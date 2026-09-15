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Muškarac iz Ruande Kalikst Nzamvita skoro 60 godina živi potpuno izolovano zbog, kako tvrdi, ekstremnog straha od žena.

Prema navodima, 74-godišnji Nzamvita poslednjih pet i po decenija dobrovoljno živi u svojevrsnom egzilu, zabarikadiran u svojoj kući kako bi izbegao svaki kontakt sa ženama.

Foto: Printscreen/Youtube/ Afrimax English

Povukao se sa samo 16 godina

Kako se navodi, izolaciju je započeo sa 16 godina, zbog čega gotovo sve obavlja unutar svog doma – spava, kuva, pa čak i obavlja fiziološke potrebe, ne napuštajući svoj ograđeni prostor.

Strah od žena, poznat kao ginofobija, nije zaseban mentalni poremećaj, ali se u kliničkoj praksi svrstava među specifične fobije.

U snimku koji je objavila televizija Afrimaks TV na Jutjubu, Nzamvita je objasnio zbog čega se odlučio na ovakav način života.

"Zaključao sam se ovde i napravio ogradu oko kuće kako bih bio siguran da žene neće moći da mi priđu."

Ovako izgleda život izolovanog Kaliksta:

1/7 Vidi galeriju Kalikst Nzamvita Foto: Printscreen/Youtube/ Afrimax English

Komšije mu hranu bacaju preko ograde

Jedna od komšinica ispričala je da meštani pokušavaju da mu pomognu, ali da im on ne dozvoljava da mu priđu.

"Kada pokušamo da mu pomognemo, ne želi da mu priđemo niti da razgovaramo s njim. Zato mu stvari dobacujemo u dvorište."

Dodala je da, iako odbija bliski kontakt, ipak prihvata ono što mu ljudi ostavljaju iz daljine.

Iako na snimku deluje bledo i iscrpljeno, Nzamvita tvrdi da ne želi da menja način života koji, prema navodima, vodi više od pola veka.

"Način na koji živim meni je dovoljan. Nikada nisam razmišljao o tome da imam ženu i sasvim sam zadovoljan time."

Dodao je i da ga žene iskreno plaše.

"Ne želim žene u svojoj blizini jer me zaista plaše."

Šta je zapravo specifična fobija?

Prema smernicama britanskog Nacionalnog zdravstvenog sistema (NHS), specifične fobije predstavljaju intenzivan strah od određenog predmeta, životinje, situacije ili aktivnosti.

Takve fobije često se razvijaju u detinjstvu ili adolescenciji, a kod nekih ljudi s godinama mogu postati manje izražene.

Među najčešćim primerima navode se strah od pasa, kao i strah od letenja avionom.