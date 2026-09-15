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Lora Velington (59), majka četvoro dece, ostala je udovica nakon što je njenom suprugu 1998. godine dijagnostikovan rak, od kojeg je ubrzo i preminuo. Sama je podizala decu i trudila se da održi porodičnu bliskost, ne sluteći kakav je udarac sudbine čeka godinama kasnije.

Nakon završenog fakulteta, njena ćerka preselila se u Australiju, gde se zaljubila. Kada je saopštila majci da se udaje, Lora joj je drage volje dala svoj blagoslov. Međutim, samo nedelju dana kasnije usledio je šok, saopšteno joj je da više nije pozvana na venčanje.

Lora je potom povukla svoj blagoslov u poruci vereniku, ali im je i pored svega poželela sve najbolje. Kada ju je ćerka ubrzo kontaktirala tražeći pomoć oko dokumentacije, Lora joj je iskreno rekla da joj je potreban prostor jer je povređena time što je izbačena sa venčanja. Nakon toga, ćerka je potpuno prekinula kontakt sa celom porodicom.

Potpuni muk od juna 2024. godine

Ova porodična drama počela je u junu 2024. godine, a od tada pa sve do danas ćerka se nije javila nijednom članu porodice.

- Bila sam doslovno zatečena i šokirana ovim potezom. Uvek sam želela da stvorim jaku zajednicu i dam im vetar u leđa da postanu najbolji ljudi i da povuku ono najbolje od svog oca. Uložila sam srce i dušu u svaki trenutak - ispričala je ova majka, ističući da sa ostalom decom i dalje ima sjajan odnos.

Viralni snimak i grupa za podršku

U potrazi za utehom i odgovorima, Lora je objavila video-snimak u kom je sebe opisala kao "emocionalni otirač". Snimak je eksplodirao na društvenim mrežama, a poruke roditelja sa sličnim sudbinama počele su da pristižu sa svih strana. To ju je navelo da osnuje Fejsbuk grupu pod nazivom "Doormat Mom No More".

- Postoji tolika sramota koja dolazi s tim što te dete odbaci. Svi uvek pretpostavljaju da si sigurno nešto zgrešio ako dete ne priča s tobom. Mnogi roditelji u grupi govore: 'Ali ja nisam ništa uradio! Bio sam normalan roditelj. Jesam li pravio greške? Jesam. Jesam li se izvinio? Jesam- dodaje ona.

Zašto dolazi do masovnih porodičnih raskola?

Prema Lorinim rečima, društvene mreže, religijske, političke, kulturne i moralne razlike danas sve više razaraju porodice.

- Sve i svašta što može da stane na put ulazi između roditelja i dece i stvara razdor - ističe ona.

Ipak, Lora naglašava da nije isključiva i da razume da u nekim ekstremnim slučajevima prekid kontakta jeste jedino rešenje.

- Postoje neki grozni roditelji koji ne zaslužuju da viđaju svoju decu i to je pravo tog deteta. Ali mislim da u običnim situacijama više nema milosti ni razumevanja za ljudske mane. Odluka o prekidu odnosa donosi se suviše brzo i suviše surovo - upozorava ona.

Vrata za pomirenje su i dalje otvorena

Iako nisu pričale dve godine, Lora poručuje da bi rado razgovarala sa ćerkom, iako zna da bi obnova odnosa zahtevala vreme i ponovno građenje poverenja.

- Bilo bi potrebno mnogo truda i razgovora. Ali za mene uvek postoji put napred kada su moja deca u pitanju. Gubite toliko toga kada izgubite roditelje ako su bili dobri roditelji. Unuci gube priliku da upoznaju bake i deke, gube se priče, istorija i lepi trenuci. Roditelji pate, ali pate i deca - njene su reči koje pogađaju pravo u srce.

(Kurir.rs/Žena)

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