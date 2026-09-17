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Majka ju je jednog avgustovskog dana poverila ženi koja se predstavila kao bebisiterka. Imala je manje od dve godine. Žena ju je uzela u naručje, izašla iz kuće i više se nikada nije vratila. Tako je 1971. godine počela jedna od najdužih porodičnih potraga u Teksasu.

Melisa Suzen Hajsmit nestala je iz Fort Vorta kada je imala svega 22 meseca. Njena porodica narednu 51 godinu nije znala da li je živa, gde se nalazi ni kakav je život imala. A onda je stiglo otkriće koje je zvučalo gotovo nemoguće. Melisa je bila živa. I sve vreme bila je gotovo pred njihovim očima.

Pogleadjte u galeriji njene fotografije sa prorodicom:

1/9 Vidi galeriju Melisa Hajsmit bila je ukradena beba, svoje roditelje pronašla posle 50 godina Foto: YouTube/CBS TEXAS

Odrasla je u istom gradu iz kojeg je oteta, pod imenom Melani, ne znajući da negde u Fort Vortu postoje majka, otac, braća i sestre koji je traže više od pola veka.

Majka dala oglas za bebisiterku

Melisina majka Alta bila je veoma mlada i radila je kao konobarica. Bila je razdvojena od supruga i pokušavala je da pronađe nekoga ko će čuvati njenu malu ćerku dok je na poslu. Zbog toga je u lokalnim novinama objavila oglas za bebisiterku. Na oglas se javila žena koja je pristala da se nađe sa Altom u restoranu u kojem je radila. Međutim, na prvi dogovoreni sastanak nije došla. Kasnije se ponovo javila.

Ispričala je da ima veliko dvorište i da već čuva drugu decu, zbog čega je Alta na kraju pristala da joj poveri Melisu. Kobnog 23. avgusta 1971. Alta je bila na poslu, pa je devojčicu potencijalnoj bebisiterki predala njena cimerka. Opis žene koji je ostao sačuvan decenijama kasnije dodatno je neobičan.

Foto: YouTube/CBS TEXAS

Usred vrelog avgusta u Teksasu nosila je bele rukavice, naočare za sunce i pokrivalo preko glave. Delovala je uredno i dovoljno pouzdano da joj predaju dete. Uzela je Melisu. I nestala.

Kada dete nije vraćeno, Alta je pozvala policiju. Od tog trenutka počela je potraga koja će trajati više od pola veka.

Godinama su stizali pogrešni tragovi

Porodica Hajsmit nikada nije potpuno odustala. Godine su prolazile, Melisina mlađa braća i sestre odrastali su uz priču o najstarijoj sestri koju nikada nisu upoznali, a porodica je proveravala trag za tragom. Jedan od njih pojavio se čak nekoliko meseci pre nego što će Melisa zaista biti pronađena. Anonimna osoba tvrdila je da bi mogla da se nalazi u Čarlstonu u Južnoj Karolini. Trag je bio pogrešan.

Ipak, ponovo je privukao pažnju javnosti na slučaj i podstakao njenu braću i sestre da još intenzivnije nastave potragu. Istina je, međutim, bila mnogo bliže nego što su mogli da zamisle.

DNK njene dece otkrio sve

Melisa Suzana Hajsmit sa bratom Foto: Printscreen/Youtube/NewsNation

Preokret nije došao iz policijske istrage, već iz komercijalnih DNK baza. Melisin otac Džefri povezao se preko servisa 23andMe sa jednim od Melisine dece. Istovremeno, jedna od Melisinih sestara dobila je podudaranja sa još dvoje njene dece preko druge genealoške baze. Odjednom je postalo jasno da postoji veoma bliska porodična veza sa ženom po imenu Melani koja živi upravo u Fort Vortu.

Uz pomoć osobe koja se bavila genealogijom, porodica je počela da sastavlja delove slagalice. Kada joj se biološka porodica prvi put javila, Melisa nije poverovala. Priča da je ona nestala beba koju neko traži 51 godinu zvučala joj je kao prevara. Njen otac poslao joj je poruku i rekao da već više od pola veka traži svoju ćerku. Ona je u početku bila veoma sumnjičava. A onda je počela da istražuje.

Pitala ženu koja ju je odgajala: „Imaš li nešto da mi kažeš?“

Melisa je razgovarala sa ženom koju je čitav život smatrala majkom. Postavila joj je direktno pitanje – postoji li nešto što treba da joj kaže o njenom poreklu. Prema Melisinom svedočenju, tada je dobila potvrdu da je žena koja ju je odgajala znala da je ona zapravo nestala beba Melisa.

Melisa je u intervjuu za CBS rekla da joj je žena koja ju je odgajala priznala da ju je kupila u baru 1972. godine za 500 dolara (oko 400 evra). Znala je da je reč o bebi koju su roditelji tražili.

Foto: YouTube/CBS TEXAS

„Tada je sve postalo stvarno“, ispričala je kasnije.

Porodica je potom organizovala dodatno DNK testiranje. Rezultat je potvrdio ono što je do tog trenutka još delovalo neverovatno – Melani Volđn bila je Melisa Hajsmit. Policija Fort Vorta kasnije je zasebnim DNK testom takođe zvanično potvrdila njen identitet.

Tvrdila da je odrastala u teškim okolnostima

Ponovni susret sa porodicom nije otkrio samo istinu o njenom poreklu, već i deo života koji su njeni roditelji propustili. Prema navodima porodice, Melisa je odrasla u teškim okolnostima i tvrdila je da ju je žena koja ju je odgajala loše tretirala. Sa svega 15 godina pobegla je od kuće. Kasnije je dobila troje dece i nastavila život pod imenom Melani, i dalje ne znajući ko je zapravo. Sve to vreme nalazila se u Fort Vortu, gradu u kojem je živela i njena biološka porodica.

Pogledajte u galeriji fotografije ponovnog susreta:

1/9 Vidi galeriju Melisa Hajsmit bila je ukradena beba, svoje roditelje pronašla posle 50 godina Foto: YouTube/CBS TEXAS

Posle 51 godine konačno je zagrlila majku

Do ponovnog susreta došlo je oko Dana zahvalnosti 2022. godine. Posle više od pola veka Alta je ponovo stajala pred ćerkom koju je poslednji put videla kao bebu.

„Mislila sam da je nikada više neću videti“, rekla je majka nakon susreta.

Melisin otac Džefri ispričao je da je zaplakao čim su mu deca rekla: „Tata, živa je.“

Za Melisu je sve bilo podjednako nestvarno. Odjednom je dobila roditelje koje nije poznavala, braću i sestre koje nikada nije srela i fotografije sopstvenog ranog detinjstva koje nikada ranije nije videla.

„Srce mi je puno i puca od emocija. Zaista sam veoma srećna“, rekla je.

Melisa Suzana Hajsmit sa ocem Foto: YouTube/CBS TEXAS

Njena mlađa braća i sestre prvi put su dobili priliku da upoznaju ženu o kojoj su slušali čitavog života. Melisa je najstarija od petoro dece, a neka od njih rodila su se godinama nakon njenog nestanka.

Porodica ljuta na policiju

Sreća zbog ponovnog susreta ubrzo se pomešala sa pitanjem – da li je Melisa mogla da bude pronađena mnogo ranije? Džefri Hajsmit javno je kritikovao policiju, tvrdeći da su roditelji godinama ranije dali DNK uzorke, ali da porodica nije dobila odgovore.

„Izuzetno sam ljut na sistem. Izuzetno sam ljut na ženu koja ju je uzela“, rekao je.

Melisa Suzana Hajsmit sa sestrom Foto: YouTube/CBS TEXAS

Policija Fort Vorta tada je saopštila da će nastaviti da istražuje okolnosti otmice i pokuša da utvrdi sve dostupne činjenice, iako je rok za krivično gonjenje u ovom slučaju istekao godinama ranije.

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