali zbog čega im je policija na vratima, već su službenike odmah usmerili ka podrumskim prostorijama.

Kuća u kojoj je bila zatočena Elena Kariotis Foto: Printscreen/YouTube/STrange

Na opšte zaprepašćenje organa reda, u mračnom podzemlju zaista je zatečena žena u izuzetno teškom stanju. Bila je potpuno iznemogla i nije odgovarala na pitanja. Reč je bila o Eleni Kariotis, čije je spasavanje nakon gotovo tri decenije zatočeništva duboko potreslo čitavu Grčku.

Zabranjena ljubav u ratnim vremenima

Elena je bila najmlađe dete u domu Kariotisa, a njena mladost odvijala se u senci Drugog svetskog rata, okupacije i potonjeg građanskog rata. U tim nestabilnim vremenima, politička opredeljenja su diktirala ljudske sudbine.

Problem je nastao kada se mlada Elena zaljubila u momka koji je bio komunistički nastrojen, dok su njeni roditelji važili za zatucane pristalice monarhije. Za njenog oca to je bila neoprostiva izdaja, te je doneo surovu odluku da je zauvek skoni od očiju javnosti i zaključa u podrum.

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1/6 Vidi galeriju Elena Kariotis - otac je zatočio u podrum u kom je provela 29 godina Foto: Printscreen/YouTube/STrange

Ostatak porodice, u strahu od autoritativnog i dominantnog oca, nije smeo da joj pomogne. Meštani su godinama znali za glasine i priče, ali su odabrali da se ne mešaju u tuđa posla, pa zvaničnih prijava nije bilo. Elena je decenijama živela u nehumanim uslovima - bez osnova higijene, spavajući na prljavim krpama i vršeći nuždu u kutiji.

Tek kada je njen otac, koji je neprikosnoveno vladao njihovim životima, preminuo 1978. godine, preostali članovi porodice odlučili su da stanu na put stravičnoj tajni i obaveste policiju.

Gubitak pamćenja

Prilikom spasavanja, Elena je pokazivala agresiju, vrištala je, grebala i ujeda policajce koji su pokušavali da joj priđu, što je bila direktna posledica dugogodišnjeg zlostavljanja i potpunog odsustva ljudskog kontakta. Kada su je izneli na dnevnu svetlost, koju nije videla čitavih 29 godina, doživela je težak šok i ubrzo je prebačena u psihijatrijsku ustanovu.

Tokom lečenja ponovo je ovladala govorom, ali su sećanja na period zatočeništva ostala potpuno potisnuta. Nije imala percepciju o vremenu koje je prošlo i uporno je tvrdila da ima 18 godina - tačno onoliko koliko je imala u momentu kada ju je otac zaključao. Do 1986. godine uspela je delimično da se socijalizije, ali i dalje nije mogla da se priseti užasa iz podruma, što je njen um iskoristio kao odbrambeni mehanizam.

Zagonetni nestanak bez traga

Konačni tragični obrt u ovoj priči dogodio se 1998. godine, kada je Elena naprosto nestala. Iako je sumnja pala na njenog brata i sestre, zvaničnih dokaza o eventualnom zločinu ili njihovoj umešanosti nije bilo. Elena je ponovo iščezla iz društva koje je pokušalo da je prihvati i od tada joj se gubi svaki trag.

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