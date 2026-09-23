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Marija Zogović prva je osoba iz Crne Gore koja se popela na Ama Dablam, jedan od najviših vrhova Himalaja sa svojih 6.812 metara visine. Iako mnogi za nju nikada ne bi ni naslutili koliko je burnu prošlost imala, činjenica je da je Marija prošla trnovit put kroz bolesti zavisnosti, za koje je lek našla u prirodi i planinarenju.

Danas, sa svoje 44 godine i diplomom Ekonomskog fakulteta, osvaja vrhove širom Crne Gore, ali i Evrope i sveta, a inspiracija je mnogima koji prolaze kroz teške trenutke. Zbog toga, Mariju je na Bukomirskom jezeru posetio Lazar Radulović, gde je za njegov YouTube kanal i emisiju Feel Alive govorila o svim teškim trenucima iznad kojih se uzdigla, ali i ljubavi prema planinarenju i poduhvatima koje je hrabro ostvarila.

Borba sa zavisnošću trajala više od deceniju

U posleratnom periodu, kako je i sama Marija rekla, uslovi za obrazovanje i sport bili su daleko od poželjnog nivoa, čemu se i nije pridavalo naročito mnogo pažnje u poređenju sa drugim gorućim problemima koji su se nametali.

Kako je istakla, sve je počelo kada je imala 15 godina, i to od marihuane, za nju naizgled "najlakšeg puta do sreće":

"Pa, jednostavno, takva situacija se namestila. Bilo je nas nekih 50-ak dece ispred zgrade, i odjednom, pojavila se marihuana Vidite ljude koji su je već konzumirali, smeju se, srećni su, zadovoljni su. Jednostavno, u svom tom nekom haosu koji je vladao u državi, poželite i vi da budete srećni, da budete nasmejani".

Ipak, kada gleda iz ove perspektive, jasno joj je da tinejdžeri u toj dobi traže osećaj pripadnosti, što su njoj, doduše samo prividno i lažno, donele psihoaktivne supstance.

"Pošto su se izdešavale još neke životne situacije, tek nakon pet godina sam ja dublje zagazila u taj svet, jer, prosto, život nam nametne neke situacije sa kojima nismo spremni da se nosimo sa određenim brojem godina. Tek kasnije, kad izađemo iz sve te priče, shvatamo da smo na neke situacije gledali potpuno nezrelo i drugačije nego, recimo, sa 35 godina", objasnila je Marija.

"Uvek sam imala podršku porodice"

Marija je bila odličan đak i u osnovnoj i u srednjoj školi, prva pratilja na maturskoj večeri, sa izuzetnim i fizičkim i mentalnim kapacitetima. Ipak, to je nije naročito zanimalo, jer su joj supstance poput heroina, kokaina, ekstazija ili alkohola pričinjavale, naizgled, veće zadovoljstvo:

"Ta neka ivica mi je davala osećaj da sam živa kad radim nešto što je rizično. Ja dok sam bila dete, toga nisam bila svesna, ali jednostavno, bili su mi potrebni ti trenuci gde sam mogla samo da mislim o tome šta radim, da budem posvećena tome što radim i da dam svoj maksimum, a da mi se ništa ne desi".

Uprkos svim teškim situacijama kroz koje je prošla, a koje su je gurale dublje u zavisnost, od posleratnih uslova do majčine smrti, uvek je imala podršku porodice koja u nju nikada nije izgubila poverenje da će uspeti da izađe na pravi put.

"Ja sam uvek imala podršku porodice, bez obzira šta god da sam uradila. Nekako, porodica je verovala u sav taj moj potencijal, koji su svi naglašavali kad sam bila dete, i da će nekako to doći na svoje. Da je to samo jedna faza u životu", ispričala je Marija.

Najveći izazov bila joj je Kakarička gora

Nadomak Podgorice, nalazi se Javna ustanova za smeštaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Kakarička gora, gde je boravila i sama Marija. Kako je otkrila, tamo je provela godinu dana, da bi prošla kroz kompletan program lečenja.

"Potrebno je godinu dana da prođe, da nekako sve to 'nalegne'. Ne možete ceo svoj život da preispitate za mesec dana. Ja sam tamo ušla sa 33 godine i bukvalno sam morala svaku situaciju nanovo da prođem, od svojeg najranijeg sećanja do današnjeg dana", bila je iskrena Marija.

Najteži deo bio joj je da prizna samoj sebi da ne živi život kakav bi želela i da zahtevnu i kompleksnu situaciju u kojoj se nalazila, nekako okrene u svoju korist:

"To mi je zapravo bio najveći izazov i to je ono što me i dan danas drži. Već ako mi je dato to, a nisam tražila, daj da napravim nešto od toga. U januaru će biti 11 godina kako sam 'čista', i to je za mene neverovatna stvar. Ono što najiskrenije mogu da kažem jeste da, jednostavno kad vi shvatite koliko ste patnje prošli kroz taj period od 15 ili 20 godina i šta vam se sve izdešavalo, svaki drugi problem je presmešan naspram toga".

Očeva smrt bila je novi udarac

Iako je mislila da je prošla sve i da ne može da se nađe u težoj poziciji, strah zbog smrti oca ju je na kratko ovladao.

"Jedina situacija oko koje me je bilo strah, to je kad mi se otac razboleo i umro, jer mi se ista ta situacija desila s majkom, pa je i to možda bio neki okidač da uđem u svu tu priču potpuno nesvesno", ispričala je.

Ipak, čak ni tada nije pomislila na odustajanje. Umesto toga, hrabro je podigla glavu i, u inat životu i sudbini, sebi ponovo dokazala da je nepokolebljiva:

"Tu postoji jedna priča koja je, po mom mišljenju, neverovatna. Sećam se kad je tata umro, isti taj dan kad smo ga sahranili, meni je kroz glavu prošla misao od Nebojše Glogovca iz filma 'Nebeska udica': 'Kako se postaje šampion? Kad ti je najteže, izađeš na teren i pobediš'. Imala sam ispit posle tri dana, uzela sam knjigu, spremila ispit i dobila desetku. I znam da sam tada rekla sebi: 'Ok, to je to, sad ništa više ne može da te poremeti'. I tako je i bilo".

Istinsku slobodu našla je u planinama

Počevši od svoje Crne Gore, prvo je osvajala vrhove Prokletija, Kučkih planina i Moračkih planina, koje je posebno istakla. Nakon toga, apetiti su se povećali, pa sa njima i visina vrhova koja ju je odvela na evropske Gran Paradiso, Mon Blan, Materhorn i mnoge druge planine.

"Privlače me ti svetski vrhovi, zbog visine. Ne samo u toj fizičkoj meri zbog visine, već i jer, što sam na većoj visini, to sam dalje od dna. Jednostavno, i kad je u pitanju stanje svesti, duha, hrabrosti da se menjam, da budem bolja, nekako idem tom uzlaznom putanjom", rekla je Marija.

Uz adrenalin, pod ruku dolaze i opasne situacije

Tokom uspona, Marija je više puta dokazala da snaga volje može da nadvlada bilo koju izuzetno nezgodnu situaciju u kojoj se nađe, čak i kada joj je život ugrožen:

"Nekako me ne zaobilaze te stvari, ali opet, i to je normalno s obzirom da se bavim svim tim stvarima koje su, mogu slobodno da kažem, ekstremne. Otišli smo na Vasojevićki kom da se penjemo, i u silasku nas je pokupila lavina. Bila sam svesna, samo se pustiš i šta ti Bog da, nemaš kad ni da reaguješ.

Osećaj mi je bio kao da sam zacementirana. Usta su mi bila puna snega. Srećom, šaka mi je bila van snega, pa sam nekako uspela da malo pomerim taj sneg i da ga sklonim iz usta kako bih mogla da dišem. I naravno, imamo psa, on je odmah pritrčao i počeo da kopa".

Danas je voljena i srećna planinarka

Nakon svih nedaća, Marija danas sa ponosom priča o svom partneru kojeg, pored planina koje čak i zajedno osvajaju, voli svim srcem:

"Ja sam danas i zaljubljena i srećna i voljena, i ja volim. Sreća je zapravo što, pored svega, kraj sebe imam nekoga ko je hrabar da nosi moju prošlost i da me voli kao da nikad nije bilo onoga pre. To su neke stvari na kojima sam ja zahvalna, i onda je sva ta moja prošlost imala smisla".

Sada svima poručuje i da treba, umesto da traže razloge za nezadovoljstvo, da pokušaju da pronađu najbolje rešenje za svaki problem:

"Ljudi treba da budu svesni da svaki problem ima rešenje i da treba da ga traže, a da ne traže razloge zbog kojih će da se nerviraju i da budu neraspoloženi i nezadovoljni".

Danas, Marija je u Nepalu, na putu ka osvajanju vrha na planini Manaslu, osmog najvišeg vrha na svetu. Čitav put deli sa svojim pratiocima na svom Instagramu, kojeg neumorno "vodi sa sobom" gde god je planinske staze nanesu, podsećajući ih svakodnevno da su snage volje i ljubavi najjače sile na svetu.

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