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Ime Lizi Borden više od jednog veka neodvojivo je povezano sa brutalnim ubistvom njenog oca i maćehe, iako je na sudu oslobođena optužbi za njihov zločin.

U avgustu 1892. godine njen otac Endrju Borden i maćeha Ebi Borden pronađeni su mrtvi u porodičnoj kući u Fol Riveru, u američkoj saveznoj državi Masačusets. Oboje su ubijeni višestrukim udarcima sekire u glavu.

Lizi je tada imala 32 godine i živela je sa porodicom, zbog čega je ubrzo postala glavni osumnjičeni za jedan od najjezivijih zločina tog vremena. Uhapšena je i izvedena pred sud, ali je 1893. godine oslobođena svih optužbi.

Ipak, iako ju je zakon proglasio nevinom, njena zajednica joj nikada nije oprostila. Do smrti 1927. godine živela je gotovo potpuno izolovana od društva.

Njena priča ponovo je dospela u centar pažnje zahvaljujući četvrtoj sezoni serije Monster: The Lizzie Borden Story, koju je režirao Rajan Marfi, a koja je premijerno prikazana 17. septembra na Netfliksu.

Foto: Barry King / Alamy / Profimedia

Poslednje godine provela je daleko od očiju javnosti

Nakon oslobađajuće presude Lizi se povukla iz javnog života. Godinama je retko viđana, a zdravstveni problemi počeli su ozbiljno da je muče tek 1926. godine.

Po savetu lekara operisala je žučnu kesu u bolnici u Providensu. Da bi zaštitila svoj identitet, u bolnicu se prijavila pod lažnim imenom Meri Smit Borden i dobila privatnu sobu.

Međutim, nikada se nije u potpunosti oporavila od operacije. Više od godinu dana borila se sa komplikacijama, a zdravstveno stanje joj se sve više pogoršavalo.

Umrla je sa 66 godina, a sestra ju je nadživela svega devet dana

Lizi Borden preminula je 1. juna 1927. godine u 66. godini života.

Umrla je u kući Mejplkroft u Fol Riveru, koju su ona i sestra Ema kupile nakon što su nasledile više od 300.000 dolara iz očevog imanja – što bi danas vredelo više od 10 miliona dolara.

Njih dve su zajedno živele do 1905. godine, kada se Ema odselila posle žestoke svađe sa sestrom.

Zanimljivo je da je Ema, poslednji preživeli član porodice Borden, umrla samo devet dana nakon Lizi, u Njumarketu u Nju Hempširu, u 76. godini života. Uzrok njene smrti bila je hronična upala bubrega, uz posledice starosti.

Scena iz filma Monster: The Lizzie Borden Story Foto: NETFLIX / Planet / Profimedia

Poslednje reči ostale su večna misterija

Za razliku od mnogih istorijskih ličnosti, poslednje reči Lizi Borden nikada nisu zabeležene.

Tokom godina nakon suđenja gotovo da nije davala izjave niti se pojavljivala u javnosti, pa nije poznato šta je rekla pred smrt.

Poslednji poznati trag koji je ostavila jeste njen testament.

Šokantna odluka u testamentu

Kada je umrla, njena imovina procenjena je na gotovo milion dolara. Od tog novca 30.000 dolara ostavila je Organizaciji za zaštitu životinja u Fol Riveru, dok svojoj sestri Emi nije ostavila ništa.

U testamentu je čak ostavila i objašnjenje svoje odluke.

"Svojoj sestri nisam ostavila ništa, jer je već dobila svoj deo očevog nasledstva i pretpostavljam da ima dovoljno da živi udobno", navela je.

Sestra Lizi Borden Foto: The History Collection / Alamy / Profimedia

Zločin koji i danas izaziva rasprave

Iako je oslobođena optužbi, slučaj Lizi Borden ostao je jedna od najvećih američkih kriminalističkih misterija.

Njena priča inspirisala je jezivu dečju brojalicu, brojne knjige i filmove, među kojima su Lizzie Borden Took an Ax iz 2014. sa Kristinom Riči i film Lizzie iz 2018. u kojem glavne uloge tumače Kloi Sevini.

Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Najnovije ostvarenje iz serijala Monster ponovo je vratilo priču u centar pažnje, a Lizi Borden tumači Ela Biti, ćerka slavnih glumaca Vorena Bitija i Anet Bening.

Foto: NETFLIX / Planet / Profimedia

Govoreći o seriji, glumica je rekla da ova sezona istražuje ženski bes i potiskivanje emocija, teme koje smatra izuzetno aktuelnim i danas.