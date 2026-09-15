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Brus Dejvis, jedan od najbližih sledbenika ozloglašenog Čarlsa Mensona, preminuo je u zatvorskoj bolnici u Vakavilu, u Kaliforniji. Imao je 83 godine.

Dejvis je preminuo u petak, 11. septembra, u Kalifornijskoj medicinskoj ustanovi, potvrdila je za magazin People portparolka Kalifornijskog odeljenja za popravne ustanove i rehabilitaciju Meri Džimenez. Uzrok smrti nije saopšten, a zvaničnu potvrdu trebalo bi da utvrdi mrtvozornik okruga Solano.

Smatran je Mansonovom "desnom rukom"

Brus Dejvis važio je za Mansonovu "desnu ruku" i osuđen je za ubistva Gerija Hinmana i Donalda "Šortija" Šeja.

Hinman je ubijen u julu 1969. godine i smatra se prvom zvaničnom žrtvom "Mansonove porodice". Tri dana bio je zatočen u svojoj kući u Topanga Kanjonu, nedaleko od Los Anđelesa, pre nego što je njegovo telo pronađeno 31. jula. Prema navodima istrage, bio je mučen i izboden nožem, a na mestu zločina ostavljena je prepoznatljiva poruka ispisana njegovom krvlju – zaštitni znak Mansonove sekte.

Brus Dejvis Foto: California Department of Corrections and Rehabilitation

Brutalno ubistvo zbog sumnje da je doušnik

Već narednog meseca ubijen je Donald "Šorti" Šej, kaskader koji je radio na ranču Span u Četsvortu.

Kako je pisao Los Anđeles tajms, Manson je svojim sledbenicima rekao da je Šej policijski doušnik koji pokušava da ukloni sektu sa ranča. Šej je nasmrt izboden, a Dejvis je kasnije priznao da ga je i sam sekao nožem.

Sa 30 godina, Dejvis je 1972. osuđen za ubistva Hinmana i Šeja. Izrečena mu je kazna doživotnog zatvora uz mogućnost uslovnog otpusta zbog dva ubistva prvog stepena.

Najveći deo kazne odslužio je u državnom zatvoru San Kventin, gde je stekao master diplomu i završio više programa za lični razvoj.

Prema izveštaju televizije ABC7 iz 2013. godine, tokom boravka u zatvoru postao je ponovo rođeni hrišćanin, a navodno je pomogao i bivšoj članici Mansonove sekte Suzan Atkins da krene istim putem. Tokom 54 godine iza rešetaka imao je čak 34 saslušanja za uslovni otpust.

Komisija ga je sedam puta proglasila podobnim za puštanje na slobodu – 2010, 2012, 2014, 2015, 2017, 2019. i 2021. godine.

Ipak, svaki put odluku je poništio tadašnji guverner Kalifornije, pa Dejvis nikada nije izašao iz zatvora.

Novo saslušanje bilo je zakazano za avgust 2024. godine, ali je odloženo za tri godine nakon što se pojavio u podkastu o istinitim zločinima The Lighter Side of Serial Killers, preneo je Foks njuz.

Na saslušanju za uslovni otpust 2014. godine Dejvis je otvoreno priznao:

"Želeo sam da budem Čarlijev omiljeni čovek."

Čarls Menson Foto: CSU Archives Collection / Everett / Profimedia

Na drugom saslušanju tvrdio je da nije znao za zloglasna ubistva iz 9. avgusta 1969. godine, kada su ubijeni Šeron Tejt, Džej Sebring, Abigejl Folger, Vojćeh Frikovski i Stiven Parent. Rekao je da je za njihovu smrt saznao tek narednog jutra.

Međutim, tužioci su tvrdili da je upravo Dejvis bio Mansonov glavni pomoćnik i da je učestvovao u organizovanju operacija koje su dovele do masakra nad porodicama Tejt i LaBjanka.

Sutradan, 10. avgusta 1969. godine, trgovac Leno LaBjanka i njegova supruga Rouzmeri pronađeni su mrtvi u svom domu, višestruko izbodeni nožem.

Dovodili ga u vezu i sa još jednom smrću

Dejvis je u početku tvrdio da je bio samo posmatrač tokom smrti Džona "Ziroa" Hota, još jednog sledbenika Mansonove sekte, u novembru 1969. godine.

Haut je tada zvanično proglašen žrtvom samoubistva, nakon što je preminuo od prostrelne rane u glavi tokom navodne igre ruskog ruleta.

Prema tadašnjim izveštajima, više članova Mansonove sekte bilo je prisutno u trenutku pucnjave.