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Avtar je veći deo života pokušavao da sazna istinu o svom poreklu. Odrastao je verujući u jednu porodičnu priču, da bi tek mnogo kasnije otkrio da žena koju je smatrao majkom zapravo nije bila njegova biološka majka.

Odgovor koji je bezuspešno tražio godinama na kraju je pronašao na mestu na kojem ga možda najmanje očekivao - uz pomoć veštačke inteligencije.

„Mislio sam da komšije samo izmišljaju priče“, rekao je za Gardijan.

ilustracija Foto: Mykhailo Repuzhynskyi / Alamy / Profimedia

Ipak, ispostavilo se da glasine koje je slušao kao dete nisu bile izmišljene.

Njegov otac preselio se u Kanadu, gde je radio kao nastavnik, dok je Avtar ostao kod bake i deke. Najviše ga je odgajala baka, koja ga je iz milošte zvala Titu.

Kao devetogodišnjak sam poslat u Kanadu

Nedugo nakon devetog rođendana, Avtar je sam avionom poslat u Kanadu. Putovao je obučen u trodelno odelo, a u tom trenutku nije znao ni reč engleskog jezika.

U novoj sredini brzo se snašao. Naučio je jezik i uklopio se među vršnjake, ali je porodični život bio mnogo teži. Kod kuće se, kako je kasnije opisao, osećao gotovo neprimetno. Kada je imao svega 14 godina, porodica je otišla na odmor i ostavila ga samog pune dve nedelje.

ilustracija Foto: Pavel Talashov / Alamy / Profimedia

„Ona nije imala ni trunku topline koju je imala moja baka“, rekao je o ženi za koju je mislio da mu je majka. „Apsolutno me je mrzela.“

Istina o njegovom poreklu počela je da izlazi na površinu tek mnogo godina kasnije.

Tokom jedne posete porodici, kada su Avtar i njegova supruga Rouzi boravili kod njegovih rođaka, baka je Rouzi poverila nešto što je promenilo sve: Avtar je bio dete njegovog oca iz prethodnog braka.

Od oca je uspeo da dobije samo jedno ime — Savinder.

„Nailazio sam na zid ćutanja“, rekao je.

Zdravstveni problem pokrenuo novu potragu

Pitanje njegove biološke majke postalo je još važnije kada su prenatalni pregledi njegove supruge pokazali određene anomalije.

Genetičar je tada zatražio podatke o porodičnoj istoriji bolesti, ali Avtar nije imao gotovo nikakve informacije o majčinoj strani porodice.

„Nisam mogao da im kažem ništa o istoriji bolesti porodice moje majke. To me je pogodilo pravo u srce. Tada sam pomislio: moram nešto da uradim.“

Usledile su godine traganja, ali bez konkretnog rezultata.

Dodatni problem predstavljalo je to što je Savinder relativno često ime među pandžapskim Sikhima, pa je bez prezimena, mesta prebivališta ili drugih podataka gotovo svaki trag vodio u slepu ulicu. Jednu mogućnost, međutim, nije želeo da razmatra - DNK test.

Pošto je karijeru proveo radeći kao ovlašćeni računovođa, bio je veoma oprezan kada je reč o privatnosti ličnih podataka.

„Oni to mogu da prodaju. I ne samo to ako u mom DNK vide nešto, to utiče i na moju decu“, rekao je.

Posle lečenja od raka rešio da pokuša nešto novo

Osamog maja Avtar je sa Rouzi boravio na jugu Francuske. Na putovanje su otišli nakon što je završio lečenje od raka. Jednog jutra probudio se rano i odlučio da poslednji put pokuša da pronađe svoju majku - ali na drugačiji način.

„Pomislio sam: probao sam Gugl i sve ostalo, zašto ne bih pokušao sa veštačkom inteligencijom?“

U ChatGPT je uneo nekoliko podataka koje je znao ili mogao razumno da pretpostavi.

Tražio je ženu po imenu Savinder, koja bi tada mogla da ima između 87 i 97 godina. Pretpostavio je i da joj je srednje ime Kaur, što je bilo često među Sikhkinjama njene generacije, kao i da bi mogla da bude povezana sa Indijom, Afrikom i možda Velikom Britanijom.

Među rezultatima se pojavilo ime Savinder Kaur Nagi, žene rođene 1936. godine u Kisumuu u Keniji, zajedno sa tekstom koji je bio posvećen njenom životu.

„Znam da AI može da izmisli gluposti“, rekao je Avtar. „Ali ovo je imalo referencu na članak.“

Tekst o preminuloj ženi promenio je sve

Članak je napisala Niki Damu, dizajnerka nakita iz Londona, kao omaž svojoj majci, koja je preminula u decembru 2024. godine u 88. godini.

Priča Savinder Kaur Nagi sadržala je detalje koji su Avtaru odmah privukli pažnju. Savinder je kao devojčica živela u Keniji, ali je ispisana iz škole i udata u okolini Amritsara. Nakon raspada braka, otac ju je vratio u porodični dom, dok je porodica njenog supruga zadržala sina.

Svojoj kasnijoj deci nikada nije govorila o tom dečaku. U poslednjim godinama života, kada je imala demenciju, često je plakala i ponavljala reči: „Mera bača“ - moje dete.

Niki je dve godine pokušavala da pronađe tog sina, ali nije znala njegovo zvanično ime.

„Niko se neće zvati Titu na LinkedInu, zar ne? Kako da pronađeš nekoga bez imena? Nemoguće je“, rekla je.

Jedan dokument bio je ključan trag

Rouzi u početku nije bila potpuno uverena da su pronašli pravu osobu, jer se u tekstu nije eksplicitno pominjao prvi brak. Onda je Avtar ponovo pregledao materijal i primetio fotografiju sertifikata za krojenje koji je Savinder dobila u Darivalu 1962. godine.

Mesto mu je bilo poznato.

„To je dve ili tri godine nakon što sam se rodio, i to baš u gradu u kojem sam rođen“, rekao je.

Tog jutra, u 8.36, poslao je mejl Niki.

Poruka je, sasvim slučajno, stigla upravo na dan kada bi njenoj majci bio 90. rođendan.

„Imala sam snažan osećaj da znam. Ne mogu to da objasnim“, rekla je Niki.

„Titu, jesi li to ti?“

Samo dva sata nakon što je prvi put uneo podatke u ChatGPT, Avtar je telefonom razgovarao sa Niki.

Tok razgovora ubrzo je doveo do trenutka koji su oboje čekali godinama.

„Mama je bila udata i razvedena u Indiji“, rekla mu je Niki.

„Da li je imala dece?“, pitao je.

„Da. Imala je sina.“

A onda je postavila pitanje koje je Avtaru bilo dovoljno da poveruje da je potraga završena.

„Titu, jesi li to ti?“, pitala ga je. „Jesi li ti Titu, sin moje majke?“

Avtar i Rouzi počeli su da plaču.

ilustracija Foto: Lasse Kristensen / Alamy / Profimedia

„To sam ja“, rekao je. „Ali nisam čuo da neko tako izgovori moj nadimak još otkako me je baka tako zvala dok sam bio mali.“

Njihov prvi razgovor trajao je oko dva sata, sve dok mu se telefon nije ugasio.

Samo nekoliko dana kasnije Avtar je već bio u Londonu.

Ne želi DNK test kao potvrdu

Ni Avtar ni novootkriveni članovi porodice ne osećaju potrebu da njihovu povezanost potvrde DNK analizom. Za njega je način na koji je Niki izgovorila nadimak iz detinjstva bio dovoljno snažan dokaz.

„Na ovom svetu ima nekoliko milijardi ljudi“, rekao je Avtar. „Ako neko može nasumično da me nazove Titu, mislim da mi ne treba nikakva dodatna potvrda.“

Zanimljivo je da Avtar ni posle svega ne romantizuje tehnologiju koja mu je pomogla da razreši jednu od najvećih misterija svog života.

„Trenutno je AI i dalje samo glorifikovani pretraživač. To je softver koji prepoznaje obrazac u nizu znakova. Tu nema inteligencije“, rekao je.

Ipak, ono što je uz pomoć tog alata otkrio bilo je mnogo važnije od samog pronalaska imena. Godinama je verovao da ga je majka svojevoljno napustila kako bi nastavila sa životom. Kaže da joj zbog toga nikada nije zamerao.

Sada je prvi put saznao da ga ona zapravo nikada nije zaboravila.

„Sada sam od Niki i drugih ljudi iz porodice čuo da je moja majka plakala za mnom. To je sve što mi je bilo potrebno da čujem. Tako je dobar osećaj znati da sam bio voljen.“

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