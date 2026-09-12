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Nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine u SAD Dženel Guzman-Mekmilan bila je zatrpana više od jednog dana pre nego što su spasioci uspeli da je pronađu i izvuku iz ruševina.

Radila je na 64. spratu Kule 1, poznate i kao Severna kula Svetskog trgovinskog centra u Njujorku, kada je u zgradu u 8.46 ujutru udario avion koji su oteli islamski teroristi. Udar je odmah izazvao haos u zgradi, a desetine hiljada ljudi pokušavale su da pobegnu.

Oko 15 minuta kasnije, drugi avion udario je u Kulu 2, odnosno Južnu kulu, čime su razmere tragedije postale još veće. Kao i mnoge kolege iz Severne kule, Dženel je shvatila da su obe zgrade pogođene i krenula niz stepenice u pokušaju da se spase.

Foto: franklin_graham/instagram

Samo je zastala da skine cipele

Tokom evakuacije Dženel je nakratko zastala na 13. spratu kako bi izula cipele sa visokim potpeticama.

U tom trenutku kula se srušila.

Dženel se našla zarobljena ispod ogromne količine ruševina. Nije mogla da se pomeri niti da dozove pomoć.

Severna kula srušila se u 10.28 ujutru, a Dženel je pod ruševinama ostala ukupno 27 sati.

„Sve je samo odjednom eksplodiralo. Sve se rušilo i padalo preko mene“, ispričala je ona za magazin „Pipl“ 2021. godine.

Zatrpana ispod ruševina, Dženel je mogla da čuje „sve što se dešavalo“ oko nje, ali nije mogla da se pomeri niti da govori.

„Iz nekog razloga nisam mogla da dozovem pomoć. Prašina mi je bila u ustima i nosu. Samo sam ležala i nisam znala šta da radim, šta da kažem. A bol je probadao, kao da mi je čelik zaboden u bok, kod stomaka“, prisetila se.

Uspela je da oslobodi samo levu ruku i pokušavala je da pronađe položaj u kojem bi bol bio podnošljiviji, ali bez uspeha.

„Pokušala sam da izvučem glavu, ali shvatila sam da je potpuno zaglavljena. Mislila sam da ću umreti. Znala sam da neću izaći. Pripremala sam se da umrem“, rekla je.

Kada je već počela da gubi svaku nadu, odlučila je da se moli.

Mislila je na svoju ćerku Kimberli, koja je tada imala 12 godina, i molila se da doživi čudo.

Foto: franklin_graham/instagram

„Drži se za mene, ja te neću pustiti“

„Samo sam molila i preklinjala Boga da mi pokaže čudo. A onda sam odustajala. Rekla sam: ’Bože, više ne mogu ovo da izdržim’“, prisetila se Dženel.

Tada je začula glas.

„Čula sam kako me neko doziva. Kao da je rekao: ’Tu sam. Moje ime je Pol.’“

Nepoznati muškarac uhvatio ju je za ruku.

„Držao je moju ruku, a ja sam držala njegovu. Pričao mi je i govorio: ’Biću dobro. Neću te pustiti’“, ispričala je.

Spasioci su potom uspeli da dođu do nje i izvuku je iz ruševina.

Dženel je hitno prevezena u bolnicu, gde je lečena zbog teško povređene desne noge, otečenog i izgorelog lica, kao i drugih povreda. U bolnici je provela više od mesec dana pre nego što je puštena na kućno lečenje.

Postala je poznata kao poslednja osoba spasena iz ruševina nakon napada 11. septembra.

Dok se oporavljala, zaprosila je čoveka koji joj je bio najveća podrška

Tokom celog oporavka uz nju je bio njen tadašnji dečko Rodžer Mekmilan.

„Svaki put kada bih otvorila oči u bolnici, Rodžer je bio pored mene“, rekla je Dženel za „Pipl“ 2002. godine.

Dok se još oporavljala, odlučila je da ga zaprosi.

„Rekla sam: ’Dušo, kada izađem odavde, hajde da odemo u gradsku kuću i venčamo se’“, prisetila se.

Venčali su se 7. novembra 2001. godine, a sledećeg jula ponovili su bračne zavete pred porodicom i prijateljima.

„Od tada je sve ovo jedno prelepo putovanje“, rekla je Dženel.

Čoveka koji ju je spasao nikada nije pronašla

Godinama kasnije, Dženel i Rodžer govorili su o tome kako je tragedija 11. septembra zauvek promenila njihove živote.

Rodžer je istakao da danas još više cene jedno drugo, znajući koliko je malo nedostajalo da izgube jedno drugo.

„Znamo da je postojala 99 odsto verovatnoća da sam izgubio nekoga u koga sam se zaljubio“, rekao je.

Dodao je da Dženel ponekad oseća ono što se naziva „krivicom preživelog“ – pita se zašto su njene kolege poginule, dok je ona uspela da preživi.

A čoveka koji joj je pod ruševinama pružio ruku i predstavio se kao Pol, Dženel je pokušavala da pronađe.

Nikada nije uspela.

„Došli smo do zaključka da je Pol zaista bio moj anđeo“, rekla je.

Dženel i Rodžer kasnije su dobili još dve ćerke, a nastavili su da odgajaju i Kimberli.

Prema podacima iz 2021. godine, Dženel je radila kao supervizorka u Upravi luke Njujorka i Nju Džersija na aerodromu „Laguardija“, a sa porodicom je živela na Long Ajlendu u saveznoj državi Njujork.

O svom iskustvu govorila je i u memoarima „Anđeo u ruševinama“, objavljenim 2011. godine.

„Dat mi je novi život. Znam da Bog ima veći plan za mene i samo pokušavam da radim ono što je ispravno. Želim da ohrabrim ljude da nastave dalje uprkos nedaćama u životu. Moja vera postaje sve jača“, rekla je.

Njena priča sada je pretočena u film

Dženel i Rodžer prisustvovali su u septembru 2026. godine projekciji filma „Robin Roberts predstavlja: Anđeo u ruševinama – priča o Dženel Guzman“, koji je snimljen prema njenoj životnoj priči. Dženel u filmu tumači glumica Šeri Šepard.

Film svoju premijeru ima 12. septembra.

Pred premijeru, Dženelina ćerka Kimberli prvi put je javno govorila o tome kako je doživela vest da joj je majka povređena u napadima 11. septembra.

„Postoji razlog zašto je još ovde. Bog je znao da ne bih mogla bez nje. Mislim da je zato još uvek sa nama“, rekla je Kimberli.

(Kurir.rs/People)