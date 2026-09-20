Slušaj vest

Kristijan Brukner (49), glavni osumnjičeni u nemačkoj istrazi nestanka britanske devojčice Medlin Meken, izneo je nove tvrdnje o tome gde se nalazio u noći kada je trogodišnjakinja nestala u portugalskom letovalištu Praja da Luz 2007. godine.

U intervjuu za Mail on Sunday rekao je da je te večeri bio na plaži, nedaleko od apartmana u kojem je boravila porodica Meken, i da je prodavao drogu. Istovremeno tvrdi da ga je policija te noći tri puta zaustavila dok je pokušavao da napusti mesto, ali da nije pretresla njegov kombi, koji je, prema njegovim rečima, bio "pun droge".

Kristijan i dalje negira bilo kakvu umešanost u nestanak Medlin Meken.

Foto: EPA, Profimedia

"Bio sam na plaži, prodavao drogu"

Govoreći o noći 3. maja 2007. godine, Brukner tvrdi da je tog dana bio u Španiji, odakle je marihuanu prokrijumčario u Portugal.

"Bio sam na plaži, nedaleko od Medlininog hotela, prodavao drogu", rekao je.

Dodao je da ga je policija u Praji da Luz tri puta zaustavila dok je tragala za nestalom devojčicom.

"Srećom, nisu pronašli drogu. Moj kombi bio je pun nje", ispričao je.

Osumnjičeni tvrdi da je, dok je policija pretraživala portugalski gradić, želeo što pre da ode iz tog područja.

"Svuda su bila plava rotaciona svetla i kontrolni punktovi. Pomislio sam samo: 'Moram da odem odavde'", rekao je.

Na pitanje zašto ranije nije govorio o svom kretanju te noći, odgovorio je da je ćutao jer, kako tvrdi, "policija želi da mu namesti slučaj Medlin".

Foto: EPS/Youtube Printscreen

Porodica Meken: "Nameće se pitanje šta bi bilo da ga nisu pustili"

U trenutku Medlininog nestanka njeni roditelji, Džeri i Kejt Meken, večerali su sa prijateljima oko stotinak metara od apartmana.

Izvor blizak porodici rekao je za Mail da, ukoliko su Bruknerove tvrdnje tačne, neizbežno se postavlja pitanje šta bi se dogodilo da ga portugalska policija tada nije pustila da ode.

Portugalske vlasti bile su svojevremeno na meti kritika zbog sporog početka potrage za nestalom devojčicom.

Foto: Yui Mok / PA Images / Profimedia, FILIPE AMORIM / AFP / Profimedia, Metropolitan Police/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Već godinama je glavni osumnjičeni

Nemačko tužilaštvo je 2020. godine imenovalo Bruknera glavnim osumnjičenim u slučaju Medlin Meken.

Tužioci su tada saopštili da raspolažu "konkretnim dokazima" protiv njega, ali da oni nisu bili dovoljni za podizanje optužnice za ubistvo.

Jedan mobilni telefon registrovan na njegovo ime lociran je u blizini apartmana porodice Meken u noći nestanka. Britanski istražitelji nastavljaju napore da Briknera dovedu u Veliku Britaniju kako bi se suočio sa optužbama u vezi sa otmicom i ubistvom Medlin Meken.

Duga kriminalna prošlost

Kristijan iza sebe ima više pravosnažnih presuda.

Dvaput je osuđen za silovanje, a proglašen je krivim i za seksualno zlostavljanje dece, krađe, trgovinu drogom i napad.

Pored toga, protiv njega se vodi zasebna istraga zbog navodnog seksualnog napada na devetogodišnju devojčicu iz 2015. godine.