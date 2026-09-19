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Otac troje dece Kris Kirt imao je samo 31 godinu kada mu je dijagnostikovan rak debelog creva. Danas, nakon uspešnog lečenja, upozorava druge da ne ignorišu malo poznate, ali ozbiljne simptome ove agresivne bolesti, posebno one koji prolaze bez bola.

Sve je počelo naizgled bezazlenim tegobama

Prvi simptomi pojavili su se u avgustu 2024. godine. Kris je primetio neredovnu stolicu, grčeve u stomaku i nelagodnost, ali je u početku verovao da nije reč ni o čemu ozbiljnom.

Ipak, jedan detalj potpuno je promenio njegov pogled na situaciju.

Kris Kirt Foto: official_chriskirt/tiktok

"Jedina prava crvena zastavica bila je krv u stolici, bez ikakvog bola. To me je uplašilo više od svega i duboko u sebi znao sam da je to rak", rekao je Kris svojim pratiocima na TikToku, gde je svoju priču podelio sa više od 12.000 ljudi.

Krv bez bola bila je znak upozorenja

Kako objašnjava, najviše ga je uznemirilo to što nije osećao nikakav bol prilikom pražnjenja creva, uprkos prisustvu tamne, guste krvi.

"U početku je krv bila svetla, kasnije tamnija, ali nikada nisam osetio bol. To mi nije imalo smisla", ispričao je.

Prema britanskoj zdravstvenoj službi NHS, bezbolno krvarenje iz rektuma može biti jedan od simptoma raka debelog creva, zbog čega mnogi pacijenti ne posumnjaju odmah na ozbiljnu bolest. Pored krvarenja, Kris je imao i promene u navikama pražnjenja creva, osećaj hitnosti, poteškoće sa pražnjenjem i grčeve.

Zbog dugih lista čekanja na dijagnostičku kolonoskopiju odlučio je da pregled plati privatno.

Tokom kolonoskopije, iako je bio pod sedativima, bio je dovoljno svestan da pogleda ekran.

"Video sam ogromnu, sluzavu masu na zidu creva. U prostoriji je zavladala tišina. Rekao sam: 'To je rak.' Posle toga se ničega ne sećam."

Ubrzo nakon dijagnoze operisan je, a lekari su mu uklonili trećinu debelog creva. Danas je u remisiji.

Rak sve češće pogađa i mlade ljude

Iako se rak debelog creva najčešće dijagnostikuje kod osoba starijih od 50 godina, stručnjaci upozoravaju da broj obolelih među mlađim i naizgled zdravim odraslim osobama raste.

Među mogućim razlozima navode savremenu ishranu bogatu prerađenom hranom, mikroplastiku i zagađenje, hemikalije u hrani, pa čak i izloženost bakteriji E. coli kroz prehrambeni lanac.

Gojaznost je i dalje poznat faktor rizika, ali bolest sve češće pogađa i osobe koje su fizički aktivne i u dobroj kondiciji.

"Ne čekajte da zaboli"

Kris danas koristi svoju priču kako bi podigao svest o simptomima koji se lako mogu prevideti.

"Ako primetite promene u varenju, nemojte čekati. Ne morate osećati bol da bi situacija bila ozbiljna. Osluškujte svoje telo i potražite pomoć na vreme", poručio je.

(Kurir.rs/Večernji.hr)