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Prva epizoda dokumentarne serije 70 Up, nastavka najdugovečnijeg dokumentarnog projekta na svetu, rasplakala je gledaoce nakon što je prikazan dirljiv oproštaj od Nika Hičona, učesnika koji je svoj poslednji intervju snimio svega tri dana pre smrti.

ITV je u utorak emitovao prvu epizodu serijala, čak 62 godine nakon što je originalni 7 Up prvi put prikazan 1964. godine. Gledaoci su sada imali priliku da vide kako izgledaju životi učesnika kada su napunili 70 godina, ali upravo je Hičonova priča postala najpotresniji trenutak večeri.

Nik Hičon Foto: Britbox / Everett / Profimedia

70 Up je završni nastavak čuvenog i višedecenijskog britanskog dokumentarnog serijala Up Series.

Projekat je započet 1964. godine pod nazivom 7 Up, prateći život 14 dece iz različitih društvenih i ekonomskih slojeva u Velikoj Britaniji. Osnovna ideja bila je da se kroz izreku

„Dajte mi dete do sedme godine i pokazaću vam čoveka” ispita u kojoj meri poreklo, klasa i okruženje predodređuju budućnost pojedinca.

Ekipa se vraćala istoj grupi ljudi svakih sedam godina (14 Up, 21 Up, 28 Up... sve do 70 Up)

Zbog njegove bolesti serija je dobila nastavak

Plan je bio da se projekat završi sa 63 Up iz 2019. godine, naročito nakon smrti dugogodišnjeg reditelja Majkla Apteda. Međutim, Niku Hičonu je dijagnostikovan rak, što je navelo producente da se vrate i snime još jedno poglavlje, ovoga puta pod vođstvom oskarovca Asifa Kapadije.

Hičon je 2023. godine producentkinji Kler Luis poslao, kako ga je ona opisala, "gotovo šifrovani mejl" u kojem je nagovestio da želi da dočeka snimanje serije 70 Up.

Nik Hičon Foto: Britbox / Everett / Profimedia

"Čitajući između redova njegovih mejlova, shvatila sam koliko je zapravo teško bolestan", rekla je Luis.

Iako serija tada još nije bila zvanično odobrena, uspela je da nagovori ITV da zajedno sa snimateljskom ekipom otputuje u Sjedinjene Američke Države, gde su snimili njegov poslednji intervju.

Tri dana kasnije, Nik je preminuo.

Poslednje reči koje su rasplakale publiku

U prvoj epizodi prikazani su snimci Nikovog života od detinjstva do poslednjih godina, dok je najava završne epizode, koja će biti emitovana 22. septembra, završena njegovim glasom.

"Nisam imao pojma da ću biti ovako bolestan, niti da ću nastaviti da živim."

"Mislim da je i mojim doktorima iznenađenje što sam još ovde."

Mnogi gledaoci priznali su da nisu uspeli da zadrže suze.

Dečak koji je sanjao Mesec postao je naučnik

Posebno dirljiv bio je snimak sedmogodišnjeg Nika koji pred kamerama govori da želi da "otkrije sve o Mesecu i svemu tome".

Sin farmera iz Jorkšira kasnije je studirao na Univerzitetu Oksford, a početkom osamdesetih preselio se u SAD, gde je radio kao stručnjak za nuklearnu fuziju i univerzitetski profesor u Viskonsinu.

Na Oksfordu je upoznao svoju tadašnju devojku Džeki, sa kojom se oženio i dobio sina. Iako su se razveli kada je imao 42 godine, u dokumentarcu je rekao da je najsrećniji trenutak njegovog života bio kada mu je tek rođeni sin prvi put predat u naručje.

Dijagnozu raka otkrio je pred kamerama

Još tokom snimanja serije 63 Up 2019. godine, Nik je prvi put javno govorio o bolesti.

"Kao što vidite, izgubio sam skoro 30 kilograma za godinu dana. Ozbiljno sam bolestan. Imam rak grla i ne znam kakva je prognoza. Ne znam šta će se dogoditi."

Dodao je da više ne razmišlja o dalekoj budućnosti.

"Sada sam usredsređen na kratkoročne ciljeve. Samo nastavljam dalje i ne postavljam previše pitanja o onome što dolazi."

"Život proleti u jednom treptaju"

Nakon emitovanja epizode društvene mreže preplavile su emotivne reakcije.

Jedan gledalac, koji se i sam nalazi u remisiji, napisao je:

"Ovaj deo sa Nikom je težak. Svi znamo da više nije među nama. Bog ga blagoslovio. U pravu je – fokus se pomeri na kratkoročno. Šta svi možemo da uradimo sa vremenom koje nam je ostalo? Za početak, da ga ne traćimo."

Drugi su priznali da su "već jecali" čim su ugledali Nikove kadrove, dok je jedan komentar glasio:

"Sve me ovo čini veoma emotivnim. U jednom treptaju nade i snovi postanu daleka uspomena, a vremena više nema."

Poslednji intervju biće emitovan 22. septembra

U završnoj epizodi publika će videti Nikov kompletan poslednji intervju, u kojem otkriva da je 2022. godine pretrpeo moždani udar.

Govoreći o tome koliko ga je bolest iscrpela, priznao je da jedva može da napravi nekoliko koraka i da mu je najteže zbog porodice, posebno druge supruge Kris Bruner.

"Svi su morali da preuzmu teret umesto mene i zbog toga se osećam užasno."

Dodao je da mu je nastavak snimanja serije bio izuzetno važan.

Oproštaj koji je slomio i ekipu

Njegove poslednje reči pred kamerama ostavile su snažan utisak na celu ekipu.

"Kada spakujete opremu i odete, a prilično sam siguran da ovo više nikada nećemo ponoviti, osećaću da će ostati praznina kakvu nisam osetio još od svoje šeste godine."

Njegov brat Endru Hičon kasnije je u tekstu za The Telegraph napisao da je Nik uporno insistirao da snimi još jedan intervju.

"Bio je izuzetno odlučan čovek i verujem da je želeo da završi ono što je započeo."

Dodao je da se nada da će 70 Up doneti svim učesnicima osećaj zatvaranja jednog životnog poglavlja, a da je upravo taj poslednji razgovor pred kamerama pružio isti mir i njegovom bratu Niku.