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Kada je Japanka Maki Nagamacu prvi put kročila u selo Masai u Keniji, nije ni slutila da će tu pronaći ljubav svog života. Danas, više od dve decenije kasnije, otvoreno govori o tome kako izgleda brak u kojem deli muža sa njegovom prvom suprugom i zašto tvrdi da među njima nema ljubomore.

"Nisam se zaljubila u muškarca, već u njihovu kulturu"

Maki je godinama radila kao turistički vodič u Africi, a sa budućim suprugom, masai ratnikom Džeksonom, upoznala se 2003. godine tokom tradicionalne ceremonije punolestva ratnika.

Kaže da je nije privukao samo njegov izgled, već način na koji Masai čuvaju svoju tradiciju i ponos.

"Nisam prvo zavolela njega. Zaljubila sam se u masai kulturu, a onda i u njega", ispričala je.

Japanka udata za Masai ratnika Foto: balaikletke64kyr/tiktok

Šokantan predlog starešina

Njihova ljubavna priča dobila je neočekivan obrt kada su joj se obratile starešine sela.

Umesto klasične prosidbe, saopštili su joj da Džekson želi da je oženi kao svoju drugu suprugu i pitali da li prihvata takav život.

"To je bio potpuni šok", priznala je.

Ipak, pristala je tek kada su joj objasnili da neće morati da se odrekne svog posla i života u Japanu, već da će selo posećivati kad god može.

Japanka udata za Masai ratnika
Foto: balaikletke64kyr/tiktok

Život bez struje, vode i ljubomore

Maki danas otvoreno govori o svakodnevici u masai zajednici, gde nema električne energije ni tekuće vode, a mnogi običaji potpuno su drugačiji od onih na koje je odrasla.

Najviše pažnje izazvalo je njeno priznanje da nema sukoba sa prvom suprugom.

"Ljubomore nema jer svaka žena ima svoju ulogu u porodici", objasnila je.

Dodala je da su razgovori o intimnim odnosima među ženama u zajednici i dalje tabu tema, ali da međusobno poštuju granice i tradiciju.

"Ne želim da menjam njihov način života"

Za razliku od mnogih ljubavnih priča koje su se završile razočaranjem, Maki kaže da nikada nije pokušala da promeni svog supruga niti njegovu zajednicu.

"Smatram da ljubav ne znači da nekoga treba preoblikovati po sopstvenim pravilima", poručila je.

Njena ispovest izazvala je ogromnu pažnju širom sveta upravo zato što pokazuje kako izgleda brak između dvoje ljudi iz potpuno različitih kultura – i kako, uprkos tome, tvrde da su pronašli ravnotežu koja traje već više od 20 godina.

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