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Darija Eršova imala je svega 23 godine kada je odlučila da potpuno promeni život. Dala je otkaz, napustila Sjedinjene Američke Države i preselila se u grad u kojem do tada nikada nije bila. Izbor je pao na Beograd, a danas, dve godine kasnije, tvrdi da zarađuje više nego ranije, troši znatno manje i mnogo ređe razmišlja o tome koliko joj je novca ostalo do kraja meseca.

Darija je rođena u Rusiji, ali se još kao tinejdžerka sama preselila u Ameriku zbog školovanja. Sa samo 16 godina otišla je u severnu Kaliforniju, gde je provela dve godine, a zatim se preselila u Arizonu i tamo ostala još oko sedam godina. Radila je u marketingu i na društvenim mrežama, a godišnje je zarađivala približno 42.000 dolara.

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Na papiru, takva plata nije delovala loše. Međutim, kada bi platila kiriju, osiguranje automobila, telefon, namirnice i sve ostale mesečne obaveze, ostajalo joj je premalo za život kakav je želela. Upravo tada počela je da razmišlja o tome da Ameriku zameni nekom evropskom zemljom.

Srbiju je otkrila dok je tražila način da promeni život

Krajem 2024. godine Darija je ozbiljnije počela da razmatra selidbu. Prvobitna ideja bila joj je da upiše master studije u Evropi, ali je ubrzo shvatila da joj finansije u tom trenutku ne dozvoljavaju takav plan. Tokom istraživanja različitih opcija sve češće je nailazila na Srbiju, pa je odlučila da rizikuje, iako u našoj zemlji nikada ranije nije bila.

Beograd joj je tako postao nova adresa, ali se promena nije završila samo na selidbi. Nakon dolaska u Srbiju, Darija je pokrenula sopstvenu agenciju za marketing, odnose s javnošću i komunikaciju brendova. Danas sarađuje sa međunarodnim klijentima, usluge naplaćuje po cenama koje važe na stranom tržištu i godišnje, kako kaže, zarađuje oko 54.000 dolara.

To je oko 12.000 dolara više nego dok je živela u Americi. Ipak, naglasila je važnu stvar - njen život u Beogradu ne može direktno da se poredi sa životom nekoga ko radi za domaću kompaniju i prima platu prema lokalnim uslovima. Upravo spoj međunarodnih prihoda i nižih troškova života u Srbiji omogućio joj je da živi rasterećenije.

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Kirija joj je sa 2.000 pala na 650 dolara

Najveću razliku osetila je kada je reč o stanovanju. U Arizoni je za kiriju mesečno izdvajala oko 2.000 dolara, dok je u Beogradu pronašla stan u delu grada koji smatra uporedivim sa onim u kojem je ranije živela za oko 650 dolara, odnosno približno 550 evra.

Razlika se ne završava samo na kiriji. U Americi je za osiguranje automobila davala oko 200 dolara mesečno, dok u Beogradu automobil uopšte nema jer koristi javni prevoz.Telefonski račun, koji ju je ranije koštao oko 85 dolara, sada plaća približno 35, dok na namirnice mesečno troši oko 300 dolara, naspram nekadašnjih 400.

Sve to ostavilo joj je mnogo više prostora za stvari koje sebi ranije nije tako lako mogla da priušti. Danas češće odlazi u restorane, više putuje, a kada je potrebno, može finansijski da pomogne i bratu.

- Mnogo manje brinem o novcu - priznala je za Business Insider.

Beograd je iznenadio društvenim životom

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Iako Beograd prati glas grada dobrog noćnog provoda, Dariju nisu najviše privukli klubovi i restorani. Mnogo više joj se dopalo to što postoji veliki broj mesta na kojima ljudi mogu da provode vreme zajedno bez velikih troškova. Kafići, prostori za društvene igre, šetnje pored reka i različiti sadržaji na otvorenom postali su deo njene svakodnevice.

Dopalo joj se i to što slobodne dane lako može da iskoristi za kraća putovanja. Odlazi na Taru, skija na Kopaoniku, a često putuje i u Crnu Goru ili druge zemlje u regionu. Prija joj i klima, jer joj je Arizona bila previše topla, pa joj hladniji dani, kiša i sneg u Srbiji više odgovaraju. Ipak, priznaje da joj ponekad nedostaju zalasci sunca u Arizoni i mogućnost da se tamo sunča čak i tokom novembra.

Srpska birokratija bila je potpuno druga priča

Život u Srbiji ipak joj nije doneo samo prijatna iznenađenja. Jedan od prvih problema bio je jezik. Darija je očekivala da će u većini situacija moći da se sporazume na engleskom, što uglavnom jeste bilo dovoljno u restoranima i kafićima, ali se situacija potpuno promenila kada je trebalo da ode u banku, policiju ili neku drugu instituciju.

Tada je shvatila koliko bi joj znanje srpskog jezika olakšalo život. Posebno ju je iznenadilo to što se veliki broj administrativnih poslova i dalje završava lično, umesto putem interneta. Boravišna dozvola, ugovori, računi i iznajmljivanje stana bili su mnogo komplikovaniji nego što je očekivala, pa danas smatra da bi joj prvi meseci bili znatno lakši da je odmah pronašla nekoga ko poznaje domaći sistem i može da joj pomogne oko papirologije.

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Iznenadili su je i praznici. Kako nije dovoljno poznavala kalendar neradnih dana u Srbiji, događalo joj se da tek tog jutra shvati da banke, prodavnice ili pojedine ustanove ne rade. Nedostaju joj i neke pogodnosti na koje se navikla u Americi, poput dostave istog dana, jednostavnijeg elektronskog potpisivanja dokumenata i mogućnosti da veliki broj stvari završi preko telefona.

Najteže joj ipak nije pao novac ni papirologija

Uprkos svim administrativnim problemima, Darija kaže da joj najveći izazov nije bio ni novac ni snalaženje po institucijama, već usamljenost. Preseljenje u zemlju u kojoj nikoga ne poznajete može da bude mnogo teže nego što izgleda dok planirate novi početak.

Zbog toga ljudima koji razmišljaju o sličnoj odluci savetuje da ne ostaju zatvoreni u stanu i ne čekaju da se društveni život jednostavno dogodi sam od sebe. Čak i kada ne govore lokalni jezik, važno je da izlaze, upoznaju ljude i pokušaju da izgrade novi krug prijatelja.

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