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Manastir Ostrog, uklesan gotovo u samu stenu u Ostroškoj gredi između Nikšića i Podgorice, vekovima okuplja vernike koji dolaze iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i svih krajeva sveta. U ovu veliku pravoslavnu svetinju ljudi dolaze noseći molitvu, teške brige, strah, bolest u porodici ili tešku životnu odluku sa kojom više ne znaju šta da rade.

Dok jedni do manastira Ostrog stižu automobilom ili autobusom, postoje hodočasnici koji poslednji deo puta prelaze peške, a mnogi hodaju desetinama, pa i stotinama kilometara, kako bi se poklonili moštima Svetog Vasilija Ostroškog.

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Posebno uoči 12. maja, praznika Svetog Vasilija, čitave grupe hodočasnika kreću ka Gornjem manastiru, gde se stvaraju duge kolone vernika koje traju tokom čitavog dana i noći.

Šta se zapravo radi pred moštima Čudotvorca?

Za mnoge koji prvi put odlaze u Ostrog upravo je prilazak moštima najveća nedoumica. Međutim, ne postoji posebna formula koju morate da izgovorite da bi vaša molitva bila "ispravna".

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Kada u crkvi Vavedenja Presvete Bogorodice priđete kivotu u kom počivaju mošti svetitelja iz 17. veka, najvažniji su poštovanje svetinje i iskrena molitva. Vernici se prekrste, poklone i celivaju kivot.

Zbog velikih gužvi pred moštima se ne ostaje dugo, pa ono što želite da kažete Svetom Vasiliju ne mora biti dugačko – možete se pomoliti za zdravlje, porodicu, decu, mir, oproštaj ili snagu da izdržite težak period.

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Najveća zabluda pod Ostrogom

Među vernicima se često prenosi savet: ono što vas muči donesite u molitvi Svetom Vasiliju, a iz manastira nemojte otići noseći isti teret na isti način. Ipak, ovo ne treba shvatiti kao magijski ritual niti dolaziti sa idejom da se mora ispuniti čitav niz narodnih običaja i pravila koji garantuju ostvarenje želja.

Odlazak pod Ostrog je prvenstveno odlazak na molitvu. Vernik može prisustvovati bogosluženju, zapaliti sveću i ostaviti imena svojih bližnjih za molitveno pominjanje, dok je za ispovedanje i pričešće potrebna odgovarajuća duhovna priprema i razgovor sa sveštenikom.

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Uteha i snaga

Iz Ostroga ne nosite obećanje da će svaki problem nestati ili da će bolest automatski prestati. Odlazak u manastir je prilika da vernik ono što ne može sam da nosi poveri Bogu i zatraži snagu, utehu i nadu.

Takođe, pod Ostrog se ne dolazi samo u nevolji – mnogi vernici se vraćaju i kada je sve dobro, samo da bi izgovorili jedno jednostavno: hvala.

(Kurir.rs/ Blic žena)

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