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Da godine ne moraju biti prepreka za radost, dokazuju Ljubica i Jaga, dve vremešne žene iz Hrvatske koje i u desetoj deceniji života gaje veliku životnu energiju, šetaju, pevaju i bave se hobijima koje vole. Priča o njihovoj svakodnevici zabeležena je u prilogu televizije RTL Direkt, gde su svojom vedrinom i iskrenim stavom osvojile simpatije mnogobrojnih gledalaca u celom regionu.

Ljubica u domu za stare boravi već deceniju i po, dok je Jaga tamo stigla pre godinu i po dana. Obe ističu da su upravo u ovoj ustanovi pronašle novu životnu snagu i priliku za druženje. Dane ispunjavaju aktivnostima, muzikom i šetnjom. Ljubica uživa u pesmi i sviranju gitare u društvu stanara. Jaga s druge strane prednost daje rešavanju ukrštenih reči, šivenju i čitanju.

Baka Jaga Foto: Printscreen/Youtube/RTL

"Uvek mi je zanimljivo. Pisala sam poeziju, ali nisam ja neki majstor", navela je Jaga.

Rad kao lek za sve životne nedaće

Kroz čitav život obe su bile izuzetno vredne. Jaga objašnjava da joj je upravo fizički i intelektualni rad bio najbolja uteha kada je prolazila kroz teške periode:

"Kad mi je bilo jako teško, onda sam najviše želela da radim. U radu je spas. Ako ništa, prala sam prozore", ispričala je ona.

Baka Ljubica Foto: Printscreen/Youtube/RTL

Ljubica dodaje da čim završi obaveze koje je planirala za taj dan, vreme provodi u pesmi.

Genetika i tajna dugovečnosti

Kada je reč o tome šta je ključ za dug život, Jaga pretpostavlja da važnu ulogu igra genetika. Podseća da je njena baka doživela stotu godinu, dok joj je majka preminula u 92. godini života:

"Moja mama je imala 92 kada je umrla. Sad, da li ću ja doživeti 92. ne znamo", zaključila je ona.

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