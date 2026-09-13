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Rajli Kortrajt je ceo život bila ateista, ali jedno iskustvo, kako tvrdi, potpuno je promenilo njen pogled na život, smrt i veru. Nakon što joj je dijagnostikovan redak genetski poremećaj, tvrdi da je tokom 18 meseci "dvaput umrla", a drugi put je doživela iskustvo bliske smrti tokom kojeg je, prema sopstvenim rečima, "srela Boga na nebu".

Kortrajt boluje od vaskularnog Ilos-Danloovog sindroma (vEDS), retkog naslednog poremećaja vezivnog tkiva koji može da poveća rizik od ozbiljnih komplikacija, uključujući pucanje krvnih sudova i unutrašnje krvarenje.

Gostujući u podkastu "Round Trip", ispričala je da se njeno prvo iskustvo bliske smrti dogodilo kod kuće, nakon što su joj lekari, prema njenim tvrdnjama, rekli da više nemaju mogućnosti lečenja. Drugo se dogodilo dok su se ona i suprug pripremali za ono za šta su verovali da bi mogli da budu njeni poslednji dani.

"Umiranje je čudna stvar jer se sve nekako dešava odjednom", ispričala je.

Upravo je drugo iskustvo, tvrdi, bilo potpuno drugačije. Kortrajt ga opisuje kao prelazak na "drugi svet", a ono je bilo posebno neočekivano s obzirom na to da do tada nije verovala u Boga.

"Kad sam umrla, istog trenutka sam uzletela ka Bogu", prisetila se. Opisala je osećaj potpune sigurnosti kad se nalazila pred Bogom, te iskustvo u kom joj se činilo da istovremeno posmatra nešto ogromno i nedokučivo, ali može da mu se približi. "On je veći od svemira. Mogla sam da ga zagrlim oko vrata. Mogla sam da sedim u njegovom krilu. Mogla sam da se igram pored njegovih članaka. Mogla sam da idem s njim na posao", ispričala je.

Tvrdi i da je posmatrala Boga kako "širi svemir" i stvara novu Zemlju. Prema njenim rečima, tokom tog iskustva imala je osećaj da odjednom razume stvari koje su joj pre bile nedostupne.

"Odjednom dobiješ svaku informaciju koja je ikada postojala u svemiru", rekla je. Posebno upečatljivo pamti trenutak za koji kaže da je označio njen povratak. Prvi udah opisala je kao "najčistiji" koji je ikada doživela, a tvrdi da je odmah osetila kako s njenim telom nešto nije isto kao pre.

"S mojim srcem više nije bilo ništa loše. Pluća su mi bila odlična. Bubrezi, jetra... Osećala sam glad", ispričala je.

Kortrajt veruje da ju je Bog izlečio, a tvrdi da su i lekarski pregledi nakon tog događaja pokazali neočekivano dobre rezultate. Prema njenom prepričavanju, lekari su joj rekli da ne mogu da objasne promenu i da njeni organi izgledaju dobro i da više ne vide znakove nekih ranijih zdravstvenih oštećenja koje su pratili. Nakon toga, kaže, odlučila je da prekine dalje lečenje i tvrdi da se već sedam meseci smatra "izlečenom".

Za Kortrajt čitavo iskustvo nije značilo samo promenu zdravstvenog stanja. Kaže da je iz temelja promenilo njena dotadašnja uverenja.

"Bila sam ateista, a videla sam Boga", rekla je, dodajući kako nakon tog iskustva Boga više ne povezuje sa strahom, nego s bezuslovnom ljubavlju, prenosi Večernji.hr.

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