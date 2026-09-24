Čarls Vajli koji sa 93 godine prikuplja novac za istraživanje Alchajmerove bolesti

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Čarls Vajli ima 93 godine, ali godine ga nisu sprečile da se upusti u avanturu od koje bi mnogima zastao dah. Ovaj Britanac spustio se zip-lajnom dugim 300 metara, sa visine od oko 30 metara iznad obale, a iza njegovog hrabrog poduhvata krije se dirljiva ljubavna priča.

Sve što radi posvećeno je njegovoj supruzi Džin, sa kojom je proveo gotovo sedam decenija života. Ona ima 90 godina i već 12 godina živi sa Alchajmerovom bolešću.

Čarls Vajli koji sa 93 godine prikuplja novac za istraživanje Alchajmerove bolesti Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Čarls je svojim neobičnim poduhvatima do sada uspeo da prikupi više od 40.700 evra za istraživanje Alchajmerove bolesti, a na poslednju avanturu krenuo je zajedno sa unukom.

Penzionisani oficir britanske mornarice kaže da je upravo ljubav prema supruzi njegova najveća motivacija.

„Džin je ljubav mog života. Nažalost, njena demencija ne može da se izleči. Zato ovo radim – njoj u čast, ali i zbog naše četvoro dece, devetoro unučadi i sedmoro praunučadi“, rekao je Čarls.

Zbog njenog osmeha su mu klecala kolena

Čarls Vajli koji sa 93 godine prikuplja novac za istraživanje Alchajmerove bolesti Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Čarls i Džin zajedno su već 68 godina, a danas žive u dolini Mion, nedaleko od Portsmuta u Velikoj Britaniji.

Njihova ljubavna priča počela je davne 1956. godine u Edinburgu. Čarls je tada, kako se priseća, nepozvan došao na jednu plesnu zabavu, ne sluteći da će upravo tamo upoznati ženu sa kojom će provesti život.

Džin je odmah privukla njegovu pažnju.

„Džin je u gomili izgledala kao Grejs Keli i odmah sam znao da ću se jednog dana oženiti njome. Od njenog osmeha su mi klecala kolena“, ispričao je.

Pogledajte u galeriji neverovatne kadrove:

1/6 Vidi galeriju Čarls Vajli koji sa 93 godine prikuplja novac za istraživanje Alchajmerove bolesti Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Sa 90 godina skočio iz aviona

Spuštanje zip-lajnom nije ni približno prvi adrenalinski izazov u koji se Čarls upustio u poznim godinama.

Kada je napunio 90 godina, skočio je padobranom sa pripadnicima elitne britanske padobranske ekipe Red Devils.

Već sledeće godine, sa 91, veslao je oko Portsmuta. Sa 92 godine spustio se užetom sa čuvenog tornja Spinaker, da bi sada, godinu dana kasnije, ponovo pokazao da nema nameru da uspori.