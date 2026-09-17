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Šefka Hodžić bila je mlada žena iz sela Jusići kod Zvornika čije je ime krajem šezdesetih godina postalo poznato širom tadašnje Jugoslavije. Ono što je počelo kao potraga za nestalom trudnicom pretvorilo se u jedan od najpoznatijih i najkontroverznijih krivičnih slučajeva tog vremena.

Maltretirana u braku

Vreme nakon Drugog svetskog rata nije bilo povoljno za žene, naročito u siromašnim delovima zemlje, zabačenim selima gde nije bilo ni škole, pa tako ni Šefka iz sela Jusići u BiH nije završila ništa osim dvogodišnjeg kursa opismenjavanja. Šefka se tako kada je imala 17 godina udala za Nedžiba Hodžića 1960. godine.

Šefka Hodžić Foto: Printscreen YouTube

Prve godine braka nisu bile nasilne, ali šest godina kasnije brak je nju postao pravi pakao. On se svake večeri opijao u lokalnoj gostionici i teturajući se vraćao ili sam ili bi ga doneli. Šta je Šefka trpela govori podatak da su njenog muža jednom u selu pitali tuče li svoju ženu, na što im je on odgovorio: “A što vi svoju ne tučete?”.

Šefka je jednom pokušala i da se ubije, ali ju je video komšija i sprečio je. Međutim, istraumatizovana pritiskom sredine da mora da postane majka Šefka se skroz pogubila i odlučila da lažira trudnoću tako što je ispod haljine nosila jastuk i tako hodala po selu.

Nije imala nikakvu ideju šta će reći ljudima za devet meseci. Kako su meseci prolazili, Šefka je postajala sve nervoznija, jer se po selu naveliko pričalo da će se poroditi.

Foto: printscreen YT/Oslobođenje

Ubistvo

Međutim, u jesen 1969. godine je Alija Hasanović, 26-godišnja žena koja je bila u devetom mesecu trudnoće, nestala na putu. Ubrzo je pokrenuta potraga, a njeno telo pronađeno je u okolini Jusića. Bila je ubijena hicima iz pištolja, a ono što je istražitelje posebno zaprepastilo bilo je to što je iz njenog tela izvađeno dete.

Istraga je u početku bila bez jasnog pravca. Međutim, jedan detalj promenio je tok slučaja. Istražitelji su počeli da proveravaju žene iz okoline koje su u to vreme prijavile porođaj. Među njima se našla i Šefka Hodžić. Ona je tvrdila da se porodila, ali je lekarski pregled pokazao da nije bila trudna i da nije mogla da se porodila. Beba pronađena kod nje preminula je ubrzo nakon što je doneta u njenu kuću.

Tako je istraga počela da se usmerava upravo prema Šefki. Prema tadašnjoj verziji događaja, ona je bila Alijina drugarica i znala da je trudna. Tužilaštvo je tvrdilo da je motiv bio upravo dete, odnosno Šefkina želja da postane majka. Kasniji tekstovi navodili su i da je pre zločina pokušavala da prikrije činjenicu da nije trudna, ali takve detalje treba posmatrati u kontekstu tadašnje istrage i kasnijih rekonstrukcija slučaja.

suđenje Šefki Hodžić Foto: Iz Knjige -Istina O Šefki- Filote File

Negirala ubistvo

Šefka, međutim, nije prihvatila takvu verziju događaja. Tokom postupka menjala je iskaze, ali je uporno negirala da je ubila Aliju. Tvrdila je da joj je dete doneo neko drugi i rekao joj da ga neguje, dok je za ubistvo tvrdila da nije znala. Upravo je to ostalo jedno od najvećih pitanja slučaja: da li je Šefka bila jedina osoba koja je učestvovala u zločinu ili je deo priče zauvek ostao nepoznat.

Pretpostavlja se da je Šefika sačekala Aliju Hasanović, koja se vraćala iz susednog sela Anđelići, ubila je sa tri hica iz pištolja, rasekla joj nožem stomak i izvadila dete. Telo je sakrila u obližnjem polju.

Šefka Hodžić Foto: printscreen YT/Oslobođenje

Bebu je odnela kući, ali je ona ubrzo preminula. Nakon pronalaska Alijinog tela, istražitelji u početku nisu znali odakle da počnu istragu, niti je bilo jasno ko bi mogao da učini takav brutalan zločin.

- Iz nalaza veštaka utvrđeno je da je u ubistvu učestvovalo minimum dva čoveka. Nije bilo moguće da se raspori stomak, tako precizno i ginekološki, da je izvučeno dete, a da nije spušteno na zemlju, a nije, tako da, smo odmah utvrdili da su bila dva lica - rekao je Toma Fila za Kurir, i dodao:

- Šefka Hodžić nikada nije priznala, i stalno je govorila da joj je dete doneseno i da su njih dve bile najbolje drugarice. Činjenica je da je to počinjeno u mestu koje je u Jusićima i u to vreme je to bilo izuzetno patrijalhalno mesto. Neko je to lukavo uradio jer je ubio tu ženu na srpskom delu teritorije, pa su namerno da bi provocirali, to uradili tako - kazao je.

Toma Fila Foto: Kurir

Osuđena na smrt

Slučaj je privukao ogromnu pažnju javnosti. Suđenje je održano pred Okružnim sudom u Tuzli, a među braniocima se našao i poznati beogradski advokat Toma Fila. Šefka je 25. maja 1970. godine prvostepeno osuđena na smrt streljanjem. Presuda je izazvala veliku pažnju, a odbrana je nastavila pravnu borbu. Predmet je na kraju stigao i do Vrhovnog suda Jugoslavije, koji je ukinuo prethodne presude i vratio slučaj na ponovno odlučivanje.

Na ponovljenom suđenju Šefka nije osuđena na smrt. Dobila je 20 godina zatvora i upućena je na izdržavanje kazne u Kazneno-popravni dom u Slavonskoj Požegi. Tokom boravka u zatvoru završila je školovanje i, prema kasnijim zapisima, dobro se vladala. Zbog toga je pomilovana i 1982. godine puštena na slobodu, nakon što je iza rešetaka provela oko 13 godina.

Ali upravo tada počinje novi, gotovo jednako misteriozan deo priče.

Foto: printscreen YT/Oslobođenje

Gubi joj se svaki trag

Nakon izlaska iz zatvora Šefki se gubi trag. NIN je 2000. godine, pišući o knjizi novinara Mladena Gvera „Šefka - ljubav i zločin“, naveo da je živela pod drugim imenom i u drugoj sredini, kao i da je i tada tvrdila da nije ubila svoju prijateljicu.

U godinama koje su usledile pojavile su se različite priče o njenom životu. Pojedini izvori navodili su da je promenila identitet, udala se i čak dobila dete. Pominjalo se i da je živela u Srbiji, a kasnije i u inostranstvu. Međutim, ti navodi nisu zvanično potvrđeni i zato ih nije moguće predstaviti kao činjenice.

Još intrigantnije je to što ni sama Šefka nikada nije prihvatila ulogu ubice koju joj je sud dodelio. Kada je Mladen Gvero početkom 2000. godine objavio knjigu o njenom slučaju, NIN je zabeležio da ona i dalje negira da je ubila Aliju. Time je, više od tri decenije nakon zločina, ostalo otvoreno pitanje koje je pratilo slučaj od samog početka - da li je javnost dobila potpunu sliku onoga što se dogodilo u Jusićima ili je deo istine zauvek ostao van sudnice.

Više od 50 godina kasnije, ime Šefke Hodžić i dalje se vezuje za jedan od najneobičnijih krivičnih slučajeva nekadašnje Jugoslavije. Presuda postoji, ali pitanje koje je slučaj pratilo od početka - ko je Šefki pomogao u ubistvu Alije - i dalje nema svoj odgovor.

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