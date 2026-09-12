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Kada je 61-godišnji Peter Marfi iz britanskog Mansfielda ugledao neobičnog pauka na krevetu, nije ni slutio da će se samo nekoliko dana kasnije u bolnici boriti za život. Stvorenje sa „providnim koščatim telom i crvenim očima“, kako ga sam opisuje, jednostavno je pokupio i izneo napolje. Ali već sledećeg dana počeo je da ga boli desni ručni zglob, koji je otekao i pocrveneo. Nekoliko dana kasnije više nije mogao ni normalno da govori.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

U bolnici se sve odvijalo brzo. Infekcija se širila rukom, a lekari su Peterovoj supruzi Toni (62) rekli da će, ako ne uspeju da je zaustave, morati da amputiraju ruku.

„Okrenuo sam se prema Toni i rekao: ‘Mislim da ovo neću izdržati. Ovo bi mogao da bude oproštaj’, čak sam uspeo i da se nasmešim“, priseća se Peter.

Lekari su ga uveli u veštačku komu, a probudio se tek četiri dana kasnije. Prošao je četiri operacije i saznao da je imao nekrotizirajući fasciitis, opasnu infekciju koja uništava meka tkiva. Uz to su se pojavili težak celulitis i sepsa. Usledili su presađivanje kože i dugi meseci rehabilitacije.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Kao da sve to nije bilo dovoljno, Peter je u isto vreme prolazio i kroz porodičnu tragediju. Nedelju dana pre njegove borbe za život preminuo mu je brat, a u istoj bolnici ležala je i njegova teško bolesna sestra. Peter je uspeo poslednji put da je poseti, a ubrzo nakon toga i ona je preminula.

„Možda je bila sudbina što je do mene došao taj neobični pauk. Zahvaljujući njemu, sestra i ja smo mogli poslednji put da budemo zajedno“, kaže. Bila je to svojevrsna sreća u nesreći.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Zastrašujuće iskustvo na kraju je Peteru promenilo život. Posle lečenja se ugojio i imao više od 130 kilograma, brzo se zamarao i nije mogao kako treba da se igra sa unucima. Zato su on i Toni promenili ishranu i početkom 2025. pridružili se programu Slimming World. Za samo godinu dana zajedno su smršali više od 64 kilograma – Peter oko 42, a Toni 22.

Danas tri puta nedeljno igraju badminton, a Peter tvrdi da su njegovi zdravstveni problemi nestali.

„Oprostili smo se od straha od smrti i prigrlili život“, kaže. Supružnici takođe podržavaju humanitarnu organizaciju SMILES, za koju su već prikupili 500 funti.