Slušaj vest

Biznismen, političar i filantrom Milan Panić preminuo je 24. septembra u 97. godini, a iza sebe ima veoma ostvarenu karijeru na više polja. Ima je veoma ispunjen život, a mnogi su ga smatrali jednom od najbogatijeg Srbina u dijaspori.

Panić je rođen u Beogradu ali je veoma mlad otišao u Ameriku 1956. godine, a kako su mediji svojevremeno pisali, u džepu je imao svega 20 dolara. Radio je najteže noćne poslove, uporedo studirao, a pritom štedeo i doživljavao biznis krahove. No, jedan mu je uspeo, pa je tako sa nekoliko profesora s kojima je sarađivao, jer je radio kao asistent na fakultetu sve vreme dok se snalazio za život, stvorio ICN, jednu od najvećih farmaceutskih kuća, koja poseduje više od 600 lekova.

Milan Panić Foto: Printscreen/Youtube

Postao je premijer Jugoslavije kao američki građanin. S obzirom na to da je kao američki državljanin prihvatio funkciju premijera, njegovo američko državljanstvo dovedeno je u pitanje. Prema ustavu SAD državljanin nema pravo da prihvati službu u ime strane države. Nakon Golde Meir, Panić je prvi američki državljanin koji zauzima visoki politički položaj u stranoj zemlji.

Pričalo se da je rentirao kuću Blejku Karingtonu za snimanje Dinastije:

Iako su se pojavile medijske priče da je čuvena serija Dinastija, koja je bila mega popularna u Jugoslaviji snimana u kući ovog biznismena, međutim, ispostavilo se da ta informacija i nije tačna. Panićeva vila nalazila se u neposrednoj bliznini te u kojoj je snimana serija.

Ovako izgleda vila Milana Panića:

1/4 Vidi galeriju Vila Milana Panića u Americi Foto: Printscreen/Google Streetview

Panić, prema informacijama američkih sajtova za popis nekretnina poseduje vilu u Pasadeni na adresi 1150 Arden Road, dok se u hit seriji pojavljivala unutrašnjost vile u istoj ulici, na broju 1145, i to u dve sezone. Ipak, nismo mogli a da se ne zadivimo kući bivšeg jugoslovenskog premijera, koja je u komšiluku čuvenih Karingtonovih.

Serija Dinastija Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Kultna serija o Karingtonovima ponovo osvaja srca gledalaca širom Srbije.

Serija “Dinastija” na Kurir televiziji! Svakog radnog dana u 17.00 i 23.10. Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.