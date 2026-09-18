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Jedna poruka na LinkedInu promenila je život Gabi iz Frankfurta na način koji nije mogla ni da zamisli. Muškarac zelenih očiju, šarmantan i pažljiv, predstavio se kao Majkl Silver, trgovac dragim kamenjem iz Londona. Govorio joj je da je voli, planirao zajedničku budućnost i učinio da poveruje kako je konačno pronašla srodnu dušu.

Dve godine kasnije ostala je bez gotovo 1,5 miliona dolara (oko 2 miliona evra) uključujući novac dobijen prodajom kuće svojih pokojnih roditelja. Njena priča jedna je od najpotresnijih u BBC-jevoj trodelnoj dokumentarnoj seriji Hey Beautiful: Anatomy of a Romance Scandal, koja razotkriva međunarodnu mrežu romantičnih prevara povezanih sa ozloglašenim nigerijskim „Yahoo Boysima“.

Foto: ABC news printscreen

Ljubav koja je počela na LinkedInu

Sve je počelo 2019. godine kada joj je na LinkedIn stigla poruka od privlačnog neznanca. Ubrzo su razmenili brojeve telefona i prešli na WhatsApp, gde ju je Majkl svakodnevno zasipao komplimentima.

„Imala sam novu viziju svog života. Za mene je to bio novi početak“, prisetila se Gabi.

Verovala je da je udovac kojem je supruga umrla od raka dve godine ranije i da vodi uspešan posao sa dragim kamenjem u Londonu.

„Nikada nisam doživela da mi neko govori kako želi da živi sa mnom i deli život sa mnom. Počela sam da se zaljubljujem.“

Ove lažne fotografije je koristio prevarant Foto: ABC news printscreen

Prvi sastanak koji se nikada nije dogodio

Planirali su susret u Berlinu, ali se Majkl nikada nije pojavio. Tvrdio je da hitno mora u Vijetnam zbog kupovine sirovog dragog kamenja i obećavao da će bogatstvo koje zaradi omogućiti njihov zajednički život.

Gabi nije posumnjala.

„Volela sam ga, podržavala sam ga. Posao je posao.“

Prvih 5.000 dolara otvorilo je vrata katastrofi

Na povratku iz Vijetnama rekao joj je da ima problem na carini i zamolio je da mu pošalje 5.000 dolara.

Bila je sumnjičava i tražila video-poziv. Veza je bila loša, ali dovoljno dobra da poveruje da razgovara sa pravom osobom.

Poslala je novac.

Kada joj je kasnije isti iznos vratio, to je potpuno učvrstilo njeno poverenje.

„Delovalo je kao ozbiljna partnerska veza.“

Ali zahtevi su postajali sve veći 25.000 dolara, zatim stotine hiljada. Prodala je kuću svojih roditelja zbog čoveka koji nije postojao

Foto: ABC news printscreen

Prevarant joj je zatim saopštio da je u Vijetnamu doživeo srčani udar i da mu je hitno potreban ogroman iznos za operaciju. Uverena da spasava čoveka kog voli, Gabi je prodala kuću svojih pokojnih roditelja za 475.000 evra. Novac je prebacila u bitkoin.

Kompanija preko koje je obavljala transakciju čak joj je privremeno blokirala račun, sumnjajući da je žrtva prevare.

„Tada sam počela da se pitam ko je zapravo u pravu.“

Šokantno otkriće na Instagramu

Počela je sama da istražuje i naišla na Instagram profil Brajana Hohena, šminkera iz Los Anđelesa.

Njegove fotografije bile su iste one koje joj je Majkl godinama slao. Kada ga je suočila sa dokazima, Majkl je nestao na dva dana, a zatim tvrdio da je upravo on pravi čovek sa fotografija.

„Bila sam kao u tunelu. Kome da verujem? Kada ste zaljubljeni, prirodno je da više verujete toj osobi.“

Prava istina iza fotografija

Istinu je saznala tek nakon što je poslala više od pola miliona dolara. Prijavila se na Brajanov onlajn kurs šminkanja i tokom Zoom razgovora shvatila da čovek koga je volela nikada nije postojao.

Brajan, koji je homoseksualac i profesionalni šminker iz Los Anđelesa, bio je potpuno nesvestan da se njegove javno dostupne fotografije godinama koriste u međunarodnim romantičnim prevarama.

„Imam osećaj da nemam nikakvu kontrolu nad onim što postoji o meni na internetu. To je bilo moje lice i moja priča, ali nisam imao nikakve veze s tim.“

Foto: ABC news printscreen

Bol koji je bio veći od gubitka novca

Za Gabi je otkriće bilo razorno. Izgubila je dve godine života, ogromno bogatstvo i čoveka za kog je verovala da postoji.

„To je kao kada izgubite nekoga ko umire, ali još gore.“

„Plakala sam svakog dana. Ne izgubite samo ljubav svog života, izgubite i novac. Ne znate kako dalje. Osećate se bezvredno.“

Priznala je da je u jednom trenutku razmišljala i o samoubistvu.

Nova prevara usledila je odmah potom

Očajnički pokušavajući da otkrije ko je zapravo bio Majkl, na internetu je pronašla čoveka iz Nigerije koji joj je obećao da će pronaći prevarante.

Govorio joj je da u zemlji nema dovoljno poslova i da mnogi ulaze u kriminal kako bi prehranili porodice. Gabi mu je poverovala.

Poslala mu je još 500.000 evra kao „investiciju“, a danas se veruje da je i on bio deo nove prevare.

Ko su „Yahoo Boysi“?

Prema BBC-jevom dokumentarcu, iza ovakvih slučajeva često stoje nigerijske kriminalne grupe poznate kao „Yahoo Boysi“.

Ime su dobili po Yahoo mejlovima koje su koristili još početkom 2000-ih za internet prevare, uključujući čuvene poruke o „nigerijskom princu“. Danas deluju pod nazivom HK – Hustle Kingdom i koriste znatno sofisticiranije metode.

Stručnjak za sajber istrage Pol Rafijel objašnjava da koriste unapred pripremljene scenarije, takozvane „playbookove“, sa gotovim porukama koje prevaranti kopiraju i šalju žrtvama.

„Oni ciljaju najdublju ljudsku želju da se osećate voljeno i poželjno.“

Milijarde nestaju svake godine

Gabi nije jedina žrtva. U dokumentarcu se pojavljuju i Roksi iz Konektikata, koja je izgubila 1.000 dolara, kao i Anet iz Ontarija, koja je ostala bez 40.000 dolara.

Prema podacima iz dokumentarca, sajber kriminal godišnje odnese više od 12 milijardi dolara samo u Sjedinjenim Američkim Državama, a stručnjaci smatraju da je stvarni iznos znatno veći jer mnoge žrtve iz stida nikada ne prijave šta im se dogodilo.