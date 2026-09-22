Slušaj vest

Debora Li Atrops imala je 30 godina kada je njen život tragično okončan u Oregonu. Radila je kao knjigovođa, a samo nekoliko meseci uoči zločina sa suprugom Robertom Bobom Atropsom usvojila je devojčicu Rijanu.

Njihov brak se ubrzo raspao. Do leta 1988. godine živeli su odvojeno, a Debora se preselila u stan sa detetom. Pred sudom su se kasnije čula svedočenja njenih kolega kojima se poveravala o bračnim problemima i porodičnom nasilju. U tom periodu započela je novu emotivnu vezu sa kolegom Džonom Pirsonom.

Pogledajte u galeriji fotografije Debore Li Atrops:

1/16 Vidi galeriju Debora Li Atrops Foto: Printscreen/YouTube/48Hours

Nestanak nakon odlaska iz salona

Krajem novembra 1988. godine, Debora je posle posla posetila frizerski salon. Otišla je oko 19 časova, sa namerom da svrati do Robertove kuće i preuzme ćerku, ali tamo nikada nije stigla. Iste večeri oko 21.40, Robert je prijavio njen nestanak policiji, dajući detaljan opis njene crne "honde akord".

Automobil je uočen dva dana kasnije na napuštenoj lokaciji u blizini gradilišta, sa Deborinim telom u prtljažniku. Obdukcija je pokazala da je uzrok smrti bilo davljenje. Mada su na vozilu i odeći pronađeni tragovi zemlje i blata, forenzika tog vremena nije mogla da ih iskoristi na način na koji je to učinjeno decenijama kasnije.

Ponovno otvaranje istrage nakon tri decenije

Njen suprug je od samog početka bio pod sumnjom, ali 1988. godine policija nije imala čvrste dokaze za podizanje optužnice. Istraga je obuhvatila i druge bliske osobe iz njenog okruženja, no slučaj je ostao nerešen sve do 2020. godine, kada je specijalna jedinica ponovo uzela predmet u rad.

Debora Li Atrops sa bivšim suprugom Robertom Foto: Printscreen/YouTube/48Hours

Savremena analiza sačuvanih dokaza donela je preokret. DNK Roberta Atropsa otkriven je na kaputu koji je žrtva nosila u trenutku ubistva, dok se sastav blata iz njenog automobila u potpunosti poklopio sa uzorcima zemlje uzetim sa Robertovog imanja. Istražitelji su uočili i nepoklapanja u njegovim ranijim i kasnijim izjavama.

Presuda stigla posle skoro četiri decenije

Robert Atrops je lišen slobode u martu 2023. godine pod optužbom za ubistvo drugog stepena. Na suđenju održanom 2025. godine, odbrana je tvrdila da prisustvo DNK na odeći nije dokaz samog čina ubistva, dok je tužilaštvo iznelo materijalne dokaze koji su ga direktno povezivali sa zločinom. Poroti je bilo potrebno oko šest sati većanja da ga proglasi krivim.

U julu 2025. godine osuđen je na kaznu doživotnog zatvora, uz mogućnost podnošenja zahteva za uslovni otpust nakon odslužene 25 godine. Ovom presudom, gotovo 37 godina od ubistva Debore Li Atrops, stavljena je tačka na jedan od najstarijih nerešenih slučajeva u istoriji Oregona.

Pogledajte video: Ubistvo u Plzenjskoj ulici