Slušaj vest

Biznismen, političar i filantrom Milan Panić preminuo je 24. septembra u 97. godini, a iza sebe ima veoma ostvarenu karijeru na više polja. Ima je veoma ispunjen život, a mnogi su ga smatrali jednom od najbogatijeg Srbina u dijaspori.

Panić je rođen u Beogradu ali je veoma mlad otišao u Ameriku 1956. godine, a kako su mediji svojevremeno pisali, u džepu je imao svega 20 dolara. Radio je najteže noćne poslove, uporedo studirao, a pritom štedeo i doživljavao biznis krahove. No, jedan mu je uspeo, pa je tako sa nekoliko profesora s kojima je sarađivao, jer je radio kao asistent na fakultetu sve vreme dok se snalazio za život, stvorio ICN, jednu od najvećih farmaceutskih kuća, koja poseduje više od 600 lekova.

Screenshot 2026-09-26 003623.png
Milan Panić Foto: Printscreen/Youtube

 Postao je premijer Jugoslavije kao američki građanin. S obzirom na to da je kao američki državljanin prihvatio funkciju premijera, njegovo američko državljanstvo dovedeno je u pitanje. Prema ustavu SAD državljanin nema pravo da prihvati službu u ime strane države. Nakon Golde Meir, Panić je prvi američki državljanin koji zauzima visoki politički položaj u stranoj zemlji.

Ne propustitePolitikaPROJEKAT ZAPOČEO U GARAŽI, PA ZARADIO STOTINE MILIONA DOLARA Ko je bio Milan Panić: Biznismen, premijer SRJ, filantrop - rođen u Beogradu, obogatio se u Americi
profimedia-0017449387.jpg

Pričalo se da je rentirao kuću Blejku Karingtonu za snimanje Dinastije:

Iako su se pojavile medijske priče da je čuvena serija Dinastija, koja je bila mega popularna u Jugoslaviji snimana u kući ovog biznismena, međutim, ispostavilo se da ta informacija i nije tačna. Panićeva vila nalazila se u neposrednoj bliznini te u kojoj je snimana serija.

 Ovako izgleda vila Milana Panića:

Vila Milana Panića u Americi Foto: Printscreen/Google Streetview

Panić, prema informacijama američkih sajtova za popis nekretnina poseduje vilu u Pasadeni na adresi 1150 Arden Road, dok se u hit seriji pojavljivala unutrašnjost vile u istoj ulici, na broju 1145, i to u dve sezone. Ipak, nismo mogli a da se ne zadivimo kući bivšeg jugoslovenskog premijera, koja je u komšiluku čuvenih Karingtonovih.

Felon Karington, serija Dinastija
Serija Dinastija Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Kultna serija o Karingtonovima ponovo osvaja srca gledalaca širom Srbije. 

Serija “Dinastija” na Kurir televiziji! Svakog radnog dana u 17.00 i 23.10. Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

(Kurir.rs/Espreso)

Ne propustitePop kulturaOtac pukovnik joj nije dao da pisne, udavala se 2 puta, muž je varao s drugaricom, drogirana tukla policiju: Ko je Semi Džo, razvratnica "Dinastije"?
profimedia0555898216.jpg
Pop kulturaBlejk želi dete sa Kristl, ali tajna koju otkriva o Felon će ga dotući: Ne propustite 7. epizodu serije "Dinastija", samo na Kurir televiziji
Serija Dinastija, sedma epizoda
Pop kulturaBila je najglamuroznija žena, a muž je prevario sa 30 godina mlađom: Od lekova izgubila kosu, pa završila iza rešetaka
Linda Evans u seriji Dinastija (1980)
Pop kulturaBila je devica i imala 17 godina kad ju je napastvovao: Udala se za zlostavljača, hteo da je podvodi za novac, a onda je na ludi kamen stala još 4 puta
Džoan Kolins kao Aleksis Karington u seriji Dinastija

00:20
GLAMUR, MILIJARDE, INTRIGE I LJUBAVNE AFERE! „Dinastija“ se vraća na male ekrane i ponovo oživljava duh 80-ih Izvor: Kurir televizija